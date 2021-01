CD Projekt RED na sprzedaż? Tak przewidują analitycy

Branżowi analitycy przewidują, że po niezbyt udanej premierze gry Cyberpunk 2077, CD Projekt RED zostało "idealnym kandydatem do przejęcia".

Według firmy analitycznej specjalizującej się w rynku gier wideo - DFC Intelligence, studio CD Projekt RED, po kiepskiej premierze Cyberpunk 2077, zostało "poważnym kandydatem do przejęcia". Skąd takie wnioski?

Zdaniem analityków, choć Cyberpunk 2077 osiągnął komercyjny sukces (przypomnijmy - 13 milionów kopii gry sprzedanych w niespełna dwa tygodnie od premiery), to premiera gry obnażyła wiele słabości polskiego dewelopera, szczególnie na polu dystrybucji, marketingu i public relations. DFC Intelligence uważa, że realizacja Cyberpunk 2077 przerosła polskiego dewelopera, a sama gra mocno by zyskała gdyby była wydana przez większą i bardziej doświadczoną firmę.

Cyberpunk 2077 zyskałby na wydawniczych zdolnościach większej firmy - coś, co mogło uczynić cuda zarówno dla gry, jak i dla jej twórców. - DFC Intelligence

Przypomnijmy, że CD Projekt RED wzięło na siebie pełny ciężar obowiązków związanych z Cyberpunk 2077. Oznacza to, że polski deweloper nie tylko odpowiadał za jej stworzenie, ale również dystrybucję i marketing. Zamieszanie związane z konsolowymi wydaniami gry pokazuje, że analitycy mają sporo racji. Przedstawiciele studia musieli być świadomi jak wygląda Cyberpunk 2077 na PS4 i Xbox One, a mimo to pozwolili na jej wydanie. Co więcej, przez cały czas utrzymywano, że to właśnie konsole ósmej generacji są docelowymi platformami gry.

Analitycy sugerują, że może znaleźć się wielu chętnych na przejęcie CD Projekt RED. Wśród faworytów wymieniany jest jednak Microsoft, który zdaniem DFC Intelligence był już raz bliski pozyskania polskiej firmy, ale ostatecznie zdecydował się na Bethesdę (wraz z całym Zenimax).

Ile potencjalny nabywca musiałby zapłacić za CD Projekt RED? Jako iż polski deweloper jest obecnie największym producentem gier w Europie, to cała transakcja opiewałaby na kwotę 8-9 miliardów dolarów. Choć wydaje się to astronomiczna suma, to z cała pewnością w zasięgu największych gigantów w branży. O kogo, oprócz Microsoftu, może jeszcze chodzić? Na takie zakupy mogłoby pozwolić sobie jeszcze m.in.: Activision, Sony oraz Google czy Amazon. Szczególnie te dwie ostatnie firmy mają spore zasoby finansowe, które w ostatnich latach intensywnie inwestują w rozwój własnych platform do gier - Google Stadia i Amazon Luna.

W ostatnich latach, a nawet miesiącach coraz częściej dochodzi do przejęć w branży gier. Oprócz wspomnianego już Microsoftu, który oprócz Bethesdy zakupił jeszcze kilka innych zespołów, w tym m.in. Obisidian Entertainment czy InXile, to również EA i Take-Two są wyjątkowo aktywne. Co ciekawe, w bezpośrednim pojedynku, tym pierwszym udało się zresztą wygrać rywalizację o zakup studia Codemasters. Ostatnimi czasy sporo spekuluje się również o przejęciu Kojima Productions przez Sony.

Czy CD Projekt RED zmieni właścicieli? Na tę chwilę ciężko stwierdzić. Serce podpowiada, że najlepiej jakby deweloper pozostał z dotychczasowymi liderami. Niestety, w biznesie bardzo rzadko ludzie kierują się emocjami.

