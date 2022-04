Bridgertonowie 3 - data premiery, obsada i ciekawostki. Co musisz wiedzieć?

Co wiemy o kontynuacji serialu Bridgertonowie? Zebraliśmy najważniejsze informacje.

Spis treści

Bridgertonowie / fot. Netflix

Bridgertonowie

Tytuł - Bridgertonowie

Twórca - Chris Van Dusen

Gatunek - Romans, Dramat, Kostiumowy

Liczba sezonów – 2

Liczba odcinków - 16

Czas emisji – 2020 - 2022

Kraj produkcji - USA

Bridgertonowie to historia o miłosnych perypetiach rodzeństwa z tytułowej rodziny Bridgerton. Serial pojawił się pierwszy raz na serwisie streamingowym Netflix w 2020 roku i od razu cieszył dużą popularnością.

Opowieść o życiu najstarszej córki, Daphne Bridgerton, która próbuje znaleźć idealnego kandydata do zamążpójścia inspirowana jest bestsellerowym cyklem powieści autorstwa Julii Quinn.

Zobacz również:

Bridgertonowie - sezon 1

Pierwszy sezon serialu to feministyczna, miłosna historia umieszczona w czasach brytyjskiej regencji. Ujawnia życie członków londyńskich wyższych sfer, w tym ósemki rodzeństwa, których losy przepełnia ból, radość, ale i samotność. Głowna bohaterka, Daphne Bridgerton szuka idealnego kandydata do ślubu, jednak na jej drodze stają różne przeszkody, w tym starszy brat. Kobieta w końcu decyduje się na układ z przystojnym księciem Hastingiem.

Najważniejsze informacje i wątki z pierwszego sezonu znajdziesz tutaj.

Bridgertonowie / fot. Netflix

Bridgertonowie - sezon 2

Drugi sezon serialu opiera się na powieści Ktoś mnie pokochał Julii Quinn i losach Anthony'ego - najstarszego z rodzeństwa Bridgertonów. Mężczyzna szuka idealnej kandydatki na swoją żonę i dopiero nowe bohaterki historii - siostry Edwina i Kate Sharma zwracają jego uwagę.

W nowych odcinkach widzimy ponownie Phoebe Dynevor jako Daphne, jednak nie jest już ona główną bohaterką. Zabrakło za to jej serialowego partnera - księcia Hastinga, który nie pojawia się już w tej części historii. Regé-Jean Page - aktor wcielający się w niego, zrezygnował z roli.

Premiera 2 sezonu serialu Bridgertonowie odbyła się 25 marca 2022 roku. Więcej informacji na temat tej produkcji znajdziesz tutaj.

Bridgertonowie / fot. Netflix

Bridgertonowie - sezon 3

Finał drugiego sezonu, który zakończył się spełnionym romansem Anthony'ego i Kate, wzbudził pytania o kontynuację serialu. Według książek Quinn, w tym części Oferta od dżentelmena kolejna miłosna historia powinna bowiem dotyczyć drugiego w kolejności brata Bridgerton. Tym bardziej, że w minionym sezonie widzieliśmy już Benedykta, który między innymi pomagał Anthony'emu w jego rozterkach.

Sezon zakończył się także odkryciem przez niego, że Anthony zapłacił za jego dołączenie do Akademii Królewskiej. Mimo tego, producent wykonawczy Shonda Rhimes zasugerowała, że w historii mogą nastąpić zmiany:

Niekoniecznie idziemy według porządku. Ale zobaczymy każdą osobę z rodzeństwa i jej historię.

Oczekuje się, że trzeci sezon serialu będzie miał osiem odcinków. Według książki, Benedykt ma przeżyć historię miłosną i spotkać na balu tajemniczą kobietę, która okazuje się być niejaką Sophie Beckett, nową członkinią personelu rodziny Bridgerton. Jednak wątek seksualności Benedykta ma być o wiele bardziej rozbudowany. Jak dodaje sam twórca i producent, Chris Van Dusen:

Benedict jest częścią całkowicie innego świata, artystycznej przestrzeni pełnej wielobarwnych bohaterów. I myślę, że jako drugi syn ma także więcej swobody. To będzie dla mnie interesujące zobaczyć do czego zdoła wykorzystać tę wolność. Mam nadzieję, że serial będzie to kontynuował.

Po tym, jak Rhimes ujawniła, że serial może nie podążać dokładnie za książkami, następną historią może być również wątek dotyczący Colina Bridgertona (Luke Newton) i Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

Bridgertonowie / fot. Netflix

Obsada

Produkcja nie poinformowała jeszcze o castingach, jednak na pewno w trzecim sezonie ponownie pojawi się cała rodzina Bridgertonów oraz część rodziny Featherington. Oto lista aktorów, których możemy się spodziewać:

Adjoa Andoh jako Lady Danbury

Lorraine Ashbourne jako pani Varley

Simone Ashley jako Kathani „Kate”, wicehrabina Bridgerton

Jonathan Bailey jako Anthony, wicehrabia Bridgerton

Harriet Cains jako Philippa Featherington

Bessie Carter jako Prudence Featherington

Nicola Coughlan jako Penelope Featherington

Phoebe Dynevor jako Daphne Basset, księżna Hastings

Ruth Gemmell jako Violet, wdowa wicehrabina Bridgerton

Florence Hunt jako Hiacynt Bridgerton

Claudia Jessie jako Eloise Bridgerton

Luke Newton jako Colin Bridgerton

Golda Rosheuvel jako królowa Charlotte

Luke Thompson jako Benedict Bridgerton

Will Tilston jako Gregory Bridgerton

Polly Walker jako Portia, baronowa Featherington

Martins Imhangbe jako Will Mondrich

Calam Lynch jako Theo Sharpe

Julie Andrews jako Lady Whistledown

Premiera - kiedy i gdzie

Nie potwierdzono jeszcze dokładnej daty premiery kolejnego sezonu. Według doniesień może ona jednak odbyć się na początku 2023 roku na platformie Netflix.

Aktualizacja [31.03.2022]

Aktorka Simone Ashley potwierdziła, że ​​historia Kate i Anthony'ego będzie kontynuowana w trzecim sezonie Bridgertonów:

Wrócimy! Kate i Anthony dopiero zaczynają… Mamy niesamowitą Jess Brownell, która obejmuje prowadzenie jako showrunnerka w trzecim sezonie. W sezonie drugim było zaś dużo przyciągania i odpychania między Kate i Anthony'm, były komplikacje rodzinne, ostatecznie jednak odnajdują się. Myślę, że wszystko dopiero się zaczyna. Chciałabym zobaczyć, jak Kate trochę bardziej odpuszcza i bawi się w trzecim sezonie, i w pewnym sensie trochę pływa w tym kręgu miłości. Myślę, że oboje na to zasługują.

Jeśli obecny plan zakłada szczegółowe ukazanie relacji Kate i Anthony'ego, doprowadzi to do pierwszego dużego przełomu w serialu, którego akcja nie będzie toczyć się już zgodnie z chronologią książek Julii Quinn.

Aktualizacja [01.04.2022]

W przypadku kłótni Eloise i Penelope, fani i obsada mają nadzieję na pogodzenie się przyjaciółek. Nicola Coughlan odgrywająca rolę Penelope, zwierzyła się w wywiadzie dla Entertainment Tonight, że ma nadzieję na przeprosiny ze strony swojej postaci:

Muszą się pogodzić. Muszą, bo jeśli nie to złamie mi to serce. Myślę też, że w głębokich przyjaźniach na całe życie są takie chwile, kiedy walczysz i musisz po prostu nauczyć się trochę dorosnąć. Ale myślę, że Penelope musi przeprosić.

Także aktorka Claudia Jessie oczekuje pojednania postaci i przewiduje, co zrobi Eloise, w której rolę się wciela:

Myślę, że będzie dobrą przyjaciółką. Myślę, że zawsze nią będzie, że będzie lojalną przyjaciółką, która nikomu nic nie powie. Nie wiem, co się stanie. To znaczy, mogą porównywać blizny, ale nie sądzę, żeby tak się stało. Myślę, że będzie wściekła, ale uniesie się honorem i nic nie powie. Nie sądzę, że będzie chciała zrujnować Penelopę.

Aktualizacja [04.04.2022]

Aktorka Adjoa Andoh, czyli serialowa Lady Danbury, zapowiedziała nowe wątki dotyczące jej postaci oraz królowej i podzieliła się wskazówkami dotyczącymi dalszego przebiegu historii:

Wiem, że mamy więcej dzieci Bridgertonów, które wezmą ślub, mamy też więcej możliwych intryg wokół Whistledown, bez wątpienia to lady Danbury – wiem, że lady Danbury i królowa znów będą głęboko pogrążone w swoich machinacjach i będzie w pewnym sensie więcej tego, co już znane.

Serial będzie też prowadzony przez nowego showrunnera, a raczej showrunnerkę - Jess Brownell, która zastępuje Chrisa Van Dusena ustępującego ze stanowiska. Zmiana ta z pewnością wpłynie na produkcje i prace na planie, o czym również wspomina Andoh:

Myślę, że z każdym sezonem starają się nieco zmienić kierunek. Także dojdzie do nowego zwrotu, bo mamy nowego showrunnera. Więc myślę, że wszystko jest do ugrania, jak powiedziałaby Lady Danbury.

Aktualizacja [06.04.2022]

Aktorzy Nicola Coughlan i Luke Newton poinformowali już, że serialowi Colin i Penelope będą razem, jednak ich zejście się będzie wymagało nieco więcej czasu.

W przypadku pary książkowych moli - Eloise i Theo - romans ten jest odstępstwem od historii toczącej się w książkach Quinn, gdzie Eloise bierze ślub z Sir Phillipem Cranem (Chris Fulton). Przypomnijmy, że drugim sezonie serialu postać ta jest mężem Mariny Thompson. To prowokuje pytania o to, czy producenci nadal będą widzieli Eloise u boku Theo czy raczej połączą ją z sir Phillipem.

Claudia Jessie, aktorka wcielająca się w tę postać, nie chce jednak by jej postać wychodziła za kogokolwiek:

Jest trochę indywidualistką, prawda? Myślę, że bardziej interesujące jest to, że spędzała czas z Theo bez nadzoru, a później kontynuowała to i nie przejmowała się tym. Uwielbiam to w Eloise i tym, co robią scenarzyści.

Jessie dodaje też, że chce, aby Eloise była nadal pragmatyczna, nawet w sprawach miłosnych:

Eloise zakochuje się i uwielbiam to, że nagle nie staje się nieśmiała. Działa w stylu "Słuchaj, kolego, cały czas o tobie myślę". Scenarzyści nie zrobili jej uczuć do Theo zbyt słodkich. Spotkała kogoś, z kim może się dobrze bawić i są dla siebie stworzeni. Można by się spodziewać, że właśnie taki związek będzie mieć Eloise jako swój pierwszy romans.

Zobacz także: Filmowe premiery w kwietniu 2022. Co będzie w kinach?