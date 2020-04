CD-Action - czy to już koniec legendarnego czasopisma? Redakcja otrzymała wypowiedzenia

Coraz więcej wskazuje na to, że najstarsze polskie czasopismo o grach - CD-Action, już niebawem przestanie istnieć.

Nie mamy najlepszych wieści dla sympatyków kultowego magazynu CD-Action. Jak donosi serwis polskigamedev.pl, wydawnictwo Bauer zdecydowało się skasować około 20 swoich czasopism, w tym m.in. CD-Action i PC Format. Ponoć właśnie dzisiaj, swoje wypowiedzenia otrzymały zespoły odpowiedzialne za wspomniane wydawnictwa.

Redakcje mają funkcjonować jeszcze przez kilka miesięcy (przez okres wypowiedzenia), a następnie zostaną całkowicie rozwiązane. Oznacza to, że po 24 latach, z rynku zniknie najbardziej zasłużone czasopismo o grach.

Przypomnijmy, CD-Action to najstarszy polski magazyn o grach - jego pierwszy numer ukazał się w kwietniu 1996 roku. Od tamtej pory, ze stałą regularnością, kolejne wydania trafiały do kiosków co miesiąc. Wydawnictwo zasłynęło nie tylko ciekawymi recenzjami czy publicystyką, ale również pełnymi wersjami gier, które najpierw na płycie CD (po raz pierwszy w 1998 roku), a następnie na DVD (od 2001 r.) i w formie zdrapek (od 2018 r.) trafiały do czytelników.

Dzisiejsze rewelacje, choć z całą pewnością powiązane z pandemią koronawirusa, są również pokłosiem umierającego rynku wydawniczego w Polsce. Samo CD-Action już od ponad roku zmaga się z licznymi problemami. Magazyn regularnie opuszczali kolejni redaktorzy, a jego objętość stale zmniejszano. Na domiar złego, w ostatnim miesiącu do sprzedaży trafił numer, który jako pierwszy od ponad 20 lat nie posiadał pełnej wersji gry.

Bez względu na powody, wraz z CD-Action odejdzie kawał historii polskiej kultury gier.

