CD Projekt RED potwierdza - Cyberpunk 2077 otrzyma tryb sieciowy!

Przedstawiciele studia CD Projekt RED oficjalnie potwierdzili, że Cyberpunk otrzyma tryb wieloosobowy!

Do tej pory o trybie sieciowym w Cyberpunk 2077 jedynie spekulowano. Sami twórcy niechętnie udzielali odpowiedzi na temat rozgrywki wieloosobowej. To jednak jest już historią - przedstawiciele studia CD Projekt RED, na swoim oficjalnym koncie na Twiterze, oficjalnie potwierdzili, że tryb sieciowy zawita do Cyberpunk 2077.

Dowiedzieliśmy się również, że nie mamy co liczyć na rychłą premierę rozgrywki wieloosobowej. We wpisie podkreślono, że studio ma jasno określony plan działania. W kwietniu 2020 roku odbędzie się premiera gry, potem trafią do niej DLC powiązane z kampanią solową. Gdy wreszcie historia Cyberpunk 2077 zostanie zamknięta, otrzymamy tryb sieciowy. Kiedy do dokładnie nastąpi? Tego niestety nie wiemy, ale możliwe, że na wspólną zabawę w Night City przyjdzie nam poczekać nawet do 2021 roku.

Do tej pory, jedyne co powiedzieliśmy o multi, to to, że było w dziale badań i rozwoju. W miarę zbliżania się premiery gry Cyberpunk 2077 w kwietniu 2020 roku, chcielibyśmy potwierdzić, że gra wieloosobowa jest w produkcji! Na razie planujemy dostarczyć Cyberpunk 2077 w kwietniu, następnie wydać darmowe DLC i zawartość dla jednego gracza, a gdy już to zrobimy - zaprosimy Was na akcję w trybie dla wielu graczy. - CD Projekt RED

Co więcej, polski zespół poszukuje osób, które chciałby pomóc w tworzeniu modułu sieciowego. Jeśli jesteście zainteresowani, to swoje zgłoszenia możecie składać na oficjalnej stronie producenta.

Cyberpunk 2077 zmierza na PC oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One. Gra trafi do sklepów 16 kwietnia 2020 roku.