Budżetowy smartwatch od Apple w końcu ma następcę! Apple Watch SE 2 zapowiada się świetnie

Budżetowy smartwatch od Apple w końcu doczekał się następcy. Apple Watch SE sprzedawał się jak świeże bułeczki - czy SE 2 powtórzy ten sukces?

Apple w czasie swojego eventu Far Out zaprezentowało w końcu najnowszy budżetowy zegarek inteligentny - Apple Watch SE. Urządzenie przedstawia się naprawdę ciekawie i może być powodem, dla któego wiele osób postanowi w końcu zakupić swój pierwszy smartwatch!

Apple Watch SE 2 - wygląd

Apple Watch SE 2 będzie dostępny w 40 mm i 44mm kopercie z recyklingowanego aluminium. Dodatkowo, będzie też możliwy do kupienia w trzech kolorach: aluminiowym, księzycowa poświata i północ. Co więcej, warto pamiętać że ekran SE 2 jest aż o 20% większy niż klasyczny Apple Watch 3.

Apple Watch SE 2 - funkcje

Co ciekawe, Apple Watch SE 2 będzie dostępny praktycznie tymi samymi funkcjami, co Apple Watch 8. Co prawda nie dostanie on nowego czujnika temperatury, jednak znajdzie się w nim też ten sam sensor wypadków samochodowych, który został umieszczony w ósemce.

Apple Watch SE 2 - specyfikacja

Procesor S8 - ten sam, co w Apple Watch 8. Dzięki temu będzie on tak samo szybki, co najnowszy zegarek z wyższej półki. Co więcej, pozwoli to na przyspieszenie zegarka aż o 20% w porównaniu do poprzedniej generacji.

Apple Watch SE 2 - cena

Apple Watch SE sprzedaje się tak świetnie, gdyż jest budżetowym wariantem smartwatcha od Apple. Nie zmieniło się to w tym roku - nadal będzie on świetną, tańszą opcją.

W wersji z GPS i Wi-Fi, Apple Watch będzie kosztował zaledwie 1499 zł za wersję 40mm, a 1699 zł za rozmiar 44 mm. Jeśli dodamy jeszcze LTE, jego cena wyniesie 1799 zł za rozmiar 40 mm i 1999 zł za 44 mm tarczę..

Apple Watch SE 2 - premiera

Apple Watch SE 2 został zaprezentowany na konferencji Far Out, jednak nie trafi na półki sklepowe od razu. Na jego rynkową premierę będziemy musieli poczekać aż do 16 września. Jednak do tego czasu, już od dzisiaj, możemy składać zamówienia przedpremierowe.