Bridgertonowie 2 - przecieki, plotki, oficjalne informacje [Aktualizacja 26.02.2021]

Scenariusz do serialu "Bridgertonowie" został napisany przez Chrisa Van Dusena na podstawie cyklu powieści o tym samym tytule pióra Julii Quinn. Produkcja została nakręcona przez studio Netflix i właśnie na ich platformie VOD zadebiutowała 25 grudnia 2020 roku. Serial zdobył na tyle ogromną popularność, że twórcy zdecydowali się na nakręcenie drugiego sezonu.

Dla przypomnienia, serial opowiada, a jakże, o rodzinie Bridgertonów. Feministyczna historia miłosna umieszczona jest w czasach brytyjskiej regencji i ujawnia życie członków londyńskich wyższych sfer. Seria opowiada o perypetiach ósemki rodzeństwa, która pokazuje jak pełne bólu, radości, samotności i blasku jest życie każdego z nich.

W pierwszym sezonie śledziliśmy losy Daphne Bridgerton, najstarszej córki potężnej rodziny, której rolą było znalezienie sobie odpowiedniego męża, który usytuowałby całą familę na odpowiednim, wysokim poziomie. Niestety, starszy brat odrzucał każdego potencjalnego kandydata, co skutkowało kierowaniem licznych oszczerstw i plotek w kierunku Daphne. Dama wspólnie z księciem Hastingiem wchodzą w układ, który ma pomóc im obojgu.

Kolejny sezon ma skupić się już na zupełnie innych postaciach. Jak się okazuje, drugi sezon serialu będzie opierał się na książce "Ktoś mnie pokochał" autorstwa Julii Quinn. Na pierwszym planie pojawią się takie postaci jak Anthony Bridgerton oraz Kate Sheffield.

Fani Daphne i księcia Hastinga mogą odetchnąć z ulgą. Co prawda, że nie będą oni już głównymi postaciami serialu, ale Chris Van Dusen, czyli twórca produkcji, poinformował, że ci bohaterowie nigdy nie przestaną być Bridgertonami, więc zawsze będą częścią serialu.

W rolach zobaczymy takich aktorów jak: Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Adjoa Andoh, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Harriet Cains, Polly Walker i Bessie Carter.

Aktualizacja 16.02.2021

Pierwsza aktorka potwierdzona! Do obsady serialu "Bridgertonowie" dołączy Simone Ashley ("Sex Education"), która zagra Kate. Według opisu "Kate to inteligentna i uparta młoda kobieta, która nie cierpi głupców - w tym Anthony'ego Bridgertona". Tym samym wpisem ekipa Netflix potwierdziła, że głównym bohaterem kolejnego sezonu będzie brat Daphne - Anthony!

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.



Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y