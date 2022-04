CCleaner potrafi odinstalować programy. Na szczęście nie u każdego

W znalezieniu źródła problemu pomógł Avast.

CCleaner to jedna z najpopularniejszych aplikacji do optymalizacji i czyszczenia systemu operacyjnego, więc problemy, który w niej występują, mogą dotyczyć tysięcy użytkowników. A co za problem się pojawił? Jak doniósł na Reddicie użytkownik rounakr94, po skorzystaniu z CCleaner w wersji 5.91 nagle okazało się, że nie działają takie programy, jak Adobe reader, Afterburner, Aida64, Steam, Origin, Discord, HDsentinel oraz kilka innych. Początkowo podejrzewał działanie malware, ale po dwugodzinnym skanowaniu program antywirusowy dal sygnał, że system jest wolny od szkodników.

Jak się okazało po dokładnych badaniach, CCleaner wyczyścił pliki wymienionych programów, uznając je za śmieci. Zaznaczam - nie zostały one odinstalowane, ale usunięto m.in. pliki .exe, biblioteki i inne niezbędne elementy do ich uruchomienia. Piriform, czyli producent CClenaera, tłumaczy, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, jednakże dopiero specjaliści z Avast wykryli przyczynę - zachowanie CCleanera było spowodowane tym, że program... nie został zainstalowany na partycji systemowej. W chwili obecnej Piriform pracuje nad wprowadzeniem łatki, która będzie blokować takie incydenty.

