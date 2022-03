Bridgertonowie 2 - wszystko, co musisz wiedzieć przed premierą [25.03.2022]

Sprawdź, co już wiemy na temat 2 sezonu serialu Bridgertonowie - data premiery, obsada, historia i ciekawostki.

Scenariusz do serialu "Bridgertonowie" został napisany przez Chrisa Van Dusena na podstawie cyklu powieści o tym samym tytule pióra Julii Quinn. Produkcja została nakręcona przez studio Netflix i właśnie na ich platformie VOD zadebiutowała 25 grudnia 2020 roku. Serial zdobył na tyle dużą popularność, że twórcy zdecydowali się na nakręcenie drugiego sezonu.

Bridgertonowie – najważniejsze informacje:

Tytuł serialu - Bridgertonowie

- Bridgertonowie Twórcy - Chris Van Dusen

- Chris Van Dusen Liczba sezonów – 2

– 2 Liczba odcinków - 16

- 16 Czas emisji – 2020 - 2022

– 2020 - 2022 Gatunek - Romans, dramat, seriale kosiumowe

- Romans, dramat, seriale kosiumowe Kraj produkcji - USA

- USA Obsada - Adjoa Andoh, Julie Andrews, Lorraine Ashbourne, Jonathan Bailey, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Harriet Cains, Bessie Carter, Nicola Coughlan, Phoebe Dynevor, Ruth Gemmell, Florence Hunt, Claudia Jessie, Ben Miller, Luke Newton, Regé-Jean Page, Golda Rosheuvel, Luke Thompson, Will Tilston, Polly Walker, Simone Ashley, Charithra Chandran, Shelley Conn, Calam Lynch, Rupert Young

Bridgertonowie sezon 2 - fabuła

Dla przypomnienia, serial opowiada, a jakże, o rodzinie Bridgertonów. Feministyczna historia miłosna umieszczona jest w czasach brytyjskiej regencji i ujawnia życie członków londyńskich wyższych sfer. Seria opowiada o perypetiach ósemki rodzeństwa, która pokazuje jak pełne bólu, radości, samotności i blasku jest życie każdego z nich.

W pierwszym sezonie śledziliśmy losy Daphne Bridgerton, najstarszej córki potężnej rodziny, której rolą było znalezienie sobie odpowiedniego męża, który usytuowałby całą familę na odpowiednim, wysokim poziomie. Niestety, starszy brat odrzucał każdego potencjalnego kandydata, co skutkowało kierowaniem licznych oszczerstw i plotek w kierunku Daphne. Dama wspólnie z księciem Hastingiem wchodzą w układ, który ma pomóc im obojgu.

Bridgetonowie 2 skupiać się będą na innych postaciach. Drugi sezon serialu będzie opierał się na książce "Ktoś mnie pokochał" autorstwa Julii Quinn, co oznacza, że skupi się on na losach Anthony'ego - najstarszego z tytułowego rodzeństwa. Bohater będzie za wszelką cenę starał się odnaleźć idealną kandydatkę na żonę. Jednak to dopiero nowe bohaterki serialu - siostry Edwina i Kate Sharma "zawrócą w głowie" Anthony'emu.

Bridgertonowie sezon 2 - obsada

W nowych odcinkach po raz kolejny zobaczymy Phoebe Dynevor jako Daphne, jednak nie będzie ona już główną bohaterką opowieści. Fani jej serialowego partnera - księcia Hastinga, nie będą jednak zadowoleni. Regé-Jean Page - aktor wcielający się w księcia zrezygnował z roli i nie zobaczymy go już w serialu Bridgertonowie. Nie wiadomo jeszcze czy jego postać zostanie całkowicie pominięta, czy być może przejmie ją inny aktor.

W serialu zobaczymy także takich aktorów, jak: Phoebe Dynevor, Luke Newton, Golda Rosheuvel, Jonathan Bailey, Claudia Jessie, Nicola Coughlan, Adjoa Andoh, Ruby Barker, Sabrina Bartlett, Ruth Gemmell, Harriet Cains, Polly Walker i Bessie Carter.

W 2 sezonie serialu "Bridgertonowie" do obsady dołączy także Simone Ashley ("Sex Education"), która wcieli się w rolę Kate Sharmy. Według opisu "Kate to inteligentna i uparta młoda kobieta, która nie cierpi głupców - w tym Anthony'ego Bridgertona".

Get ready to fall in love with Simone Ashley, who will play Kate in Season 2 of Bridgerton.



Kate is a smart, headstrong young woman who suffers no fools — Anthony Bridgerton very much included. ` pic.twitter.com/xdVilOjL4Y — Netflix (@netflix) February 15, 2021

Bridgertonowie sezon 2 - kiedy premiera?

Możemy już oficjalnie potwierdzić, że premiera 2 sezonu serialu "Bridgertonowie" odbędzie się 25 marca 2022 roku, tylko na platformie Netflix.

Dear readers, I know my absence has only made your hearts grow fonder; however, you will not have to wait much longer. Bridgerton Season 2 debuts March 25, 2022, only on Netflix ???? pic.twitter.com/4awxEAcSCo — Bridgerton (@bridgerton) December 25, 2021

Bridgertonowie sezon 2 - trailer

Netflix opublikował obszerny, oficjalny zwiastun nadchodzącego, drugiego sezonu serialu Bridgertonowie.

Aktualizacja (10.02.2021) - Oficjalny filmik z planu zdjęciowego

Na oficjalnym koncie platformy Netflix na serwisie Twitter udostępniono filmik z planu zdjęciowego drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie". Na materiale wideo widzimy Anthony'ego Bridgertona (Jonathan Bailey) wraz z matką Lady Violet Bridgerton (Ruth Gemmell) oraz siostrę Daphne (Phoebe Dynevor) siedzących w łodzi. W tle można zobaczyć resztę członków rodziny Bridgerton.

A little Bridgerton BTS video to brighten your morning pic.twitter.com/rsQoOzrJfz — Netflix (@netflix) February 9, 2021

Aktualizacja (26.02.2021) - Lady Danbury zdradza nowinki o 2 sezonie

Aktorka Adjoa Andoh odgrywająca rolę znaczącej postaci Lady Danbury w rozmowie z Digital Spy zdradziła kilka kluczowych wątków drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie". Jak wiadomo, będzie się on skupiał na historii brata Daphne - Anthonym Bridgertonie i jego perypetiach miłosnych, w tym na romansie z Kate Sheffield. Adjoa Andoh podpowiada, czego jeszcze możemy się spodziewać.

Jak widać z pierwszego sezonu, on [Anthony] jest chłopcem, który urodził się, by być księciem. Od początku zmaga się z tą odpowiedzialnością, bo kusi go wolność, którą nie może się cieszyć w ten sam sposób co inni.

Ponadto aktorka mówi, że problematyka, którą porusza serial "Bridgertonowie" nie dotyczy tylko kobiet, ale również i mężczyzn. Bo nie każdy jest w stanie wejść w małżeństwo bez miłości z obowiązku - i to tworzy napięcie tej historii.

Zobaczymy, jak [Anthony] radzi sobie z tym obowiązkiem [małżeństwem] i odwleka go w czasie zamiast być w stanie przekazać go swojemu młodszemu bratu Luke'owi, co wolałby zrobić.

Wygląda na to, że sezon 2 zapowiada się naprawdę ciekawie. Anthony już w pierwszym sezonie pokazał się jako postać bardzo złożona emocjonalnie, dlatego z ciekawością będziemy go obserwować już jako bohatera pierwszoplanowego.

Aktualizacja (31.03.2021) - Zdjęcie z planu

Adjoa Andogh, aktorka grająca postać Lady Danbury zamieściła zdjęcie zza kulis popularnego dramatu "Bridgertonowie". Na zdjęciu widać ją wraz z Ruth Gemmel oraz Goldą Rosheuvel, które wcielają się kolejno w Violet Bridgerton oraz Queen Charlotte. Pojawia się również opis, w którym pisze "Przygotowując się na drugi sezon...".

Gearing up for season 2... pic.twitter.com/Br7xNk1DNB — Adjoa Andoh (@andoh_adjoa) March 28, 2021

Chociaż nie jest podane, czy fotografia została zrobiona na planie pierwszego sezonu, czy może już drugiego, to rozbudziła spekulacje i entuzjazm fanów. W reakcji na post aktorki pojawiło się wiele reakcji, w których widzowie piszą, że są podekscytowani i że nie mogą się doczekać premiery.

Aktualizacja (13.04.2021) - To oficjalne! Będzie trzeci i czwarty sezon Bridgertonów

Dziś na social mediach Netflixa pojawiła się informacja wprost od Lady Whistledown. Mówi ona o tym, że powstanie nie tylko sezon drugi, ale także trzeci i czwarty! Niestety, nie dodaje o czym będą i kiedy możemy się ich spodziewać, jednak jest to niemała gratka dla fanów.

Aktualizacja (06.05.2021) - Zdjęcie zza kulis serialu Bridgertonowie

To, że drugi sezon serialu będzie opowiadał o losach brata Daphne, Anthonego wiemy nie od dziś. Dla przypomnienia, w serii książek każda część skupia się na historii innego członka rodziny Bridgertonów. Pierwsza opowiada o najstarszej córce, Daphne Bridgerton, a druga dotyczy najstarszego syna - Anthony'ego Bridgertona. Analogicznie zostało to rozwiązane w ekranizacji, kiedy to pierwszy sezon kręcił się wyłącznie wokół Daphne i jej miłości, a drugi wokół Anthon'ego i jego miłości do... Kate Sheffield.

Bridgerton's Jonathan Bailey Starts Filming Season 2 with New Costar Simone Ashley​ https://t.co/Up7Eh9aelX — People (@people) May 1, 2021

Kilka dni temu do Internetu wypłynęły zdjęcia z planu zdjęciowego, w którym udział brali aktorzy. Okazuje się, że na jednym z nich widać aktora Jonathana Baileya (Anthony Bridgerton) w towarzystwie oszałamiającej Kate Sharmy (Kate Sheffield). Aktorka jest z pewnością znana fanom "Sex Education", w którym to odgrywała znaczącą rolę. Zdjęcie przedstawia dwójkę bohaterów na widowni wyścigów konnych.

Aktualizacja (5.07.2021) - Do obsady serialu Bridgertonowie dołączy kolejna aktorka?

Na Instagramie pojawiło się nowe zdjęcie, które zawrzało całym Internetem. Widać na nim młodą dziewczynę w stroju, który przypomina te znane nam z serialu "Bridgertonowie". Fotografia została dodana przez użytkowniczkę @jaffnaroyal, która w swoim opisie profilu umieściła informacje, ze jest brytyjską modelką oraz aktorką. Ponadto zdjęcie zostało okraszone odpowiednimi hasztagami związanymi z Netflixem oraz serialem Bridgertonowie. Czy to oznacza, ze do obsady została dodana kolejna aktorka? Na dzień dzisiejszy nie wiadomo, wydaje się jednak, że nawet jeżeli dziewczyna wzięła udział w planie zdjęciowym to jako postać trzecioplanowa. Nie jest jednak wykluczone, że oto patrzymy na kolejną postać, która przyjdzie nam zobaczyć w drugim sezonie.

Aktualizacja (15.07.2021) - Bridgertonowie nominowani do nagród Emmy

Według najnowszych informacji pierwszy sezon serialu "Bridgertonowie" zdobył aż 12 nominacji do nagrody Emmy w kategoriach:

Najlepszy serial dramatyczny

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym dla Rege-Jean Page

Najlepsza gra głosem dla Julie Andrews jako Lady Whistledown

Najlepsza kompozycja muzyczna w serialu (oryginalna dramatyczna ścieżka dźwiękowa) dla Kris Bowers za odcinek "Diamond Of The First Water"

Najlepsza scenografia w fabularnym programie kostiumowym lub fantasy (godzinnym lub dłuższym) dla D. Dominic Devine, Gina Cromwell, Will Hughes-Jones za odcinek "After The Rain"

Najlepsze fryzury pasujące do danej epoki i / lub postaci dla Marc Pilcher, Lynda Pearce, Claire Matthews, Adam James Phillips, Tania Couper, Lou Bannell za odcinek "Art Of The Swoon"

Najlepsze kostiumy historyczne dla Ellen Mirojnick, John Glaser - Sanaz Missaghian, Ken Crouch za odcinek "Diamond Of The First Water"

Najlepsze zdjęcia w serialu godzinnym kręconym przy użyciu jednej kamery dla Jeffrey Jur za odcinek "Art Of The Swoon"

Najlepszy dobór obsady serialu dramatycznego

Najlepszy muzyczny motyw przewodni dla Kris Bowers, Michael Dean Parsons

Aktualizacja (2.08.2021) - Przerwanie prac nad serialem

Premiera drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie" może ulec opóźnieniu. Wszystko ze względu na potwierdzenie zarażenia koronawirusem wśród członków ekipy filmowej. Ze względów bezpieczeństwa twórcy zdecydowali się wstrzymać zdjęcia na jakiś czas, by powrócić dopiero wtedy, kiedy wszyscy wyzdrowieją. Taki ruch oczywiście jest bardzo rozsądny i gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim, jednak z pewnością będzie się wiązał z niewielkim przesunięciem daty premiery.

Aktualizacja (20.08.2021) - Powstanie kolekcja ubrań inspirowana serialem

Serial "Bridgertonowie" po premierze wyróżnił się ciekawą historią oraz, co ważniejsze, niezwykłymi strojami bohaterów. Wygląda na to, że nie tylko widzowie docenili przepiękną scenografię. Jak podane Vanity Fail, studio ShondaLand, platforma Netflix oraz marka Phenomenal włączyły się we wspólny projekt, którego efektem jest kolekcja powstała na podstawie produkcji. Składają się na nie sukienki typu "nap dress" i trzeba przyznać, że wyglądają przepięknie! Każda z nich została wyceniona na 125 , co w przełożeniu na polską walutę daje niecałe 500 zł. Poza sukniami, marka posiada w sprzedaży także bluzy w kolorze białym, żółtym oraz fioletowym za 60 (ok. 240 zł) oraz wsuwki za 40 (ok 160 zł).

Aktualizacja (10.09.2021) - A Bridgerton Experience

Twócy serialu "Bridgertonowie" nie zatrzymują się ani na moment. Ogłoszono, że w 2022 roku pojawi się show The Queen's Ball: A Bridgerton Experience$, w którym będzie można uczestniczyć zaledwie w kilku miastach. Mowa o Chicago, Los Angeles, Montrealu oraz Waszyngtonie. To właśnie tam fani będą mogli spróbować zdobyć przychylność królowej i zostać Diamentem sezonu!

Któż wzniesie się wśród takiego wyrafinowania jako diament sezonu? Przekonaj się w tym wciągającym doświadczeniu, przenoszącym Cię do ery Regency. Przygotuj się na spotkanie z innymi członkami oraz weź udział w wieczorze muzycznym i tanecznym z występami akrobatycznymi, interaktywnymi doświadczeniami, oszałamiającym pokazem tanecznym, pysznymi koktajlami i nie tylko, a wszystko to przy kultowej ścieżce dźwiękowej Bridgerton.

Zapisy oraz szczegóły można przeczytać na bridgertonexperience.com.

In collaboration with our friends at @HillHouse_Home and @phenomenalwoman, we’re delighted to introduce this #Bridgerton-inspired Nap Dress™ collection. Grab yours before they're all gone. ????????https://t.co/gmvA8IMqhn — Shondaland Digital (@byshondaland) August 11, 2021

Aktualizacja (26.09.2021) - Zapowiedź drugiego sezonu

Dwudziestego piątego września odbyło się wydarzenie zorganizowane przez platformę Netflix o nazwie TUDUM. Organizatorzy zdecydowali się na transmisję online, podczas której zaprezentowano szereg licznych zwiastunów. Jako jedną z zapowiedzi przedstawiono ten ukazujący drugi sezon serialu "Bridgertonowie". Widzimy na nim Anthon'ego oraz jego miłość Kate Sheffield.

Oj szykuje się na to, że riposty będą cały czas się pojawiać. I dobrze. Byleby była utrzymana chemia pomiędzy nimi jak w książce. - pisze jedna z użytkowniczek pod opublikowanym zwiastunem.

Spójrzcie na zapowiedź i na to co zaplanowali twórcy:

Aktualizacja (27.09.2021) - Wideo z TUDUM!

Dosłownie dziesięć minut temu przedstawiciele platformu Netflix udostępnili na swoim kanale na YouTube film o tytule "Bridgertonowie | TUDUM: dyskusja panelowa z obsadą serialu". Pojawiają się na nim Nicola Coighlan (Penelopa Featherungton), Charithra Chandran (Edwina Sharma), Simone Ashley (Kate Sharma) oraz Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton). Pod wideo znajduje się taki opis:

Niektóre z tych sekretów zaskoczyłyby nawet Lady Whistledown. Obsada serialu „Bridgertonowie” — Simone Ashley, Jonathan Bailey, Charithra Chandran i Nicola Coughlan — rozmawia o swoich wrażeniach z pracy na planie podczas dyskusji panelowej. Sezon drugi serialu „Bridgertonowie” wyprodukowanego przez firmę Shondaland będzie miał premierę w 2022 r. — tylko na Netflix.

Aktualizacja (17.03.2022) - Sceny seksu w Bridgetonowie 2 sprawiały aktorom mnóstwo śmiechu

Jonathan Bailey, który w serialu Bridgertonowie wciela się w rolę Anthony'ego, zdradził w jednym z ostatnich wywiadów, że "sercem" serialu są sceny tańca i seksu. Przy okazji ujawnił on, ja najbardziej intymne sceny realizowane są na planie Bridgertonów, okazuje się, że jednym z niezwykle pomocnych gadżetów jest... piłka do siatkówki.

To niesamowite, jak ta cała branża po prostu się pojawiła, nawet w ciągu tego roku. Pojawiły się nowe możliwości – takie małe poduszeczki – i to jest niesamowite, co można zrobić z napompowaną do połowy piłką do siatkówki - Jonathan Bailey

Bailey podkreśla, że choć nowe gadżety wydają się dość śmieszne i prowadziły do wielu zabawnych momentów, to dzięki nim realizacja scen seksu jest o wiele łatwiejsza i mnie niezręczna dla aktorów.

Jeżeli dwoje ludzi nagrywa scenę seksu, zasadą jest, że muszą mieć trzy bariery, które ich oddzielają, i są pewne akty, w których do połowy napompowana piłka do siatkówki pozwala na ruch, bez konieczności prawdziwego fizycznego kontaktu. To jest dość głupiutkie, mamy wiele zabawnych momentów, ale dzięki temu jest mniej niezręcznie - Jonathan Bailey.

Możemy się zatem spodziewać, że "pikantnych" scen w serialu Bridgertonowie 2 nam nie zabraknie.

W drugim sezonie serialu Bridgertonowie będzie mniej scen seksu

Bridgertonowie to serial, w którym nie brakuje intymnych scen. W pierwszym sezonie widzowie mogli wielokrotnie oglądać miłosne zapasy pomiędzy Daphne (Phoebe Dynevor) a Simonem (Regé-Jean Page). Jeśli liczycie na podobne doznania w drugim sezonie Bridgertonów, to możecie się solidnie zawieść. Tuż przed premierą serialu, jego showrunner - Chris van Dusen, ujawnił że w najnowszych odcinkach scen seksu będzie zdecydowanie mniej. Twórca serialu twierdzi, że jest to spowodowane zupełnie inną relacją jaką dzielą nowi, główni bohaterowie widowiska. Van Dusen dodał również, że w jego planach nigdy nie było dodawanie do serialu scen seksu, tylko po to, aby wywołać kontrowersję. Zawsze są one pewnym sposobem narracji i dopełnieniem całej historii.

Nigdy nie chodziło o ilość. Nasze podejście do intymności jest dokładnie takie samo, jak w przypadku 1 sezonu. I używamy scen intymnych, by opowiedzieć historię i popchnąć ją do przodu. Nigdy nie robiliśmy scen seksu dla robienia samych scen seksu i nie sądzę, że kiedykolwiek zaczniemy. Wszystko służy większemu celowi, a to (drugi sezon - przyp. red.) zupełnie inna historia. To inne postacie. Jesteśmy przez większość sezonu z Antonym i Kate, a oni się bardzo różnią od Daphne i Simona - Chris van Dusen.

Czy Bridgertonowie na tym stracą? O tym będziemy mogli przekonać się już dzisiaj. Bowiem drugi sezon serialu właśnie trafia na platformę Netflix. Jeśli chcecie sobie przypomnieć najważniejsze wątki z pierwszego sezony, to służymy pomocą - wszystkie najważniejsze wydarzenia znajdziecie w tym artykule.