Bridgertonowie 3 - data premiery, obsada i ciekawostki. Wszystko, co wiemy.

Bridgertonowie to historia o miłosnych perypetiach rodzeństwa z tytułowej rodziny Bridgerton. Serial pojawił się pierwszy raz na serwisie streamingowym Netflix w 2020 roku i od razu cieszył dużą popularnością.

Opowieść o życiu najstarszej córki, Daphne Bridgerton, która próbuje znaleźć idealnego kandydata do zamążpójścia inspirowana jest bestsellerowym cyklem powieści autorstwa Julii Quinn.

Pierwszy sezon serialu to feministyczna, miłosna historia umieszczona w czasach brytyjskiej regencji. Ujawnia życie członków londyńskich wyższych sfer, w tym ósemki rodzeństwa, których losy przepełnia ból, radość, ale i samotność. Głowna bohaterka, Daphne Bridgerton szuka idealnego kandydata do ślubu, jednak na jej drodze stają różne przeszkody, w tym starszy brat. Kobieta w końcu decyduje się na układ z przystojnym księciem Hastingiem.

Najważniejsze informacje i wątki z pierwszego sezonu znajdziesz tutaj.

Drugi sezon serialu opiera się na powieści Ktoś mnie pokochał Julii Quinn i losach Anthony'ego - najstarszego z rodzeństwa Bridgertonów. Mężczyzna szuka idealnej kandydatki na swoją żonę i dopiero nowe bohaterki historii - siostry Edwina i Kate Sharma zwracają jego uwagę.

W nowych odcinkach widzimy ponownie Phoebe Dynevor jako Daphne, jednak nie jest już ona główną bohaterką. Zabrakło za to jej serialowego partnera - księcia Hastinga, który nie pojawia się już w tej części historii. Regé-Jean Page - aktor wcielający się w niego, zrezygnował z roli.

Premiera 2 sezonu serialu Bridgertonowie odbyła się 25 marca 2022 roku. Więcej informacji na temat tej produkcji znajdziesz tutaj.

Finał drugiego sezonu, który zakończył się spełnionym romansem Anthony'ego i Kate, wzbudził pytania o kontynuację serialu. Według książek Quinn, w tym części Oferta od dżentelmena kolejna miłosna historia powinna bowiem dotyczyć drugiego w kolejności brata Bridgerton. Tym bardziej, że w minionym sezonie widzieliśmy już Benedykta, który między innymi pomagał Anthony'emu w jego rozterkach.

Sezon zakończył się także odkryciem przez niego, że Anthony zapłacił za jego dołączenie do Akademii Królewskiej. Mimo tego, producent wykonawczy Shonda Rhimes zasugerowała, że w historii mogą nastąpić zmiany:

Oczekuje się, że trzeci sezon serialu będzie miał osiem odcinków. Według książki, Benedykt ma przeżyć historię miłosną i spotkać na balu tajemniczą kobietę, która okazuje się być niejaką Sophie Beckett, nową członkinią personelu rodziny Bridgerton. Jednak wątek seksualności Benedykta ma być o wiele bardziej rozbudowany. Jak dodaje sam twórca i producent, Chris Van Dusen:

Benedict jest częścią całkowicie innego świata, artystycznej przestrzeni pełnej wielobarwnych bohaterów. I myślę, że jako drugi syn ma także więcej swobody. To będzie dla mnie interesujące zobaczyć do czego zdoła wykorzystać tę wolność. Mam nadzieję, że serial będzie to kontynuował.