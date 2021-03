Bułgaria - obywatele bez szczepień na Covid-19? Tak zdecydowali

Ilość przeprowadzanych w Bułgarii szczepień jest ekstremalnie niska, choć szczepionkę można otrzymać bez kolejki. Dlaczego? Tak zdecydowali obywatele.

Niemal wszystkie państwa na świecie walczą z pandemią, która od miesięcy paraliżuje życie ludzi i zbiera śmiertelne żniwo wśród populacji. Według ostatnich danych, zakażenie koronawirusem wykryto do tej pory w około 114 milionach przypadków, a aż 2,5 miliona ludzi poniosło śmierć z powodu Covid-19. Nic więc dziwnego, że od początku kryzysu najistotniejszą sprawą było opracowanie skutecznej szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 i jak najszybsze przeprowadzenie procesu szczepień. Na szczęście udało się stworzyć kilka tego typu preparatów, które trafiły już na rynek. Z oczywistych względów zainteresowanie nimi jest ogromne i w większości krajów, także członkowskich Unii Europejskiej, tworzą się długie kolejki oczekujących na szczepienie. Jednak nie wszędzie tak jest.

Jedynie 10% Bułgarów chce się zaszczepić

Wyjątkiem jest Bułgaria, w której obywatele zwyczajnie… nie chcą się szczepić. Choć osoby takie spotyka się we wszystkich państwach, to w tym przypadku niechęć do preparatów tego typu jest wyjątkowo duża. Okazuje się bowiem, że chęć do zaszczepienia się wyraziło zaledwie 10% obywateli Bułgarii, a aż 52% stwierdziło, iż nie podda się iniekcji. Z tego też powodu etapy szczepień w tym kraju właściwie nie istnieją, a chętnych jest tak niewiele, że nie muszą czekać i wystarczy, że stawią się w odpowiednim punkcie szczepień w godzinach jego funkcjonowania i bez problemu otrzymają szczepienie. Nastawienie takie jest o tyle dziwne, że podobnie jak w wielu innych krajach, Bułgaria odnotowuje obecnie rekordowe przyrosty liczby zachorowań na Covid-19. Natomiast nie tylko mieszkańcy państwa nie chcą szczepień, ale rząd planuje w najbliższym czasie odmrażanie gospodarki i otwieranie punktów usługowych.

Bułgarzy nie chcą się szczepić pomimo wzrostu liczby zachorowań.

Takie nastawienie może bardzo rzutować na przyszłość Bułgarii i to nie tylko pod względem liczby zachorowań i zgonów, które nie zostaną zahamowane jeśli choć większość społeczeństwa się nie zaszczepi. Znaczna część gospodarki tego kraju opiera się na branży turystycznej, trudno jednak wyobrazić sobie, że nawet gdy podróżowanie będzie znowu bezpieczne, to turyści obiorą na swój cel państwo, w którym jedynie 10% ludzi się zaszczepiło.

Przeczytaj także:

Skutki uboczne szczepionek na Covid-19

Szczepionka AstraZeneca

Skład szczepionki Pfizera

Szczepionka Jonhson&Johnson