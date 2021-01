Bridgertonowie - 2 sezon potwierdzony!

Netflix na wszystkich swoich mediach społecznościowych podał oficjalną informację, że "Bridgertonowie" doczekają się drugiego sezonu serialu!

List ten potwierdza spekulacje, że kolejny sezon "Bridgertonów" będzie czerpał inspirację z drugiej części cyklu powieści o tym samym tytule pióra Julii Quinn. Fabuła więc będzie opierać się na Anthonym Bridgertonie oraz Kate Sheffield, którzy prawdopodobnie staną się głównymi bohaterami.

Prepare for another social season! @Bridgerton shall be back for Season 2! pic.twitter.com/cYbgIhPUbC