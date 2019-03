Brexit wspierany na Twitterze przez skrajnie prawicowe konta spoza Wielkiej Brytanii

Analiza 24 milionów tweetów na temat Brexitu przeprowadzona przez badaczy z firmy F-Secure wykazała próby ingerowania w debatę ze strony skrajnie prawicowych kont spoza Wielkiej Brytanii. Ich celem było wzmocnienie nastrojów wspierających wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej.

W badaniu wykryto przykłady nienaturalnych działań po obu stronach dyskusji na temat Brexitu, ale aktywność ta była bardziej wzmożona w konwersacjach środowiska opowiadającego się za opuszczeniem UE. Głoszenie populistycznych poglądów dotyczyło nie tylko Brexitu, ale też np. protestów „żółtych kamizelek” we Francji.

–Nienaturalne działania na Twitterze powiązane z wydarzeniami politycznymi mogą wskazywać na prowadzenie kampanii dezinformacyjnej lub występowanie zjawiska astroturfingu. Polega ono na sztucznym generowaniu interakcji w sieciach społecznościowych,aby przekonać obserwatora, że działalność jest częścią obywatelskiej inicjatywy. Nasze badanie wskazuje, że podejmowane mogą być globalne działania wspierające Brexit, które prowadzą dokonto poglądach skrajnie prawicowych – wskazuje Andy Patel, starszy analityk w Artificial Intelligence Center of Excellence firmy F-Secure.

Nietypowe zjawiska

Mapowanie współzależności między użytkownikami za pomocą narzędzia wizualizacyjnego Gephi.Użytkownicy wchodzą w interakcję poprzez wspominanie o sobie, komentowanie lub odpowiadanie na komentarze

Według analizy, dwóch najpopularniejszych użytkowników społeczności opowiadającej się za Brexitem wygenerowało nieproporcjonalną liczbę retweetów w porównaniu do wzorców obserwowanych w grupie nawołującej do pozostania w Unii. Popierający Brexit powoływali się na źródła rozpowszechniającenie potwierdzone informacje. Ich działalność wspierała znaczna liczba kont spoza Wielkiej Brytanii,na co wskazują m.in. nietypowe okna czasowe publikowanych postów . Uwagę badaczy zwróciła także częstotliwość publikowanych treści – w niektórych przypadkach było to nawet 100 tweetów na godzinę. Część użytkowników opowiadających się za wyjściem z UE brała również udział w działaniach agitacyjnych na temat wydarzeń politycznych we Francji (franceprotests).

Analiza objęła 24 miliony tweetów zawierających słowo „brexit”, wysłanych z 1,65 miliona kont w okresie od 4 grudnia 2018 do 13 lutego 2019. Zespół badawczy F-Secure przeanalizował 145 tys.hashtagów, 412 tys. adresów URL i 700 tys. unikalnych wpisów pod kątem podejrzanej aktywności – w tym botnetów, kampanii dezinformacyjnych, astroturfingu i innych nienaturalnych działań. Celem było sprawdzenie, jak często użytkownicy tweetowali lub dzielili się tweetami na temat Brexitu, a także ustalenie wpływu poszczególnych postów (mierzonego w retweetach).

Powyższa grafika pokazuje powiązania jednego użytkownika z podobnymi ideologicznie kontami. Jest ich dokładnie 1047, a w momencie tworzenia raportu 23 z nich zostało zawieszonych przez Twitter. Powodów jak na razie nie podano, prawdopodobnie powodem było przekroczenie standardów społeczności.

Chociaż badanie objęło ogromną ilość danych, badacze z F-Secure mają nadzieję, że w przyszłości uda się pogłębić analizę.

– Media społecznościowe to ważne źródła informacji, które generują ogromne ilości danych. Odnajdywanie w nich istotnych trendów to czasochłonny i skomplikowany proces. Przeprowadzone badanie pokazało, jak wiele pozostało jeszcze do odkrycia. Mamy nadzieję, że będzie stanowiło inspirację dla kolejnych analiz, które pozwolą lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące w sieci – podkreśla Andy Patel.