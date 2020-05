CD Projekt RED numerem jeden w Europie

Firma CD projekt została już oficjalnie największym producentem gier w Europie, strzeż się Activision.

Jeszce w lutym informowaliśmy was, że CD Projekt zostało drugą, co do wielkości, firmą tworzącą gry w Europie. Wówczas, polskiego dewelopera wyprzedzał tylko Ubisoft. Od dzisiaj, jak podaje serwis VGC, jest to już nieaktualne i CD Projekt może cieszyć się z tytułu największego europejskiego producenta gier.

Obecna wartość rynkowa twórców Cyberpunk 2077 i gier z serii Wiedźmin to 8,13 miliarda dolarów, tymczasem francuskiego producenta wyceniono na 8,12 miliarda dolarów. Jak zatem widać, różnice są niewielkie. Wynik ten choć rewelacyjny, to wciąż blednie przy rezultatach, jakie osiągają najwięksi branżowy gracze.

Dla porównania, Rockstar Games wycenia się na około 16,13 miliarda dolarów. Właściciel takich marek, jak FIFA, Dragon Age czy Apex Legends - Electronic Arts, to już firma o wartości 34,34 miliardów dolarów. Jeszce więcej warte są Nintendo (53,73 mld) i Activision (56,27 mld). Pominęliśmy takie korporacje jak Sony czy Microsoft, bowiem ich biznes nie opiera się wyłącznie na gamingu.

Pod względem wartości, CD Projektowi brakuje zatem jeszcze do światowego topu, ale biorąc pod uwagę tempo rozwoju firmy możemy być spokojni, że przy okazji kolejnych premier, polskie studio zrówna się wartością choćby z legendarnym już Rockstarem.

