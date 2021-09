Britney kontra Spears - obejrzyj nowy dokument Netflixa

Tydzień temu przedstawiciele Netflixa ogłosili premierę dokumentu o Britney Spears. O czym dokładnie opowiada?

Dziś na Netflixie odbywa się premiera głośnego dokumentu o tytule "Britney kontra Spears". Tytułowa Britney Jean Spears to amerykańska piosenkarka, która uznawana jest za ikonę popkultury końca XX wieku. Niestety, kobieta jest ubezwłasnowolniona przez własnego ojca, który mierzy się z falą krytyki mającej na celu zmusić go do rezygnacji z kurateli. Na tym jednak sprawa się nie kończy. Historia wróciła na języki mediów zaledwie miesiąc temu, kiedy ojciec piosenkarki ugiął się i oficjalnie ogłosił, że zrezygnuje z opieki nad córką. To właśnie o tym opowiada nowy dokument "Britney kontra Spears".

fot. Netflix

Britney kontra Spears

reż. Erin Lee Carr

Dziennikarka Jenny Eliscu i reżyserka Erin Lee Carr drążą temat walki Britney Spears o wolność, prezentując nieznane wcześniej wywiady i poufne materiały.

Twórczynie: Jenny Eliscu, Erin Lee Carr

Jenny Eliscu, Erin Lee Carr Gatunek: Dokumentalne

Dokumentalne Kategorie: Śledczy

Śledczy Kategoria wiekowa: 16+

