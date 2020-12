CD Projekt Red: "Cyberpunk 2077 na PS4 i Xbox One będzie lepszy"

Premiera Cyberpunk 2077 już za nami. Pomimo wysokich ocen wysokich ocen w prasie, grze daleko do ideału, szczególnie na konsolach PS4 i Xbox One. Studio CD Projekt Red przeprasza i obiecuje poprawę.

Niemal osiem lat temu mogliśmy obejrzeć pierwszy teaser trailer Cyberpunk 2077. Niestety, nawet tak długi okres w produkcji nie pomógł CD Projekt Red w wyłapaniu i wyeliminowaniu wszystkich błędów i niedoróbek, szczególnie na konsolach. Choć już przed premierą mogliśmy przeczytać pierwsze recenzje gry (ze średnią na Metacritic wynoszącą 90 punktów), to dotyczą one wyłącznie wersji pecetowej. Polski deweloper nie udostępnił bowiem dziennikarzom konsolowej wersji gry, cóż - teraz wiemy już dlaczego.

Cyberpunk 2077 z poważnymi problemami na PlayStation 4 i Xbox One

Wkrótce po premierze tytułu, do "sieci" zaczęły spływać niepokojące informacje na temat kondycji Cyberpunk 2077 na PlayStation 4 i Xbox One (a nawet na Xbox Series X i PS5). Wielu graczy narzekało na fatalną oprawę graficzną. Obraz na starszych konsolach jest rozmazany, co sprawia, że rozgrywka jest mocno utrudniona. Dodatkowo, gra działa niezwykle topornie (bez szans na utrzymanie stałych 30 klatek na sekundę). Jakby tego było mało, to wciąż naszpikowana jest ona błędami, które np. uniemożliwiają ukończenie określonych zadań. "Crashe" również są na porządku dziennym.

Cyberpunk 2077 na PS4 i Xbox One nie wygląda tak, jak na materiałach promocyjnych

Do zawiedzionych graczy dołączyli również recenzenci wydań konsolowych. Choć nie ma ich za wiele, to wszystkie utrzymane są w podobnym tonie: "Cyberpunk 2077 ma potencjał na dzieło wybitne, ale w obecnej formie na PS4 i Xbox One jest niemal niegrywalny". Rozczarowani nabywcy gry CD Projekt Red zaczęli masowo zwracać ją do sklepów. Na to, twórcy nie mogli już pozostać obojętni.

Liderzy polskiego studia, w tym m.in. Marcin Iwiński, Adam Kiciński czy Adam Badowski, opublikowali właśnie na Twiterze list do fanów, w którym przepraszają za zaistniałą sytuacją. Zdają oni sobie sprawę z tego, że konsolowa wersja gry powinna działać i zachowywać się znacznie lepiej. Dowiedzieliśmy się również, że przez najbliższe miesiące produkcja będzie mogła liczyć na pełne wsparcie zespołu. Pierwszy patch - 1.04, już trafił do gry, kolejnego możemy spodziewać się jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia, najprawdopodobniej pod koniec tego tygodnia bądź na początku kolejnego. Następne obszerne aktualizacje Cyberpunk 2077 pojawią się w styczniu i lutym. W tzw. "między czasie" możemy również liczyć na mniejsze poprawki.

Zespół odpowiedzialny za grę prosi o wyrozumiałość i cierpliwość, jednak rozumie również graczy, którzy chcą oddać swoją grę do sklepu. Co więcej, CD Projekt Red pomoże wam w tym procesie jeśli zgłosicie się na adres [email protected].

