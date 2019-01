Brother– trzy nowe biurowe urządzenia atramentowe formatu A3

Brother wprowadza do oferty trzy nowe atramentowe urządzenia wielofunkcyjne, które oferują funkcje i wydajność znane z modeli biznesowych. Urządzenia wykorzystują wkłady atramentowe o wysokiej wydajności - wynoszącej nawet 6000 stron - i pozwalają na drukowanie na nośnikach formatu A3.

Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW oraz MFC-J6947DW to atramentowe urządzenia kolorowe, pracujące w formacie A3. Oferują funkcje dostępne w modelach klasy biznesowej, zapewniając przy tym niskie koszty utrzymania oraz wysoką prędkość i wydajność druku.MFC-J6945DW i MFC-J6947DW pozwalają drukować z prędkością do 22 obrazów A4 na minutę oraz skanować i kopiować dokumenty formatu A3, jak również faksować. MFC-J5945DW drukuje równie szybko, przy czym pozostałe funkcje, czyli kopiowanie i skanowanie,s ą dostępne dla arkuszy w formacie A4. Wydruk pierwszej strony zajmuje nowym modelom mniej niż 6 sekund.

Modele MFC-J5945DW i MFC-J6945DW są wyposażone w dwa podajniki papieru o pojemności do 250 arkuszy każdy, natomiast MFC-J6947DW ma trzy podajniki papieru po 250 arkuszy. Każdy z modeli wyposażony jest w uniwersalny podajnik o pojemności 100 stron, umożliwiający szybkie i oszczędne drukowanie w kolorze na nośnikach formatu A3 i A4 o gramaturze do 220 g/m2. Dodatkowo wszystkie trzy urządzenia korzystają z automatycznych podajników dokumentów (ADF) o pojemności 50 arkuszy, ułatwiających kopiowanie i skanowanie dokumentów, przy czym MFC-J6945DW i MFC-J6947DWsą wyposażone w podajniki ADF przystosowane do nośników formatu A3. Nowe urządzenia obsługuje się za pomocą intuicyjnego, kolorowego ekranu dotykowego o przekątnej 9,3 cm.

Urządzenia Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW oraz MFC-J6947DW mają zapewniać niskie łączne koszty eksploatacji oraz wysoką wydajność druku za sprawą wkładów atramentowych o wysokiej wydajności, wynoszącej nawet do 6 tys. stron. Charakteryzują się przy tym niskim poziomem emisji i poboru energii. Oferują szereg funkcji i rozwiązań biznesowych, między innymi, szybkie i bezpieczne drukowanie bezpośrednio z telefonu przy użyciu funkcji NFC – czyli komunikacji zbliżeniowej. Dodatkowo modele oferują łatwy interfejs szybkiego, bezpośredniego skanowania do aplikacji biurowych i pracują w sieciach przewodowych i bezprzewodowych.

Modele Brother MFC-J5945DW, MFC-J6945DW oraz MFC-J6947DW są objęte 3-letnią gwarancją (po rejestracji na stronie www.brother.pl).