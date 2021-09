Budżetowy Radeon RX 6600 w przyszłym miesiącu?

Dobra i tania karta graficzna? Taka może być nowa propozycja AMD.

Nvidia ma dopiero ogłosić przystępną cenowo kartę RTX 3050 Ti, ale wiele wskazuje na to, że w tanim segmencie ubiegnie ją AMD, które ma zaprezentować model RX 6600 - bez XT w nazwie. RX 6600 XT, nazywana przez samych Czerwonych "bestią 1080p", zadebiutowała w poprzednim miesiącu, a w październiku światło dzienne ma ujrzeć jej tańsza wersja. Jak donoszą przecieki, będzie pod względem wydajności odpowiednikiem RX 5700 XT, ale zaoferuje wsparcie dla ray tracingu oraz DirectX 12.

To, że karta istnieje, potwierdza informacja zamieszczona na stronie portugalskiego sklepu [email protected], znalazła się ona również na liście firm dystrybuujących podzespoły komputerowe w Niderlandach oraz Rumunii. Z informacji dotyczących specyfikacji można było dowiedzieć się, że dostępny będzie m.in. wariant Sapphire Pulse Radeon RX 6600 z dwoma wiatraczkami oraz 8 GB GDDR6, oparty na Navi 23 XL GPU z 28 jednostkami centralnymi oraz 1792 procesorami streamującymi. Niestety, nie ma informacji na temat zapotrzebowania na prąd, ani taktowania zegara.

Foto: TechSpot

Cena referencyjna nowej karty graficznej AMD to 349 dolarów, czyli ok. 1380 złotych. Nie jest to więc karta z najniższej półki cenowej, a raczej kwalifikuje się do średniaków. Jeśli wierzyć przeciekom, ma pokazać się na rynku 13 października. Jeżeli AMD naprawdę szykuje taki model, producent powinien udzielić wcześniej oficjalnych informacji na jego temat.

Źródło: TechSpot