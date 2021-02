Budżetowy Galaxy S20 FE już z One UI 3.1. Co ze zwykłymi Galaxy S20?

Samsung znowu to robi. Tańszy model otrzymuje nową nakładkę wcześniej, niż ubiegłoroczne flagowce.

Samsung zdenerwował dziś posiadaczy modeli Galaxy S20, Galaxy S20+ oraz Galaxy S20 Ultra. Koreańczycy udostępnili nową aktualizację wprowadzającą nakładkę One UI 3.1, ale oprogramowanie zamiast do flagowców trafiło na najtańszy model Galaxy S20 FE, który zadebiutował w drugiej połowie 2020 roku.

Samsung Galaxy S20 FE Źródło: techadvisor.co.uk

Najnowsza wersja nakładki One UI 3.1 została oficjalnie wprowadzona na rynek w styczniu 2021 roku razem z nowymi smartfonami Samsung Galaxy S21. Koreańczycy na prezentacji flagowców przekazali, że wkrótce oprogramowanie trafi na flagowe modele poprzedniej generacji.

Nakładka w wersji 3.1 wprowadza drobne zmiany względem One UI 3.0 udostępnianego razem z Androidem 11.

Samsung rozpoczął dziś proces udostępniania One UI 3.1 dla starczych smartfonów w formie aktualizacji.

Pierwszym urządzeniem, które otrzymało One UI 3.1 jest zeszłoroczny Samsung Galaxy S20 FE 5G z procesorem Qualcomm Snapdragon 865. Oprogramowanie o numerze kompilacji G781BXXU2CUB5 trafiło już do pierwszych odbiorców. Aktualizacja udostępniana jest na kilku rynkach w tym samym momencie. Wśród krajów, które załapały się na najnowsze oprogramowanie znajduje się Polska. Smartfony z otwartej dystrybucji (kod CSC: XEO) mogą już zainstalować nakładkę One UI 3.1.

Główną nowością One UI 3.1 jest integracja ekranu domowego z zakładką Odkrywaj. Pojawiła się także możliwość dodawania efektów wideo podczas wideorozmów w aplikacjach firm trzecich takich, jak Microsoft Teams.

Oprogramowanie wkrótce trafi do Samsunga Galaxy S20 FE w wersji z modemem 4G i procesorem Exynos, a także do modeli sprzedawanych przez operatorów.

Źródło: sammobile.com