Bridgertonowie 2 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [Aktualizacja 15.07.2021]

Netflix potwierdził: powstanie drugi sezon serialu "Bridgertonowie"! Z tej okazji postanowiliśmy zebrać dla Was wszystkie informacje w jednym miejscu i aktualizować je na bieżąco.

Spis treści

Scenariusz do serialu "Bridgertonowie" został napisany przez Chrisa Van Dusena na podstawie cyklu powieści o tym samym tytule pióra Julii Quinn. Produkcja została nakręcona przez studio Netflix i właśnie na ich platformie VOD zadebiutowała 25 grudnia 2020 roku. Serial zdobył na tyle ogromną popularność, że twórcy zdecydowali się na nakręcenie drugiego sezonu.

Fabuła

Dla przypomnienia, serial opowiada, a jakże, o rodzinie Bridgertonów. Feministyczna historia miłosna umieszczona jest w czasach brytyjskiej regencji i ujawnia życie członków londyńskich wyższych sfer. Seria opowiada o perypetiach ósemki rodzeństwa, która pokazuje jak pełne bólu, radości, samotności i blasku jest życie każdego z nich.

Zobacz również:

W pierwszym sezonie śledziliśmy losy Daphne Bridgerton, najstarszej córki potężnej rodziny, której rolą było znalezienie sobie odpowiedniego męża, który usytuowałby całą familę na odpowiednim, wysokim poziomie. Niestety, starszy brat odrzucał każdego potencjalnego kandydata, co skutkowało kierowaniem licznych oszczerstw i plotek w kierunku Daphne. Dama wspólnie z księciem Hastingiem wchodzą w układ, który ma pomóc im obojgu.

Kolejny sezon ma skupić się już na zupełnie innych postaciach. Jak się okazuje, drugi sezon serialu będzie opierał się na książce "Ktoś mnie pokochał" autorstwa Julii Quinn. Na pierwszym planie pojawią się takie postaci jak Anthony Bridgerton oraz Kate Sheffield.

Aktorzy

Fani Daphne i księcia Hastinga mogą odetchnąć z ulgą. Co prawda, że nie będą oni już głównymi postaciami serialu, ale Chris Van Dusen, czyli twórca produkcji, poinformował, że ci bohaterowie nigdy nie przestaną być Bridgertonami, więc zawsze będą częścią serialu.

W rolach zobaczymy takich aktorów jak: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Adjoa Andoh, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Harriet Cains, Polly Walker i Bessie Carter.

Aktualizacja 16.02.2021

Pierwsza aktorka potwierdzona! Do obsady serialu "Bridgertonowie" dołączy Simone Ashley ("Sex Education"), która zagra Kate. Według opisu "Kate to inteligentna i uparta młoda kobieta, która nie cierpi głupców - w tym Anthony'ego Bridgertona". Tym samym wpisem ekipa Netflix potwierdziła, że głównym bohaterem kolejnego sezonu będzie brat Daphne - Anthony!

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.



Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y — Netflix (@netflix) February 15, 2021

Data Premiery

Według plotek zdjęcia do drugiego sezonu mają rozpocząć się wiosną 2021 roku. Prawdopodobne jest więc, że na premierę będziemy musieli poczekać do 2022 roku.

Aktualizacja 10.02.2021 - Oficjalny filmik z planu zdjęciowego

Na oficjalnym koncie platformy Netflix na serwisie Twitter udostępniono filmik z planu zdjęciowego drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie". Na materiale wideo widzimy Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) wraz z matką Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) oraz siostrę Daphne (Phoebe Dynevor) siedzących w łodzi. W tle można zobaczyć resztę członków rodziny Bridgerton.

A little Bridgerton BTS video to brighten your morning pic.twitter.com/rsQoOzrJfz — Netflix (@netflix) February 9, 2021

Aktualizacja 26.02.2021 - Lady Danbury zdradza nowinki o 2 sezonie

Aktorka Adjoa Andoh odgrywająca rolę znaczącej postaci Lady Danbury w rozmowie z Digital Spy zdradziła kilka kluczowych wątków drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie". Jak wiadomo, będzie się on skupiał na historii brata Daphne - Anthonym Bridgertonie i jego perypetiach miłosnych, w tym na romansie z Kate Sheffield. Adjoa Andoh podpowiada, czego jeszcze możemy się spodziewać.

Jak widać z pierwszego sezonu, on [Anthony] jest chłopcem, który urodził się, by być księciem. Od początku zmaga się z tą odpowiedzialnością, bo kusi go wolność, którą nie może się cieszyć w ten sam sposób co inni.

Ponadto aktorka mówi, że problematyka, którą porusza serial "Bridgertonowie" nie dotyczy tylko kobiet, ale również i mężczyzn. Bo nie każdy jest w stanie wejść w małżeństwo bez miłości z obowiązku - i to tworzy napięcie tej historii.

Zobaczymy, jak [Anthony] radzi sobie z tym obowiązkiem [małżeństwem] i odwleka go w czasie zamiast być w stanie przekazać go swojemu młodszemu bratu Luke'owi, co wolałby zrobić.

Wygląda na to, że sezon 2 zapowiada się naprawdę ciekawie. Anthony już w pierwszym sezonie pokazał się jako postać bardzo złożona emocjonalnie, dlatego z ciekawością będziemy go obserwować już jako bohatera pierwszoplanowego.

Aktualizacja 31.03.2021 Zdjęcie z planu

Adjoa Andogh, aktorka grająca postać Lady Danbury zamieściła zdjęcie zza kulis popularnego dramatu "Bridgertonowie". Na zdjęciu widać ją wraz z Ruth Gemmel oraz Goldą Rosheuvel, które wcielają się kolejno w Violet Bridgerton oraz Queen Charlotte. Pojawia się również opis, w którym pisze "Przygotowując się na drugi sezon...".

Gearing up for season 2... pic.twitter.com/Br7xNk1DNB — Adjoa Andoh (@andoh_adjoa) March 28, 2021

Chociaż nie jest podane, czy fotografia została zrobiona na planie pierwszego sezonu, czy może już drugiego, to rozbudziła spekulacje i entuzjazm fanów. W reakcji na post aktorki pojawiło się wiele reakcji, w których widzowie piszą, że są podekscytowani i że nie mogą się doczekać premiery.

Aktualizacja 13.04.2021 - To oficjalne! Będzie trzeci i czwarty sezon

Dziś na social mediach Netflixa pojawiła się informacja wprost od Lady Whistledown. Mówi ona o tym, że powstanie nie tylko sezon drugi, ale także trzeci i czwarty! Niestety, nie dodaje o czym będą i kiedy możemy się ich spodziewać, jednak jest to niemała gratka dla fanów.

Aktualizacja 06.05.2021 - Zdjęcie zza kulis

To, że drugi sezon serialu będzie opowiadał o losach brata Daphne, Anthonego wiemy nie od dziś. Dla przypomnienia, w serii książek każda część skupia się na historii innego członka rodziny Bridgertonów. Pierwsza opowiada o najstarszej córce, Daphne Bridgerton, a druga dotyczy najstarszego syna - Anthony'ego Bridgertona. Analogicznie zostało to rozwiązane w ekranizacji, kiedy to pierwszy sezon kręcił się wyłącznie wokół Daphne i jej miłości, a drugi wokół Anthon'ego i jego miłości do... Kate Sheffield.

Bridgerton's Jonathan Bailey Starts Filming Season 2 with New Costar Simone Ashley​ https://t.co/Up7Eh9aelX — People (@people) May 1, 2021

Kilka dni temu do Internetu wypłynęły zdjęcia z planu zdjęciowego, w którym udział brali aktorzy. Okazuje się, że na jednym z nich widać aktora Jonathana Baileya (Anthony Bridgerton) w towarzystwie oszałamiającej Kate Sharmy (Kate Sheffield). Aktorka jest z pewnością znana fanom "Sex Education", w którym to odgrywała znaczącą rolę. Zdjęcie przedstawia dwójkę bohaterów na widowni wyścigów konnych.

Aktualizacja 5.07.2021 - Nowa aktorka...?

Na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, które zawrzało całym Internetem. Widać na nim młodą dziewczynę w stroju, który przypomina te znane nam z serialu "Bridgertonowie". Fotografia została dodana przez użytkowniczkę @jaffnaroyal, która w swoim opisie profilu umieściła informacje, ze jest brytyjską modelką oraz aktorką. Ponadto zdjęcie zostało okraszone odpowiednimi hasztagami związanymi z Netflixem oraz serialem Bridgertonowie. Czy to oznacza, ze do obsady została dodana kolejna aktorka? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, wydaje się jednak, że nawet jeżeli dziewczyna wzięła udział w planie zdjęciowym to jako postać trzecioplanowa. Nie jest jednak wykluczone, że oto patrzymy na kolejną postać, która przyjdzie nam zobaczyć w drugim sezonie.

Aktualizacja 15.07.2021 - Bridgertonowie nominowani do Emmy

Według najnowszych informacji pierwszy sezon serialu "Bridgertonowie" zdobył aż 12 nominacji do nagrody Emmy w kategoriach: