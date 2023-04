BringBackAlice – kiedy premiera pierwszego odcinka serialu HBO Max?

Nowy polski serial HBO Max ma być prawdziwym przebojem platformy. Czy rzeczywiście ma zadatki na hit, będziecie mogli przekonać się już wkrótce. Sprawdźcie datę premiery pierwszego odcinka "#BringBackAlice".

Mimo że jakiś czas temu władze HBO Max podjęły decyzję o wstrzymaniu produkcji seriali z Europy Środkowej i Skandynawii, już wkrótce światło dzienne ujrzy BringBackAlice – serial stworzony przez Max Original. Opowieść koncentruje się na nastoletniej influencerce Alicji Stec (Helena Englert), która po imprezie w grupie rówieśników znika bez śladu. Dziewczyna niespodziewanie odnajduje się rok później, cierpi jednak na amnezję i nie jest w stanie zrekonstruować wydarzeń ostatnich miesięcy.

Nastolatkę dręczą koszmary i strzępki niepokojących wspomnień. Powrotu do normalności nie ułatwiają też skomplikowane relacje panujące wśród przyjaciół Alicji. Jak się bowiem okazuje, znajomi nie do końca cieszą się z powrotu dziewczyny – wyraźnie skrywają tajemnicę, która może być kluczem do zagadki zniknięcia influencerki.

fot. HBO Max

Alicja Stec nie była jednak jedyną dziewczyną, która zaginęła feralnej nocy. Policja bezskutecznie poszukuje bowiem niejakiej Weroniki – choć ktoś w jej imieniu wysyła pocztówki z podróży, jej brat, Tomek (Sebastian Dela), jest pewny, że nastolatka padła ofiarą porwania. Chłopak dochodzi do wniosku, że jedyną osobą, która może mieć informacje o Weronice, jest właśnie Alicja.

BringBackAlice, odcinek 1. – kiedy premiera?

Pierwszy odcinek serialu pojawi się na HBO Max w piątek, 14 kwietnia 2023 roku. Dzięki niemu dowiecie się, jakie były okoliczności zaginięcia Alicji, a także poznacie grupę jej znajomych.

