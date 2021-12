"Bridgertonowie" - wiemy, kiedy premiera drugiego sezonu!

Netflix sprawił fanom serialu świąteczny prezent i ogłosił, kiedy zadebiutuje drugi sezon tego popularnego serialu!

Równo w rocznicę premiery pierwszego sezonu swojego niezwykle popularnego serialu Netflix opublikował krótki materiał filmowy, w którym w końcu przedstawił nieco więcej konkretów dotyczących drugiego sezonu "Bridgertonów".

Najbardziej znani aktorzy z serialu ogłosili bowiem informację, na którą fani czekali zapewne od dłuższego czasu. Wiemy już ze stuprocentową pewnością, że drugi sezon "Bridgertonów" pojawi się w ofercie Netflix 25 marca 2022 roku!

Co jeszcze wiemy o drugim sezonie serialu? Będzie on oparty na "Zakochanym hrabii", czyli kolejnym tomie powieści Julii Quinn z cyklu "Bridgertonowie". Fabuła skupi się więc bardziej na Anthonym Bridgertonie, starszym bracie Daphne, który decyduje się na ustatkowanie i znalezienie partnerki życia. Poszukiwania wymarzonej żony nie idą pomyślnie do czasu przybycia z Indii sióstr Katy oraz Edwiny Sharmy.

Wiemy też, że aktorzy, których tak dobrze znamy z pierwszego sezonu powrócą do swoich ról w kolejnych odcinkach. Na naszych ekranach ponownie pojawią się więc Nicola Coughlan, Luke Thompson, Luke Newton, Claudia Jesse, Ruby Stokes, Wil Tilston, Florence Hunt, Rupert Young oraz Adjoa Andoh, a głosem Lady Whistletown ponownie będzie Julie Andrews.

Netflix nie opublikował jeszcze pełnoprawnego zwiastuna drugiego sezonu "Bridgertonów". Póki co musimy zadowolić się jedynie jego krótką zapowiedzią. Jednak wiedząc już, że do jego premiery pozostały nieco ponad trzy miesiące, możemy zakładać, że już niedługo platforma zaprezentuje nam oficjalną zapowiedź.

"Bridgertonowie" są po dziś dzień jedną z najpopularniejszych produkcji Netflix. Jest to najchętniej oglądany serial anglojęzyczny w ciągu pierwszych 28 dni od premiery w historii Netflix i drugim najpopularniejszym - ustępując jedynie "Squid Game" - bez podziału na kraj pochodzenia.

