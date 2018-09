Brother wprowadza na rynek P-TOUCH CUBE PLUS

Brother zaprezentował nowy model P-TOUCH CUBE PLUS (PT-P710BT) z serii P-TOUCH. Jest to drukarka etykiet dedykowana zarówno dla firm jak i użytkowników indywidualnych, wykorzystująca w swoim działaniu Bluetooth

Brother prezentuje nowy model P-TOUCH CUBE PLUS (PT-P710BT) z serii P-TOUCH.Jest to drukarka etykiet dedykowana zarówno dla firm jak i użytkowników indywidualnych, wykorzystująca w swoim działaniu Bluetooth. Nowy produkt wyróżnia wszechstronne zastosowanie oraz elegancki design. Nowe urządzenie jest zasilane baterią, co pozwala na drukowanie etykiet w dowolnym miejscu, niezależnie od tego czy pracujemy w biurze, czy potrzebujemy profesjonalnie i czytelnie oznaczyć domowe produkty. Brother P-touch CUBE PLUSnie wygląda jak typowe, przemysłowe urządzenie. Kompaktowa obudowa i neutralne kolory sprawiają, że ten model będzie pasował stylistycznie nie tylko w firmie, ale i w każdym domu.

Urządzenie charakteryzuje się eleganckim i nowoczesnym designem – jej płaski kształt z zaokrąglonymi krawędziami nawiązuje wyglądem do ikonek aplikacji smartfonów. Co istotne, P-touch CUBE PLUS może być wykorzystany do różnych zadań, takich jak etykietowanie pojemników na żywność, w pracach szkolnych, oznaczania materiałów w biurze domowym lub do celów dekoracyjnych czy rzemieślniczych.

P-touch CUBE PLUS może w łatwy sposób drukować na wielu różnych taśmach, w tym na taśmie tekstylnej do odzieży, na matowej przezroczystej taśmie wykończeniowej, na mocnych taśmach samoprzylepnych do chropowatych powierzchni, takich jak skrzynki na narzędzia lub doniczki na rośliny. Urządzenie nadaję się również do prac rzemieślniczych. Wystarczy wykorzystać taśmy o stylowym wzorze tła, takim jak serca, srebrna koronka lub złoty wzór geometryczny. Drukarka etykiet P-touch CUBE PLUS może również wykorzystywać taśmy barwiące, dzięki czemu może być używany do pracy przy pakowania prezentów lub w czasie przygotowywania imprez okolicznościowych. Zintegrowany, automatyczny obcinak zgrabnie tnie etykiety, czyniąc proces gładkim i bezproblemowym. W przypadku P-touch CUBE rozdzielczość druku wynosi 180 dpi, a jego prędkość to 20mm na sekundę. Brother P-touch CUBE PLUS jest kompatybilny z taśmami TZe o szerokości: 3.5, 6, 9,12, 18, 24 mm.

Zastosowanie wytrzymałych, laminowanych oraz odpornych na ekstremalne temperatury i ścieranie taśm oznacza, że etykiety na długo pozostaną czytelne.

Urządzenie może łączyć się z telefonem użytkownika przez Bluetooth, co pozwaladowolnie tworzyć własne etykiety przy użyciu dedykowanej aplikacji. Łatwą w użyciu i darmową aplikację Brother P-touch Design&Print można pobrać z AppStore i Google Play Store.Posiada ona szereg kluczowych funkcji, które mogą pomóc użytkownikom w tworzeniu indywidualnych etykiet. Dzięki dużej liczbie gotowych czcionek, symboli i ramek, pozwala między innymi na tworzenie własnych, spersonalizowanych projektów. Aplikacja ta umożliwia także zapisywanie uprzednio stworzonych etykiet czy obejrzenie ich w trybie historii, co znacznie usprawnienia proces tworzenia nowych wzorów bez potrzeby rozpoczynania pracy na nowo. Brother P-touch Design&Print udostępnia także wiele gotowych szablonów do etykietowania.