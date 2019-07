CD Projekt RED pracuje na trzema projektami związanymi z Cyberpunk 2077

Przedstawiciele studia CD Projekt RED zdradzili swoje plany związane z marką Cyberpunk 2077. Okazuje się, że oprócz głównej gry czeka na nas jeszcze mnóstwo niespodzianek.

Cyberpunk 2077 to zdecydowanie jedna z najbardziej oczekiwanych gier na rynku. Polskie studio CD Projekt RED postawiło sobie poprzeczkę niesamowicie wysoko realizując znakomitą trylogię Wiedźmin, a w szczególności jej trzecią część. Wydaje się, że nabyte doświadczenie właśnie procentuje, bowiem jak poinformował prezes CD Projektu - Adam Kiciński, jego firma jest dużo bardziej zadowolona z przedsprzedaży Cyberpunku 2077 niż z przedsprzedaży gry Wiedźmin 3. Porównując podobny okres, najnowsza produkcja "RED-ów" wypada dużo lepiej.

Jesteśmy dużo bardziej zadowoleni niż z przedsprzedaży Wiedźmina 3. Porównując te 2-3 tygodnie przedsprzedaży z Wiedźminem 3 jest duża różnica. Przy czym trzeba być ostrożnym w wyciąganiu wniosków, bo preordery Wiedźmina ruszały w momencie, kiedy gra nie była tak "nahajpowana" jak Cyberpunk 2077. Do tego okres od startu przedsprzedaży jest krótki, to jest mała próba statystyczna – Adam Kiciński

To nie jedyne informacje jakimi podzielił się prezes CD Projekt, okazuje się bowiem, że polska firma pracuje aż nad trzema projektami związanymi z marką Cyberpunk 2077. Pierwszym z nich jest oczywiście sama gra. Drugi to prawdopodobnie tryb wieloosobowy do przyszłorocznej produkcji, który jest realizowany przez zespół z Wrocławia (obecnie liczący około 40 osób). Natomiast trzecim projektem może być kontynuacja Cyberpunka 2077, o czym poinformował wiceprezes CD Projekt - Piotr Nebulowicz.

Pracujemy nad trzema rzeczami "cyberpunkowymi" - nad główną grą i nad dwoma jeszcze. To są trzy zespoły. Pracujemy też nad Gwintem i mamy jeszcze nieogłoszoną grę w Spokko. Czyli mamy pięć zespołów pracujących, trzy pracujące nad Cyberpunkiem. – Adam Kiciński

Nasz następny duży projekt będzie też w uniwersum "cyberpunkowym". Pracujemy już nad nim i traktujemy to jako naprawdę duży i dla nas nowatorski projekt. - Piotr Nielubowicz.

Co ciekawe kolejna produkcja klasy AAA z logiem Cyberpunk ma się ukazać do końca 2021 roku.

Jeśli jesteście spragnieni nowej dawki informacji na temat Cyberpunk 2077 to muszę was nieco zmartwić. Adam Kiciński zdradził, że konkretnej dawki informacji na temat gry możemy spodziewać się dopiero na początku przyszłego roku. Nadzieja pozostaje jeszcze w PAX West, gdzie zostanie zaprezentowany nowy fragment rozgrywki. Niestety na europejskich targach Gamescom w Kolonii nie zobaczymy nic nowego.

źródło: wccftech.com/bankier.pl