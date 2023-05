BringBackAlice – kiedy premiera 5. odcinka serialu HBO Max?

Do końca nowego serialu HBO Max pozostały jedynie dwa odcinki. Czy uda się w nich rozwikłać zagadkę zaginięcia Alicji i Weroniki? Przekonajcie się, kiedy 5. odcinek "BringBackAlice" zadebiutuje w sieci.

Czwarty odcinek BringBackAlice przyniósł sporo zamieszania. Michał został co prawda wypuszczony z aresztu, ale ceną za wolność okazała się ugoda z policją. W jej ramach chłopak musi zdradzić nazwisko osoby rozprowadzającej narkotyki w szkole – tak się składa, że dilerem jest Patryk. Michał nie jest co prawda pewien, czy to on podrzucił mu tabletki, ale wie, że donos na kolegę może uchronić go od poważnych konsekwencji.

Alicja poświęciła sporo czasu na manipulowanie znajomymi, ale udało się jej też zebrać nowe informacje o zaginięciu Weroniki. Jak się okazało, rok wcześnie dziewczyna była widziana w pewnej przydrożnej restauracji. Influencerka doświadczyła też kolejnego ważnego flashbacku – przypomniała sobie, że w noc zaginięcia napotkała samochód z Farmy Flis.

BringBackAlice, odcinek 5. – kiedy premiera?

Odcinek 5. serialu o Alicji Stec na HBO Max pojawi się w piątek, 5 maja 2023 roku. Prawdopodobnie dowiemy się z niego, czym jest tajemnicza farma, z której pochodził zapamiętany przez Alicję samochód, a także zobaczymy, jaką decyzję podejmie Michał w sprawie współpracy z policją.

