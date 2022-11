Byłem na zamkniętym pokazie Evil West od polskiego Flying Wild Hog. Nie uwierzycie co tam się działo

Evil West to jedna z ciekawszych gier zaplanowanych na końcówkę 2022 roku, jej premiera odbędzie się już 22 listopada. Ja miałem okazję znaleźć się w wąskim gronie dziennikarzy, którzy zostali zaproszeni do warszawskiego studia twórców gry – Flying Wild Hog. Nie uwierzycie, co tam się działo.

Flying Wild Hog to studio, które większość graczy kojarzy z serią Shadow Warrior, najnowsza produkcja to jednak coś zupełnie innego. Przede wszystkim zerwano z perspektywą pierwszej osoby, a akcję gry przeniesiono do alternatywnej wersji Dzikiego Zachodu, gdzie wampiry są istotnym zagrożeniem dla rasy ludzkiej.

Pierwszy raz zobaczyłem Evil West podczas The Game Awards 2020 – trailer, choć króciutki, sprawił, że automatycznie wpisałem tytuł na listę najbardziej oczekiwanych premier. Dziki zachód, wampiry, a wszystko to w wyjątkowo brutalnej i efekciarskiej otoczce, co tu się może nie podobać? Wówczas nie sądziłem, że niespełna dwa lata później będę miał okazję odwiedzić warszawską siedzibę Flying Wild Hog i porozmawiać z deweloperami, którzy przez ostatnich kilka lat pracowali nad grą.

Akt 1 – droga i wprowadzenie

Do warszawskiej siedziby Flying Wild Hog (studio ma jeszcze oddziały w Rzeszowie i Krakowie) dotarłem bez najmniejszego problemu. Krótka podróż metrem z centrum Warszawy, a następnie krótki spacer sprawiły, że przed biurowcem, gdzie znajduje się studio, byłem (oczywiście) ponad pół godziny przed czasem. Nastawiłem się zatem na krótkie oczekiwanie, na szczęście po chwili okazało się, że nie tylko ja źle wyliczyłem czas podróży i dołączyli do mnie inni dziennikarze. Zanim zdążyliśmy wymienić kilka zdań pojawili się już członkowie zespołu Flying Wild Hog, którzy zabrali nas bezpośrednio do swojego królestwa.

Słowo królestwo nie jest tu przesadą bowiem od wejścia czuć, że przenieśliśmy się do miejsca, w którym tworzy się gry z pasji i miłości. Niemal każdy pokój, każdą ścianę wypełniają elementy i dekoracje powiązane z dotychczasowymi projektami studio. Niektóre grafiki były tak znakomite, że spędziłem dłuższą chwilę w studiu na ich podziwianie.

Warszawska siedziba Flying Wild Hog to naprawdę rewelacyjne miejsce

Już na miejscu zostaliśmy ciepło przywitani przez reprezentację deweloperów z Flying Wild Hog, którzy jeszcze przed oficjalną częścią oprowadzili nas po swojej siedzibie. Atmosfera wydarzenia błyskawicznie udzieliła się zarówno dziennikarzom, jak i deweloperom. Zagadałem się m.in. z Dawidem Miką (Lead Sound Designer w Flying Wild Hog) i Marią Borys-Piątkowską – pisarką, która jest jedną z osób, które odpowiadają za historię w Evil West.

Jeszcze przed częścią oficjalną miałem okazją porozmawiać z Marią Borys-Piątkowską (z lewej)

Będę szczery, wydawało mi się, że wiem całkiem sporo o dewelopingu gier, ale Dawid uświadomił mnie, że tak naprawdę nic nie wiem. Nie zdawałem sobie sprawy, ile wysiłku wymaga praca nad dźwiękiem i jak często deweloperzy muszą improwizować, aby np. stworzyć dźwięki, które (mam nadzieję) w naturze nie występują – jak np. gadająca głowa wampira zamknięta w słoju z formaliną. Od Marysi dowiedziałem się z kolei, że tworzenie scenariusza dla gry wideo w zasadzie nie można porównać do żadnego innego medium. Pisarze są w stałym kontakcie z innymi członkami zespołu i ze względu na masę zmiennych, muszą często modyfikować dialogi, scenki itd. itp., aby wszystko składało się na idealną całość. Choć część oficjalna jeszcze się nie zaczęła, to już wiedziałem, że ten dzień spędzę w towarzystwie ludzi pełnych pasji i miłości do swojej pracy.

Dawid Mika - ekspert od dźwięku

Akt 2 – część oficjalna

Nie będę ukrywał, że części oficjalne większości eventów branżowych należą do tych najnudniejszych. Ekipa z Flying Wild Hog jednak nawet tutaj postanowiła to zrobić „po swojemu (TM)”. Prezentację Evil West poprowadzili: Tomasz Gop (Senior Producer w Flying Wild Hog) Alek Sajnach (Narrative Lead) oraz Joanna Staniszewska-Sawicka (Head of Marketing & PR). Było to nie tylko przedstawienie Evil West jako kolejnego rozdziału w historii Flying Wild Hog, ale również ukazanie drogi, którą przeszło studio – od skromnych początków sięgających 2009, po rekordowy rok 2022, w którym odbyły się już 3 premiery gier polskiego zespołu (Shadow Warrior 3, Trek to Yomi, Space Punks), a kolejna – Evil West, nastąpi już w przyszłym tygodniu.

Oficjalna część spotkania - Alek Sajnach (z lewej) i Tomasz Gop (z prawej)

Ogólnie część oficjalna przebiegła błyskawicznie, było lekko i przyjemnie. Na koniec mieliśmy okazję zadać kilka pytań zespołowi, ale w zasadzie i tak nie miało to wówczas większego znaczenia, szczególnie że deweloperzy byli cały czas obecni i, jak już wspominałem, bardzo chętnie dzieli się z nami szczegółami dotyczącymi Evil West.

Akt 3 – afterek

Jak to zwykle bywa po części oficjalniej, przyszła pora na cześć nieoficjalną. Tutaj organizacja Flying Wild Hog również nie zawiodła, przygotowano dla nas zarówno strefę „relaksu”, jak i stanowiska gdzie mogliśmy ogrywać grę. Dla mnie była to kolejna szansa, aby podpytać deweloperów o ich pracę (nie tylko tą związaną z Evil West). Miałem okazję wymienić liczne poglądy na temat branży gier m.in. z Mateuszem Przybylskim i Anną Głowacką, którzy są producentami w Flying Wild Hog. Oprócz tematów powiązanych z Evil West czy ogólnie z gamingiem (m.in. ubolewaliśmy nad tym, że mamy coraz mniej klasycznych gier akcji) mieliśmy również okazję porozmawiać o filozofii, jaka przyświeca całemu studiu Flying Wild Hog.

To, co mnie najmocniej urzekło, to fakt, że każdy członek zespołu (bez wyjątku) to również gracz, który lubi i potrafi docenić najlepsze produkcje w branży. Pasję i radość z bycia częścią tej wyjątkowej branży czuć u nich na każdym kroku, w każdym wypowiedzianym zdaniu. Zapytacie – co mnie tak dziwi? Wszak, to w zasadzie powinno być normą. Może i powinno, ale z pewnością nie jest. Nie zapominajmy o tym, że branża gier to olbrzymi biznes, który według najnowszych szacunków (Accenture) jest wart obecnie ponad 300 miliardów dolarów i ciągle rośnie. Co więcej, na świecie regularnie bawi się przy grach około 2,9 miliarda ludzi. Za naszymi ulubionym produkcjami stoją zatem nie tylko zespoły deweloperskie, ale również inne piony ogromnych korporacji, dla których ostatecznie liczy się zysk.

Anna Głowacka - producent w Flying Wild Hog

Oczywiście to nie jest tak, że w Flying Wild Hog nie patrzy się na aspekt finansowy. Choć nie chciałem poruszać tego tematu z moimi rozmówcami, to jasne jest, że każda firma chce, aby jej produkt był nie tylko doceniony, ale również, aby przyniósł wymierne korzyści. Moje zaskoczenie bierze się z tego, że „Hogom” udało się zachować kulturę niewielkiego, pełnego pasji i kreatywności zespołu deweloperskiego jednocześnie nie zatrzymując się w rozwoju. Nad Evil West w sumie pracowało około 150 deweloperów. Oczywiście liczba ta zmieniała się w zależności od etapu produkcji, ale trzeba przyznać, że jest to liczba imponująca.

Przez parę kolejnych godzin po części oficjalnej miałem okazję przeprowadzić jeszcze wiele interesujących rozmów i m.in. obserwować jak członkowie zespołu Flying Wild Hog są masakrowani w Evil West przez wampiry i ich sługusów. Nie można im było jednak odmówić woli walki, po każdej porażce wracali do walki jeszcze bardziej zmotywowani.

Epilog

Niestety wszystko, co dobre kiedyś się kończy. Wychodziłem z siedziby Flying Wild Hog jako jeden z ostatnich dziennikarzy. Atmosfera i ludzie sprawili, że naprawdę ciężko było mi opuszczać „Hogów”. Do domu wracałem jednak natchniony – uwielbiam ludzi z pasją, a wydaje mi się, że tylko tacy pracują w Flying Wild Hog. Pomyślicie, ale wystawiłem im laurkę, ale nic na to nie poradzę. Takie się po prostu fakty. Choć zawsze trzymam kciuki za polskie produkcje i polskich deweloperów (a co! Już tak mam), to podświadomie zauważyłem, że w przypadku Flying Wild Hog moje kciuki, aż bieleją. Jak w tym wszystkim wypada samo Evil West? Cóż to już zupełnie inna opowieść, ale myślę, że mogę wam uchylić rąbka tajemnicy - jest naprawdę dobrze.