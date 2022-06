Byliśmy na prezentacji realme GT Neo 3! Już dziś telefon jest w świetnej promocji!

Już dzisiaj zostały zaprezentowane dwa nowe telefony od realme - GT Neo 3 i GT Neo 3T. Co oferują nowe telefony, które na każdym kroku skupiają się na szybkości?

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Seria GT Neo od realme ma się skupiąc na prędkości - zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Co zaprezentują nowe telefony spod tego szyldu? Byliśmy na evencie firmy i prezentujemy wszystko, czego się dowiedzieliśmy.

Tylko dziś i jutro, 15 i 16 czerwca, będziemy mogli zgarnąć ten świetny smartfon w naprawdę atrakcyjnej cenie! Dla najszybszych konsumentów realme przygotowało Flash Sale, w którym cena smartfona została obniżona o 300 zł. Dlatego już teraz każdy zainteresowany może go zakupić za 2999 zł. Promocja kończy się o 23.59 16 czerwca lub w momencie wyczerpania zapasów przecenionych smartfonów. Warto się pospieszyć, bo słuchawka jest naprawdę ciekawa!

realme GT Neo 3 - design

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Realme GT Neo 3 to telefon zaprojektowany do bycia najszybszym - w każdym względzie. Ze względu na to nie tylko jego podzespoły są bardzo wydajne, ale takze z zewnątrz w każeym miejscu przypomina o swoim powiązaniu z wysokimi prędkościami. Jego design jest inspirowany światem motoryzacji i historią legendarnego kierowcy - Carrolla Shelby'ego - który w 1965 roku namalował wzdłuż karoserii samochodu pasy, podkreślające jego sportowy charakter.

Te same pasy znalazły się na tylnej obudowie nowego GT Neo 3 150 W. Telefon kupimy w trzech wersjach kolorystycznych - niebieski z białymi pasami, biały z czarnymi pasami, oraz standardowy, czarny.

realme GT Neo 3 - specyfikacja

Fot. Adrian Sobolewski / PCWorld.pl

Motyw wyścigów jest widoczny nie tylko w dopracowanym designie, lecz również w parametrach nowego smartfona. Realme GT Neo 3 bije rekordy prędkości ładowania za pomocą technologii 150 W UltraDart, osiągając 50% naładowania zaledwie w 5 minut. Ponadto, realme GT NEO 3 150W został wyposażony w baterię, której efektywna pojemność wynosi przynajmniej 80% po 1600 pełnych cyklach ładowania i rozładowania. Jest to dwukrotność standardu branżowego.

Fot. realme

GT NEO 3 150W to pierwszy w Europie smartfon wyposażony w potężny, ośmiordzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100 5G. Chipset oparty na 5nm procesie produkcyjnym TSMC, posiada cztery rdzenie Cortex A78 o taktowaniu 2,85GHz i cztery rdzenie CortexA55 o taktowaniu 2 GHz. Ponadto, nowy procesor będzie wspomagany przez 12 GB pamięci RAM, a jego pamięć wewnętrzna została ustalona na 256 GB.

Realme GT NEO 3 został wyposażony w 6,7-calowy ekran OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. ekran ten jest wspomagany przez dedykowany koprocesor, który ma wspomagać go w utrzymaniu wysokiej częstotliwości odświeżania, ma też na swój użytek częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz. Dzięki możliwości wyświetlania 1,07 miliarda kolorów na jasnym ekranie, użytkownicy będą mogli cieszyć się niezwykle autentycznymi, szczegółowymi i realistycznymi wrażeniami wizualnymi, nawet w bezpośrednim świetle słonecznym.

realme GT Neo 3 - aparat

realme nie zapomniało o umieszczeniu w swoim nowym telefonie dobrego zestawu aparatów. Główny aparat wykorzystuje sensor o rozdzielczości 50 MP, Sony IMX 766. Telefon ma do swojej dyspozycji jescze dwa czujniki z tyłu - 2 MP makro oraz 8 MP obiektyw ultraszerokokątny.

realme GT Neo 3 - premiera i cena

Fot. realme

Od 15 do 16 czerwca, realme GT NEO 3 150W (12/256) będzie dostępny w wyjątkowej cenie – 2999 zł – w Media Expert (wybrane sklepy stacjonarne i sklep internetowy), Media Markt (wybrane sklepy stacjonarne i sklep internetowy), a także w sklepach internetowych Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.

realme GT NEO 3 150W (12/256) w regularnej cenie 3299 zł będzie dostępny od 17 czerwca w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl oraz u operatora sieci T-Mobile.

Dodatkowo, od 8 do 15 czerwca, u operatora sieci T-Mobile, realme GT NEO 3 150W (12/256) będzie dostępny w wyjątkowym zestawie z limitowaną edycją bezprzewodowych słuchawek realme Buds Air 3.