Budżetowa Nokia 1.3 otrzymuje certyfikat Bluetooth

Model TA-1213 otrzymał właśnie certyfikat Bluetooth. Na rynku już wkrótce pojawi się bardzo tania Nokia.

Nokia najwyraźniej przekonała się do produkcji bardzo budżetowych konstrukcji. Po premierze modelu Nokia 2.3 działającego w oparciu o system Android One w Indiach, HMD Global nie zwalnia tempa i pracuje nad kolejną bardzo tanią słuchawką o numerze modelu TA-1213. Urządzenie to trzyma prawdopodobnie nazwę handlową Nokia 1.3 i będzie jeszcze tańsze od Nokii 2.3.

Telefon otrzymał właśnie certyfikat Bluetooth, który zdradza co nieco informacji o nowym urządzeniu. Nokia 1.3 prawdopodobnie zaliczać się będzie do serii Nokia C1. Raczej na pewno smartfon wyposażony zostanie w system Android Go, który zoptymalizowany jest do pracy na telefonach posiadających bardzo słabe podzespoły.

Ostatnie plotki, które pojawiły się w sieci raportują, że Nokia 1.3 może zostać wyposażona w procesor, o którym już dawno zapomnieliśmy. Mowa o chipie Qualcomm Snapdragon 215, który jest tak wydajny, że producenci stosują go ze względu na obecność modemu 4G LTE przy budowie klasycznych telefonów komórkowych z klawiszami. Nokia 1.3 w przeciwieństwie do Nokii 1 Plus opartej na układzie od MediaTek'a zaoferuje wsparcie dla technologii Bluetooth 4.2.

Niestety nie znamy bardziej szczegółowych informacji na temat specyfikacji technicznej nadchodzącego smartfona. Sądząc po wymaganiach systemu Android Go możemy się spodziewać 512 MB lub 1 GB pamięci operacyjnej RAM. Raczej nie ma co liczyć na 2 GB pamięci operacyjnej. Gdyby Nokia 1.3 miała tak dużo RAM'u Nokia z pewnością zdecydowała by się na instalacje klasycznego Androida. Pamięć wbudowana będzie miała pojemność 8 GB lub 16 GB. Prawdopodobnie nie zabraknie czytnika kart pamięci w formacie microSD. Nokia 1.3 wyposażona zostanie w ekran IPS LCD o rozdzielczości 800 x 480 lub HD+. Cena startowa powinna wynosić około 100 Euro.

Smartfon dedykowany jest na rynki wschodzące. Nokia 1.3 raczej nie pojawi się w Europie.

