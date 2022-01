Bugatti pokazał swój pierwszy elektryczny pojazd i wygląda nieźle

Przedstawiciele firmy Bugatti pochwalili się swoim najnowszym projektem. Okazuje się, że jest to stylowy pojazd elektryczny.

Bugatti to francuski producent samochodów sportowych i wyścigowych. Firma została założona w 1909 roku przez Ettore Buggattiego, który uchodzi za wynalazcę samochodu wyścigowego z silnikiem z doładowaniem. Pojazdy jego projektu wygrywały w prawie wszystkich ważnych wyścigach przed II wojną światową. Aktualnie marka może pochwalić się produkcją prestiżowych samochodów.

fot. Materiały prasowe

Można się było spodziewać, ze przedstawiciele przedsiębiorstwa Bugatti pracują nad elektrycznym hipersamochodem, nic jednak bardziej mylnego. W rzeczy samej zgodnie z oczekiwaniami projektanci skupili się nad pojazdem elektrycznym, jednak co ciekawe - dwukołowym. To dlatego, że zamiast jakiegoś kolejnego nowoczesnego samochodu firma wydała... hulajnogę elektryczną. Co ciekawe, urządzenie jest owocem współpracy z Bytech International.

Bugatti jest u szczytu motoryzacyjnej doskonałości. Współpraca z firmą taką jak Bytech daje nam możliwość poszerzenia naszego zasięgu w przestrzeni mobilności elektrycznej z doświadczonym partnerem i produktem, z którego mogą cieszyć się konsumenci na całym świecie - wyjaśnił dyrektor zarządzający Bugatti International, Wiebke Stahl

Hulajnoga wykonana ze stopu magnezu waży 15,8 kg i jest opisywana jako „aerodynamiczna, ale funkcjonalna”. Za pomocą silnika o mocy 700 W korzystający z pojazdu mogą rozpędzić się do maksymalnej prędkości 30 km/h. Według producenta bateria powinna wystarczyć na przejechanie około 35 km. Trzeba przyznać, że wizualnie urządzenie prezentuje się niezwykle stylowo dzięki zaokrąglonej ramie zaakcentowanej wielkim logiem Bugatti. Sprawdźcie sami: