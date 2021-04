Brytyjska mutacja koronawirusa się rozprzestrzenia, jest już w Polsce [Aktualizacja 14.04.2021r]

Światowa Organizacja Zdrowia wydała oświadczenie na temat brytyjskiej mutacji koronawirusa. Niestety, wieści nie są dobre, wirus dotarł również do Polski.

Spis treści

Nikt nie zaprzecza, że pandemia Covid-19 to najgorsze, co przydarzyło się światu od lat. Pomijając skutki ekonomiczne, jak m.in. kryzys gospodarczy czy załamanie rynku pracy, a także społecznie, np. ciągły strach o siebie i bliskich czy ograniczenie kontaktów z innymi ludźmi, nadal najważniejsze są jednak skutki zdrowotne szalejącego koronawirusa. Bark miejsc i sprzętu w szpitalach, miliony chorych, a jak niedawno informowała Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) – liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła już dwa miliony na całym świecie. Wydawało się, że opracowanie i rozpoczęcie procesu szczepień, za pomocą szczepionek uodparniających na SARS-CoV-2, będzie momentem, od którego powoli sytuacja będzie się normować. Okazuje się jednak, iż pojawiają się kolejne, niebezpieczne komplikacje.

Choć oczywiste było, że wirusy tego typu mutują i w tym wypadku nie będzie inaczej, to nikt chyba nie spodziewał się pojawienia tak groźnego szczepu, jak brytyjska mutacja koronawirusa o nazwie kodowej B.1.1.7. Niestety, nie jest on już tylko problemem Wielkiej Brytanii, ale stanowi już międzynarodowe zagrożenie, co potwierdziło także WHO.

Czym jest brytyjska mutacja koronawirusa?

W większości mutacja B.1.1.7 jest bardzo podobna do SARS-CoV-2, z którym walczymy już od dłuższego czasu. Nie jest to wersja bardziej śmiertelna od podstawowej i nie powoduje zauważalnie odmiennych skutków czy objawów zakażenia. Jak informują brytyjscy specjaliści: nie ma przesłanek, aby uważać, że zakażenie tą mutacją koronawirusa związane jest z "wyższym ryzykiem i koniecznością hospitalizacji czy większym prawdopodobieństwem zgonu".

Największym problemem jest jednak wyjątkowa zakaźność tej mutacji. Bowiem B.1.1.7 jest aż o 50-70 procent bardziej zakaźna, niż oryginalny, i tak szybko rozprzestrzeniający się SARS-CoV-2. Oczywiste są konotacje tego faktu, gdyż już na obecnym etapie możemy obserwować niewydolność opieki zdrowotnej w większości krajów, spowodowanej pandemią Covid-19. Przerażająca jest więc wizja, w której liczba chorych rośnie w tak dużym tempie, jak przy brytyjskiej mutacji.

Brytyjska mutacja – jak sytuacja prezentuje się na świecie

Brytyjską mutację koronawirusa wykryto pod koniec ubiegłego roku. W związku z szybko pogarszającą się sytuacją, rząd brytyjski zdecydowała się na częściowe przywrócenie lockdownów w poszczególnych miejscach oraz na zaostrzenie restrykcji sanitarnych na terenie całego kraju. Sytuacja okazała się na tyle dramatyczna, że liczne państwa postanowiły zamknąć granice z Wielką Brytanią oraz zawiesić transport i loty do (i z) tego kraju. W ramach walki z szalejącym B.1.1.7, władze ogłosiły niedawno, że zmieniają podejście do procesu szczepień i obywatele będą otrzymywać drugą, wymaganą dawkę szczepionki na Covid-19 z większym opóźnieniem, aby jak największa ilość ludzi dostała choć jeden zastrzyk i nabrała przynajmniej częściowej odporności w możliwie najkrótszym czasie. Zabieg ten, miał na celu zatrzymać gwałtowne rozprzestrzenianie się zarazy i uniemożliwić jej przedostanie się na kontynent. Jak się jednak okazało – bezskutecznie.

Jak poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia, brytyjską mutację koronawirusa wykryto już w 60 państwach i terytoriach, co stanowi wzrost o około 10% w stosunku do sytuacji sprzed nieco ponad tygodnia. Powagę sytuacji potwierdza również CDC (Centers for Disease Control and Prevention), federalna agencja Stanów Zjednoczonych zajmująca się głównie chorobami zakaźnymi. Jak podają tamtejsi eksperci – brytyjska mutacja będzie do końca marca odpowiadać za ponad 50% wszystkich wykrytych przypadków zakażenia koronawirusem na terenie USA.

Brytyjski szczep koronawirusa w Polsce

Niestety, jak pokazują najnowsze informacje - szczep B.1.1.7 dotarł już do Polski. Wiadomość tą podało poznańskie Laboratorium genXone za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter. Jak poinformowano, brytyjską odmianę koronawirusa wykryto w jednej z próbek badawczych, pochodzącej od pacjenta z Małopolski. W związku z nowym zagrożeniem, rząd polski postanowił „domówić” dodatkowe dawki szczepionki na SARS-CoV-2.

Szczepionka, a nowe mutacje

W związku z pojawieniem się nowych, groźniejszych pod pewnymi względami szczepów, pojawiły się pytania o skuteczność obecnie aplikowanych szczepionek. Zarówno Światowa Organizacja Zdrowia, producent preparatu, jak i poszczególni eksperci z całego świata zapewniają, że substancja firmy Pfizer jest skuteczna również w przypadku brytyjskiej mutacji wirusa. Wynika to z tego, że jej główną rolą jest ukierunkowanie organizmu człowieka na immunologiczną walkę z konkretnym, odpowiadającym za namnażanie wirusa białkiem, a to z kolei nie uległo mutacji w przypadku brytyjskiego szczepu i jego mechanizm pozostaje taki sam.

Podobnie jest w kwestii substancji koncernu Moderna, choć producent dla potwierdzenia pewności przeprowadza dodatkowe testy pod tym kontem. AstraZeneca natomiast poinformowała, że wraz z partnerującym firmie Uniwersytetem Oxfordzkim, "uaktualniają" swoją szczepionkę pod kontem nowych, bardziej zaraźliwych mutacji i wkrótce planowane jest rozpoczęcie przyspieszonej produkcji tej ulepszonej wersji.

Inne mutacje koronawirusa

Brytyjski szczep koronawirusa nie jest jedyną, odnotowaną na świecie mutacją. Jest jeszcze wariant afrykański koronawirusa, również charakteryzujący się zwiększona zakaźnością. Kolejny, o nazwie kodowej P1 odnotowano w Brazylii i u czterech osób w Japonii, które wróciły niedawno z Brazylii. Jak podało WHO, organizacja monitoruje jeszcze jeden, na razie nie potwierdzony wariant, nie podano jednak szczegółowych informacji na temat jego ewentualnego pochodzenia.

Aktualizacja [02.02.2021r.]

Najnowsze badania dotyczące brytyjskiej mutacji koronawirusa są pomyślne

Choć już wcześniej ogłaszano, że wariant brytyjski SARS-CoV-2 poza zaraźliwością nie niesie ze sobą większych zagrożeń, badacze dla pewności postanowili dokładnie to sprawdzić. Jak wykazały najnowsze testy, przeprowadzone wśród zakażonych na terenie Anglii, B.1.1.7 nie powoduje żadnych cięższych dolegliwości zdrowotnych zakażenia i nie przyczynia się do zwiększenia śmiertelności wśród zakażonych tym szczepem. Co więcej, również pod względem wtórności zakażeń, czyli możliwości ponownego zachorowania na Covid-19, mutacja ta nie wykazuje większych predyspozycji niż oryginalny koronawirus. Są to dobre wiadomości, tym bardziej, że dostępne na rynku szczepionki wykazują taką samą skuteczność zarówno w stosunku do SARS-CoV-2, jak i wariantu brytyjskiego.

Aktualizacja [03.02.2021r.]

Wariant koronawirusa z Wielkiej Brytanii bardzo się stara, aby nie ułatwiać ludziom walki z nim. Dopiero, co dostarczono pozytywnych informacji na ten temat, a już okazuje się, że jednak nie jest tak dobrze. Według najnowszych informacji bowiem, brytyjski szczep ponownie zmutował. Najnowsza zmiana, o nazwie kodowej E484K powoduje, że może on omijać przeciwciała produkowane przez system immunologiczny organizmu, a tym samym może być bardziej odporny na obronę wytworzoną zarówno przez "ozdrowieńców", jak i w wyniku szczepionek. Nie jest to jednak jedyny wariant, w którym wykryto tę niebezpieczną mutację, a podobne pojawiły się już m.in. w kilku krajach afrykańskich, USA, Chinach, Japonii, Belgii, Austrii, Australii i Izraelu.

Aktualizacja [08.02.2021r.]

Wzrost śmiertelności wśród seniorów

Do niepokojących wniosków, na temat brytyjskiej mutacji koronawirusa, doszli naukowcy z Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej (LSHTM). Na podstawie obserwacji ponad 850 pacjentów, u których w okresie od 1 listopada do 11 stycznia stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (bez konieczności hospitalizacji), stwierdzono, że szczep brytyjski przyczynia się jednak do większej śmiertelności.

Jak wynika z przedstawionych analiz, zakażenie zmutowanym szczepem koronawirusa z Wielkiej Brytanii zwiększa prawdopodobieństwo śmierci o 35 procent, w stosunku do oryginalnej wersji wirusa. Dotyczy to jednak seniorów, a ryzyko jest tym wyższe, im bardziej zaawansowany jest wiek pacjenta. Według opublikowanych danych, ryzyko śmierci w wyniku zakażenia wzrasta z 5% do ponad 6% u mężczyzn w wieku 70-84 lat, a powyżej 85 lat - z około 17%, do prawie 22%. Różnice są więc znaczne. Do rewelacji tych należy podchodzić jednak z rezerwą z kilku powodów: nie sprawdzono czy wystąpiły inne, wspólne mianowniki u osób, które zmarły po zakażeniu, a przedstawione wyniki nie zostały jeszcze potwierdzone. Dodatkowo, żadne dotychczasowe badania nie wykazały podobnych rezultatów. Z pewnością powinno się mieć na uwadze te doniesienia, ale z wyciąganiem wniosków należy poczekać na potwierdzenie tych rewelacji.

Aktualizacja [12.02.2021r.]

Brytyjska mutacja się rozprzestrzenia

Biorąc pod uwagę zwiększoną zaraźliwość brytyjskiego szczepu koronawirusa, nie powinno dziwić jego gwałtowne rozprzestrzenianie się. Nie zmienia to jednak faktu, że w związku z kolejnymi, zachodzącymi w obrębie tego szczepu zmianami, jest to coś, na co wszyscy patrzą z niepokojem. Niestety, coraz poważniejsza jest pod tym względem sytuacja naszych zachodnich sąsiadów, bowiem w Niemczech z tygodnia na tydzień rośnie ilość przypadków zakażeń mutacją B.1.1.7. Jak podają oficjalne doniesienia, jeszcze w poprzednim tygodniu wariant ten został rozpoznany w około 5% pozytywnych testów na koronawirusa, a w obecnym ilość ta wynosi już 12%. Co więcej, w niektórych regionach kraju brytyjską mutacje wykryto u co trzeciej zarażonej osoby.

Nie tylko w Niemczech wariant brytyjski sieje postrach. Jak obliczono w Danii, na początku marca tego roku zakażenia mutacją brytyjską będą wynosić około 80% wszystkich przypadków.

Aktualizacja [18.02.2021r.]

Brytyjska mutacja znowu... zmutowała

Kolejne niepokojące wieści na temat brytyjskiej mutacji koronawirusa napłynęły z samego źródła, czyli z Wielkiej Brytanii. Nie są one niestety pozytywne, ponieważ okazało się, że wariant B.1.1.7 ponownie zmutował i to dwukrotnie. Co więcej, nie nastąpiło to w obrębie jednej linii ewolucyjnej, co oznacza, iż wykryto dwie nowe mutacje SARS-CoV-2 pochodzące bezpośrednio od szczepu brytyjskiego. Jedną z nich odkryto w Liverpoolu i nazwano VUI 202102/01. Posiada ona zarówno mutację E484K, która występuje również m.in. w szczepach brytyjskim czy afrykańskim, jak i szereg innych mniejszych przekształceń, zaobserwowanych jedynie w Wielkiej Brytanii. Rekombinację tą odnotowano już u 55 osób.

Koronawirus dalej mutuje i nie przestanie

Drugi szczep rozpoznano w Bristolu i określono jako "wyjątkowo niepokojący". Stwierdzono już 21 przypadków jego wystąpienia u ludzi, a jego nazwa kodowa to VOC-202102/02. W tym wariancie także wyodrębniono mutację E484K w obrębia białka, umożliwiającą wirusowi ograniczone unikanie przeciwciał. Należy się przygotować na to, że nie są to ostatnie nowe mutacje pochodzące z terenu Wysp Brytyjskich, ani innych części świata, a jedną z najnowszych wykryto w Finlandii.

Niepokojące są też ostatnie doniesienia badaczy, według których jest znacznie więcej gatunków zwierząt mogących zakazić się SARS-Cov-2. Oznacza to możliwość pojawienia się w przyszłości wielu nowych odzwięrzęcych mutacji, jak choćby w przypadku norek, w tym również polskich.

Aktualizacja [24.02.2021r.]

Niepokojące informacje na temat brytyjskiego szczepu koronawirusa dochodzą z Polski. Według najnowszych doniesień, wykrywanych jest coraz więcej przypadków zakażenia tą odmianą SARS-CoV-2, co potwierdzają choćby ostatnie badania z Warmii i Mazur, gdzie zanotowano ostatnio znaczy wzrost liczby zachorowań na Covid-19. Jak ujawnił tamtejszy sanepid, tylko w województwie warmińsko-mazurskim odnotowano w dniu wczorajszym aż 725 nowych przypadków zakażenia i 11 zgonów wśród osób zarażonych koronawirusem.

16 na 24 próbki to niepokojący wynik

Związek z tym może być brytyjska mutacja wirusa, gdyż w 16 z 24 losowo pobranych próbek wykryto wariant SARS-CoV-2 z Wielkiej Brytanii, a stanowi to aż 70% przebadanych próbek. Jak potwierdza lokalny inspektorat, wśród osób, u których wykryto wariant brytyjski są też osoby przechodzące reinfekcji, czyli zachorowali ponownie pomimo wcześniejszego zachorowania w wyniku oryginalnej wersji koronawirusa.

Nie wszyscy, którzy przeszli COVID wykształcili przeciwciała i osoby te ponownie chorują. Analizujemy jeden przypadek pacjenta, który ponowną infekcję przechodzi zaledwie po pół roku od poprzedniego zakażenia. - Janusz Dzisko, wojewódzki inspektor sanitarny.

Choć oczywiście liczba przebadanych próbek jest bardzo nie wielka i nie ma podstaw, aby skalę tych 70% rzutować na całą populacje z tego obszaru, to są to jednak bardzo niepokojące wieści. W związku z tym zwiększone mają zostać działania na rzecz przeprowadzania badan i pobierania próbek pod tym kątem na terenie Warmii i Mazur.

Aktualizacja [30.03.2021r]

Trzecia fala i wzrost zakażeń

Brytyjska mutacja koronawirusa sieje coraz większe spustoszenie w poszczególnych krajach oraz w samej Polsce. Jak poinformował niedawno minister zdrowia, to właśnie wariant z Wielkiej Brytanii jest głównym winowajcą obecnej, trzeciej fali zakażeń w naszym kraju i ciągle nabiera tępa. Jeszcze dwa tygodnie temu donoszono, że mutacja ta odpowiadała za około 50-60% wszystkich nowych zakażeń. Na dzień dzisiejszy jest to już 80% na terenie większości kraju, z wyjątkiem Pomorza, Śląska, Warmii i Mazur, gdzie odsetek ten wynosi ponad 90%, a dzieje się tak dlatego, iż według najnowszych badań szczep ten jest aż o 60 do 80% bardziej zaraźliwy niż oryginalny wirus.

Brytyjski szczep odpowiada za wzrost ilości zakażeń w Polsce

Atakuje młodszych

Niestety, wariant brytyjski jest też znacznie "skuteczniejszy" w przypadku osób młodszych i w sposób widoczny zwiększył ilość zakażeń w Polsce w grupie wiekowej 30-50 lat, jednak niepokojąca tendencja dotyczy także dzieci. Tadeusz Jędrzejczyk, lekarz i dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego poinformował, że w przypadku dzieci B.1.1.7 coraz częściej wywołuje objawy i skutki podobne do tych, występujących u dorosłych, co oznacza, iże jest ona znacznie groźniejszy dla najmłodszych członków społeczeństwa.

Wariant z Wielkiej Brytanii stanowi zagrożenie dla dzieci

Rząd naszych zachodnich sąsiadów z kolei informuje, że w Niemczech wariant brytyjski sprawił, że przedszkola i żłobki stały się obecnie jednymi z głównych ognisk epidemiologicznych, gdyż B.1.1.7 przenosi się szybko także wśród dzieci, które następnie zarażają swoje rodziny. Przewodnicząca Niemieckiego Towarzystwa Epidemiologicznego - Eva Grill, zdradziła, iż w tym przypadku ogniskami stają się też automatycznie miejsca zamieszkania, ponieważ o ile w przypadku zakażenia oryginalnym SARS-CoV-2 nie wszyscy domownicy zostawali zarażeni, to przy mutacji brytyjskiej zakażenie jednej osoby oznacza zarażenie wszystkich współmieszkańców.

Większa niewydolność układu oddechowego

Kolejne niepokojące doniesienia na temat szczepu z Wielkiej Brytanii dotyczą jego skutków dla organizmu. Choć prowadzone na wcześniejszych etapach badania sugerowały, iż B.1.1.7. poza zwiększoną zakaźnością nie charakteryzuje się większą śmiertelnością to już teraz wiemy, że nie jest to prawda, czego przykładem jest choćby zwiększenie liczby zgonów wśród seniorów. Teraz okazuje się, że mutacja brytyjska jest też bardziej szkodliwa i obciążająca dla układu krążeniowo-oddechowego.

Niewydolność oddechowa jest większa w przypadku mutacji brytyjskiej

Jak podał wiceminister zdrowia - Waldemar Kraska, z powodu wariantu z Wielkiej Brytanii prawie trzykrotnie wzrosła liczba interwencji pogotowia w przypadku spadku saturacji poniżej 90 u osób chorych na Covid-19. Natomiast ogólna ilość wyjazdów karetek do zakażonych koronawirusem wzrosła aż czterokrotnie, co najdobitniej świadczy o tym, że mutacja ta powoduje cięższy przebieg choroby.

Aktualizacja [14.04.2021r]

Nowe badania nad śmiertelnością dostarczają więcej informacji

Wciąż prowadzone są badania nad brytyjska mutacją koronawirusa, tym bardziej, iż rozprzestrzenia się ona w zastraszającym tempie. To, iż jest bardziej zakaźna było wiadomo już niemal od początku. Obecnie więc, głównymi kwestiami są m.in. reakcje układu immunologicznego zaszczepionych osób w odpowiedzi na wykrycie wariantu z Wielkiej Brytanii, czyli skuteczność szczepionek wobec B.1.1.7. Na szczęście, dotychczasowe doniesienia na ten temat są pozytywne. bowiem odnotowano wysoką skuteczność obecnych na rynku preparatów w przypadku tego wariantu.

Drugą, nie mniej istotną kwestią jest to, czy mutacja brytyjska powoduje cięższy przebieg Covid-19 i zwiększa śmiertelność wśród osób zakażonych. Przeprowadzono już wiele badań w tym kontekście i choć wyniki początkowych wydawały się być uspokajające, to kolejne były mniej pomyślne i stwierdzono m.in., iż wariant z wysp Wielkiej Brytanii zwiększa śmiertelność wśród seniorów chorych na Covid-19 i jednak niedawno donosiliśmy, jest bardziej obciążający dla układu oddechowego. Najnowsze, opublikowane informacje zdają się temu jednak zaprzeczać, przynajmniej po części.

Pierwsze z badań polegało na analizie danych statystycznych, pochodzących z aplikacji mobilnej, w której mieszkańcy Wielkiej Brytanii (u których wykryto SARS-CoV-2 pomiędzy 28 września i 27 grudnia 2020 roku) zapisywali swoje objawy chorobowe i ich natężenie. Co istotne, wiadomo było u kogo z tych osób nastąpiło zakażenie brytyjskim, a u kogo oryginalnym wariantem wirusa. Po analizie potwierdzono większą zakaźność B1117, ale nie stwierdzono, aby reakcje mu towarzyszące były silniejsze lub bardziej dotkliwe.

W drugim badaniu natomiast porównano śmiertelność i częstotliwość choroby wskutek zakażenia koronawirusem u 341 pacjentów zarejestrowanych w ubiegłym roku, z czego 58% stanowiły osoby dotknięte szczepem brytyjskim. W tej grupie odnotowano, że 36% przypadków zakończyła się rozwinięciem choroby lub zgonem, podczas gdy w u pozostałych osób, zakażonych innymi wariantami, odsetek ten stanowił 38%, więc ilości były porównywalne.

Jak wspomniano, zaprzecza to jedynie po części wynikom wcześniejszych testów, dlaczego? Ponieważ, co ciekawe, średnia wieku wśród dotkniętych koronawirusam brytyjskim w drugim badaniu była niższa niż wśród zakażonych innymi szczepami, co potwierdza jego zwiększoną skuteczność wśród osób młodszych. Natomiast w pierwszym opisanym badaniu dane pochodziły z aplikacji mobilnych, z których siłą rzeczy większość korzystających stanowią osoby z młodszych grup wiekowych. Tym samym, nowe informacje nie stoją w sprzeczności z doniesieniami na temat zwiększonej śmiertelności u seniorów, oraz potwierdzają silne oddziaływania brytyjskiej mutacji u młodych osób. Dodatkowo, podczas testów stwierdzono, że wśród zakażonych tym szczepem ładunek wirusowy jest znacznie wyższy, co przekłada się na większe prawdopodobieństwo zachorowania na Cowid-19 w wyniku infekcji.

Więcej informacji na tematy powiązane znajdziecie poniżej: