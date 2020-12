Byli legendami branży technologicznej - co robią i jak wyglądają teraz

Większość internautów zna Stevea Jobsa, Elona Muska, Jeffa Bezosa, Billa Gatesa i Lisę Su. To obecnie jedni z najpotężniejszych ludzi w branży technologicznej. Mało kto pamięta jednak o mniej znanych, a równie istotnych osobistościach, które przyczyniły się do powstania języków programowania, wolnego oprogramowania GNU czy największych firm technologicznych na świecie. Dziś przedstawiamy gigantów branży technologicznej, którzy stronią od blasku flashy i popularności w sieci.

Spis treści

Branża technologiczna to aktualnie zbiór najdroższych przedsiębiorstw świata, co nie zmieni się w przeciągu najbliższych lat. Technologia informatyczna, która przyczyniła się do szybkiego rozwoju branży technologicznej wywodzi się z matematyki i powstała w XX wieku.

Steve Jobs - najbardziej znany wizjoner ze świata nowych technologii

Obecny sektor technologiczny zajmuje się sprzętem komputerowym, oprogramowaniem oraz zbieraniem, przechowywaniem oraz przetwarzaniem danych. Od kilku lat największe firmy z branży technologicznej skupiają się na rozszerzonej rzeczywistości oraz sztucznej inteligencji.

Rozszerzona rzeczywistość Źródło: Uriel Soberanes/Unsplash

Według danych z 2020 roku w 15 najcenniejszych firm świata znajdziemy aż 9 przedsiębiorstw z sektora technologicznego. Odpowiedzialne są one za największe przychody na świecie.

Większość konsumentów z pewnością zna najważniejszych prezesów firm technologicznych. Tim Cook, Jeff Bezos, Bill Gates, Lisa Su i Elon Musk to nazwiska, które notorycznie pojawiają się w sieci, telewizji, a nawet popkulturze. Mało kto wie jednak, że prawdziwe legendy branży technologicznej nie żyją w blasku flashy i często stronią od udzielania wywiadów.

W dzisiejszym materiale przedstawiamy mało znane osobistości, które w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju branży technologicznej. Pokazujemy, jak wyglądają oraz czym się dziś zajmują.

1. Steve Wozniak (1950)

Na pierwszy miejscu nie mogło zabraknąć Steve'a Wozniaka. To jeden z współzałożycieli Apple oraz jednocześnie konstruktor pierwszych komputerów z Apple I oraz Apple II na czele. Wozniak znany również jako Woz znany jest jako wybitny pionier w rozwoju komputerów osobistych.

Steve Wozniak w 2017 roku Źródło: Gage Skidmore/Wikipedia

Mało kto wie, że Steve Wozniak ma ciekawy życiorys. W 1981 roku przeżył wypadek samolotowy. Okazał się on dobrym pretekstem do odejścia z Apple. Woz wrócił do firmy w 1983 roku, aby w 1985 roku finalnie pożegnać się z Apple.

Później Wozniak wprowadził na rynek pierwszy pilot uniwersalny oraz zajął się wdrożeniem technologi informatycznych w edukacji.

Dziś Wozniak nadal pozostaje aktywny zawodowo. Wystąpił w kilku filmach dokumentalnych oraz udzielił wywiadów w telewizji. Został odznaczony przez prezydenta USA medalem National Medal of Technology.

2. James Gosling (1955)

James Gosling to kanadyjski informatyk i programista, który dla większości internautów pozostaje anonimowy. Gosling jest twórcą języka programowania Java. Pojawiło się ono po raz pierwszy w 1995 roku i jest rozwijane po dziś dzień.

James Gosling Źródło: Twitter/@errcraft

Gosling pochodzi z Calgary i ukończył studia na Uniwersytecie w Calgary. Później uzyskał doktorat w dziedzinie informatyki na Carnegie Mellon University.

Od 1984 roku związany był z firmą Sun Micrososystem. To właśnie podczas pracy dla Sun wymyślił Java. Jest autorem wielu książek i publikacji z zakresu informatyki i programowania.

Obecnie wraz z żoną i dwiema córkami mieszka w Dolinie Krzemowej. Po przejęciu Sun Microsystem przez Oracle złożył rezygnację. Przez sześć lat pracował w Google. Obecnie związany jest z Amazonem.

3. Bjarne Stroustrup (1950)

Kolejnym programistom, któremu wprowadzenie na rynek popularnego języka programowania nie zapewniło sławy jest Duńczyk - Bjarne Stroustrup. W 1985 roku zaprezentował on uniwersalny język programowania C++, który jak sama nazwa wskazuje jest udoskonaleniem języka C. Obecnie C++ wykorzystywany jest przez największe firmy technologiczne na świecie. Aktualna wersja C++20 została udostępniona w grudniu 2020 roku.

Bjarne Stroustrup Źródło: uib.no

Bjarne Stroustrup obecnie zajmuje się nauką i biznesem. Jest profesorem wizytującym na Uniwersytecie Columbią i pracuje jako dyrektor zarządzający w banku inwestycyjnym Morgan Stanley. Do 2002 roku pracował w laboratorium badań programistycznych AT&&T - jednego z największych operatorów w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem wielu publikacji i poradników związanych ze stworzonym przez niego językiem programowania C++.

4. Rasmus Lerdorf (1968)

Rasmus Lerdorf to kolejny programista w naszym zestawieniu. Odpowiedzialny jest za stworzenie języka skryptowego PHP. Rasmus napisał i opublikował pierwsze dwie wersje PHP. Język ten do dziś wykorzystywany jest do tworzenia stron internetowych. Ósme wydanie PHP zadebiutowało na rynku w listopadzie 2020 roku. Lerdorf w dalszym ciągu uczestniczy w pracach nad PHP.

Rasmus Lerdorf Źródło: Twitter/@rasmus

W latach 2002-2009 Rasmus Lerdorf pracował dla Yahoo!. Później przeniósł się do WePay, gdzie wdrażał swój interfejs programowania aplikacji. W 2013 roku dołączył do firmy Jelastic, która zajmuje się rozwiązaniami chmurowymi.

5. Ken Thompson (1943)

Ken Thompson, a właściwie Kenneth Lane Thompson to amerykański programista, który stworzył jeżyki programowania Go oraz B, ale prawdziwe uznanie zawdzięcza sobie systemowi operacyjnemu Unix, który do dziś jest powszechnie stosowany.

Ken Thompson Źródło: unixmen.com

Thompson uzyskał tytuł magistra elektrotechniki oraz informatyki na Uniwersytecie Kalifornijskim. Od zawsze zainteresowany był tworzeniem języków programowania. Pracował nad nimi w Bell Labs, gdzie rozpoczął tworzenie systemu operacyjnego Unix. W tym samym ośrodku stworzył język programowania B, który stał się bazą do stworzenia popularniejszego języka C oraz jego ulepszonej wersji C++.

Z Bell Labs odszedł w 2000 roku. Przez sześć lat pracował dla Entrisphere. Obecnie jest jednym z pracowników Google. Z zainteresowania jest pilotem samolotów. Siadał za sterami Miga 29, który służy nadal w polskim lotnictwie.

6. Gordon E. Moore (1929)

Gordon E. Moore zgromadził majątek o wartości około 10 miliardów dolarów. Stało się to dzięki założeniu wraz z kolegami korporacji Intel, z którą był związany przez wiele lat.

Gordon E. Moore w 2012 roku Źródło: Intel/moore.org

Co ciekawe Moore z wykształcenia jest chemikiem. Ukończył studia na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Uzyskał doktorat w dziedzinie chemii i fizyki w 1954 roku na Caltechu.

W 1968 roku stał się współzałożycielem Intela. Przez wiele lat zasiadał w zarządzie tej firmy. Obecnie pozostaje emerytowanym członkiem zarządu.

Gordon E. Moore stworzył Prawo Moore'a, która zakłada, że liczba tranzystorów w układzie scalonym zwiększa się w kolejnych latach zgodnie z trendem wykładniczym. Jego prawo było modyfikowane kilkukrotnie od powstania w 1985 roku.

7. Tim Berners-Lee (1955)

Tim Berners-Lee to fizyk i programista pochodzący z Wielkiej Brytani. Urodzony w Londynie Barners-Lee przyczynił się do współtworzenia doskonale znanego nam dziś Internetu. Jego największym dziełem życiowym jest usługa WWW (World Wide Web). To system, bez którego nie wyobrażamy sobie już życia.

Tim Berners-Lee Źródło: w3c.com

Po raz pierwszy usługę WWW uruchomiono na komputerze NeXT produkowanym przez firmę Steve'a Jobsa utworzoną po odejściu z Apple.

Od 1994 roku Tim Berners-Lee jest przewodniczącym organizacji W3C (World Wide Web Consortium) odpowiedzialnej za standaryzację usługi WWW. Tim Berners-Lee jest również twórcą pierwszej przeglądarki internetowej, która niezbędna była do wyświetlenia treści przesyłanych z serwera WWW na komputerze klienckim.

Nieprzerwanie od 26 lat jest dyrektorem organizacji W3C, która została powołana do życia w laboratorium informatyki MIT.