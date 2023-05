BringBackAlice – kiedy premiera 6. odcinka serialu HBO Max? Nadchodzi finał sezonu!

Sytuacja bohaterów "BringBackAlice" komplikuje się coraz bardziej. Wydaje się, że młoda influencerka jest coraz bliżej odkrycia prawdy o swoim zaginięciu. Czy się jej to uda? Sprawdźcie, kiedy premierę mieć będzie 6. odcinek serialu HBO Max.

Z odcinka na odcinek wydarzenia w BringBackAlice staja się coraz bardziej dramatyczne. W 5. odcinku Alicja postanowiła zabrać znajomych do klubu, w którym bawiła się w noc przed zaginięciem. We flashbackach zobaczyła swoich przyjaciół imprezujących wraz z Weroniką, czyli zaginioną siostrą Tomka. Chłopak dowiedział się zresztą, że Alicja ukrywa przed nim informacje o Farmie Flis i postanowił odwiedzić to tajemnicze miejsce. W zapuszczonym gospodarstwie nie znalazł jednak nikogo.

Tymczasem w poważne kłopoty wpadł Patryk. Nie dość, że Michał doniósł na niego policji, to w dodatku nastolatek stracił pieniądze na studia i opłacenie dostawcy narkotyków. W finale odcinka wyrzucony przez rodziców z domu i dręczony wyrzutami sumienia chłopak próbował popełnić samobójstwo.

BringBackAlice, odcinek 6. – kiedy premiera?

Odcinek 6. serialu o nastoletniej influencerce na HBO Max pojawi się w piątek, 12 maja 2023 roku. Będzie to ostatni odcinek sezonu. Być może dowiemy się w nim, co dokładnie wydarzyło się w noc zaginięcia Alicji. Z pewnością przekonamy się także, jaki los spotkał Janka, który w finale 5. odcinka zjechał samochodem z mostu.

