CD Projekt RED jednak NIE pracuje nad trzema grami z uniwersum Cyberpunk 2077

Zaledwie wczoraj informowaliśmy was o tym, że studio CD Projekt RED pracuje na trzema tytułami związanymi z marką Cyberpunk 2077. Dzisiaj przedstawiciele CD Projektu wystosowali oświadczenie, w którym informują, że doszło do pomyłki.

Jeszcze wczoraj informowaliśmy was, że CD Projekt RED pracuje nad trzema grami z uniwersum Cyberpunk. Świadczyć o tym miała wypowiedź prezesa CD Projekt Adama Kicińskiego: "Pracujemy nad trzema rzeczami "cyberpunkowymi" - nad główną grą i nad dwoma jeszcze. To są trzy zespoły. Pracujemy też nad Gwintem i mamy jeszcze nieogłoszoną grę w Spokko. Czyli mamy pięć zespołów pracujących, trzy pracujące nad Cyberpunkiem." Okazuje się, że lider polskiego studia został źle zrozumiany, ewentualnie doszło do błędu w tłumaczeniu jego wypowiedzi.

Dzisiaj przedstawiciele CD Projektu wystosowali krótkie oświadczenie, które jest też swoistym sprostowaniem informacji jakie trafiły do nas wczoraj.

Obecnie posiadamy pięć zespołów, które pracują na kilkoma różnymi projektami, trzy z nich skupione są na rozwoju Cyberpunk 2077. Chodzi tu o oddziały CD Projekt Red w Warszawie oraz Krakowie, które zajmują się główną grą oraz o nasz zespół we Wrocławiu, który składa się z około 40 specjalistów zajmujących się pracami badawczo rozwojowymi. Oddzielny zespół z warszawskiego oddziału zajmuje się rozwojem gry karcianej Gwint. Wreszcie, nasz ostatni zespół - Spokko, pracuje obecnie na niezapowiedzianą jeszcze mobilną produkcją.

Z jednej strony szkoda, z drugiej może to oznaczać, że kolejny tytuł AAA od CD Projekt RED może być powrotem do marki Wiedźmin. Czas pokaże, czy tak będzie w rzeczywistości. Póki co pozostaje nam odliczać dni do premiery Cyberpunk 2077, która odbędzie się 16 kwietnia 2020 roku na PlayStation 4, Xbox One i PC.