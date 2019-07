Byli twórcy gier Wolfenstein The New Order, DOOM czy The Divison założyli nowe studio - Bad Yolk

Grupa doświadczonych deweloperów poinformowała dzisiaj oficjalnie o utworzeniu nowego studia - Bad Yolk, pierwsza gra jest już w produkcji.

Bad Yolk to szwedzkie studio, na którego czele stoją weterani branży gier: Michael Paixao oraz Joel Jonsson. Pierwszy z nich projektuje gry od 2007 roku i miał okazję pracować przy takich tytułach jak: The Division, nowej serii Wolfenstein (New Order, Old Blood, New Colossus) oraz DOOM. Podobne wpisy w portfolio ma Jonsson, który większość swojej kariery spędził w studiu Machine Games (gdzie poznał Paixao).

Podstawowy zespół składa się obecnie z dziesięciu doświadczonych twórców gier, którzy razem przepracowali już ponad 90 lat w branży gier i mają na swoim konice ponad 14 wysokobudżetowych tytułów. Wśród nich warto wymienić: Kroniki Riddicka, Eve Online czy Gears of War.

Po latach współpracy z bardzo utalentowanymi ludźmi przy naprawdę świetnych projektach, poczuliśmy, że nadszedł czas, aby się usamodzielnić i stworzyć nowe studio. Oczywiście wysokiej jakości gry wideo powinny oferować świetną zabawę, ale wierzymy również, że zabawne powinno być ich tworzenie i że kreatywność najlepiej rozwija się w zdrowym i zrównoważonym środowisku pracy, które jest głównym filarem naszych korporacyjnych struktur. - Michael Paixao z Bad Yolk.

Przedstawiciele Bad Yolk zdradzili, że obecnie pracują nad swoim pierwszym, niezapowiedzianym jeszcze, projektem. Więcej na temat nowego studia możecie dowiedzieć się z jego oficjalnej strony.

źródło: wccftech.com