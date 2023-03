Bring Back Alice – co stało się z nastoletnią influencerką? Data premiery, fabuła i zwiastun polskiego serialu HBO

Środowisko bogatych nastolatków, młoda influencerka i tajemnicze zaginięcie... HBO Max przygotowało kolejny polski serial, który już wkrótce zagości w serwisie. Sprawdźcie datę premiery #Bring Back Alice i przekonajcie się, o czym opowie produkcja.

Bring Back Alice – najważniejsze informacje

Tytuł: Bring Back Alice

Bring Back Alice Reżyseria: Dawid Nickel

Dawid Nickel Scenariusz: Caleb Ranson, Marcin Kubawski, Miłosz Sakowski

Caleb Ranson, Marcin Kubawski, Miłosz Sakowski Gatunek: kryminalny

kryminalny Kraj produkcji: Polska

Bring Back Alice to serial kryminalny, którego akcja rozgrywa się w Trójmieście. Alicja to nastoletnia influencerka, która pewnego dnia znika bez śladu. Gdy odnajduje się rok później, nie pamięta żadnych wydarzeń z minionych miesięcy. Wraz z rodziną i policją dziewczyna próbuje zrekonstruować to, co wydarzyło się naprawdę. Do dyspozycji ma jednak tylko strzępki wspomnień...

Jak się okazuje, tego samego dnia, co Alicja, zaginęła inna nastolatka, Weronika. Jej brat, Tomek, podejrzewa, że obie sprawy są połączone i próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, co stało się z jego siostrą.

Powrót Alicji nie przez wszystkich witany jest z radością. Niektórzy przyjaciele dziewczyny zaczynają się niepokoić, tak jakby mieli coś do ukrycia. Czy rzeczywiście mają? Co łączy nastolatków z "dobrych domów" z niepokojącym zaginięciem?

Data premiery

Bring Back Alice na HBO Max pojawi się 14 kwietnia 2023 roku. Sezon będzie się składał z sześciu odcinków.

Obsada

W serialu wystąpi m.in.:

Helena Englert – Alicja

– Alicja Marieta Żukowska

Jowita Budnik

Katarzyna Gałązka

Marcel Opaliński

Mila Jankowska

Sebastian Dela

Stanisław Linowski

Bartek Deklewa

Vitalik Havrylo

Natalia Iwańska

Adam Cywka

Marcin Stec

Sandra Drzymalska

Zwiastun

Jeśli zaciekawił Was nowy serial HBO Max, koniecznie obejrzyjcie jego pierwsze zapowiedzi:

Teaser

Trailer

