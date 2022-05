CD Projekt oficjalnie zapowiada duże DLC do Cyberpunk 2077. Czego możemy się spodziewać? [19.05.2022]

W dość specyficzny i nieoczekiwany sposób, studio CD Projekt RED ujawniło, że trwają pracę nad płatnym, dużym DLC do Cyberpunk 2077. Czego możemy się po nim spodziewać?

Polskie studio postanowiło nas solidnie zaskoczyć i ogłosiło wczoraj, że trwają prace nad nową odsłoną serii Wiedźmin. Domniemany Wiedźmin 4 ma rozpocząć zupełnie "nową sagę", co oznacza, że już na dobre pożegnaliśmy Geralta z Rivii i jego towarzyszy. Wśród natłoku informacji o nowym Wiedźminie, łatwo było przeoczyć istotny komunikat dotyczący Cyberpunk 2077.

Polski deweloper potwierdził bowiem, że trwają prace nad "rozszerzeniem do gry Cyberpunk 2077", które w przeciwieństwie do nowych projektów studia wciąż będzie korzystać z silnika REDengine. Co istotne, jest to pierwszy, tak konkretny, komunikat w sprawie DLC do gry od dnia jej premiery.

For the next installment in The Witcher series of video games we're moving from REDengine to Unreal Engine 5. However, REDengine, the technology which powers Cyberpunk 2077, is still being used for the development of the upcoming Cyberpunk 2077 expansion. https://t.co/429xmgMbQs — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 21, 2022

Cyberpunk 2077 - DLC, czego możemy się spodziewać?

DLC do Cyberpunk zaoferuje nam zupełnie nową przygodę (fot. CD Projekt RED)

Jeszcze przed niesławną premierą Cyberpunk 2077, CD Projekt RED zapowiadało, że możemy liczyć na dwa duże, fabularne dodatki do gry na wzór "Serce z Kamienia" i "Krew i Wino" z trzeciego Wiedźmina. Niestety, rzeczywistość wszystko zweryfikowała. Dopiero niedawno otrzymaliśmy długo wyczekiwaną wersję next-gen dla Cyberpunk 2077 i patch 1.5. Włodarze CD Projekt RED sprytnie unikali rozmów na temat rozszerzeń do Cyberpunk 2077, jednak wczorajsze ogłoszenie Wiedźmina 4, było najwyraźniej idealną okazją do zakomunikowania światu, że DLC do gry ostatecznie zawita.

Coraz więcej wskazuje na to, że Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jedno DLC. Możliwe, że twórcy zdecydują się na połączenie wcześniejszych pomysłów i po prostu zamiast dwóch mniejszych, otrzymamy jeden wielki dodatek. Na co możemy liczyć? Tego oczywiście jeszcze dokładnie nie wiemy, ale śmiało możemy założyć, że DLC wprowadzi nowy obszar miasta do zwiedzania (wcześniej sugerowano o rozszerzeniu Pacyfiki), linię fabularną, gangi, a także nowe systemy i funkcje (najczęściej spekuluje się choćby o możliwości personalizacji pojazdów).

DLC do Cyberpunk 2077, może być idealną okazją do przywrócenia ciekawej marki na właściwe tory. Aktualizacja 1.5 i wersja na konsole PS5 i Xbox Series X/S pokazała, że przy innych decyzjach włodarzy studia, premiera gry mogła być faktycznie wielkim świętem dla graczy. Jeśli Cyberpunk 2077 otrzyma rozszerzenie na poziomie "Krew i Wino", to chyba nikt nie będzie narzekał.

Cyberpunk 2077 otrzyma więcej niż jedno rozszerzenie (fot. CD Projekt RED)

Cyberpunk 2077 - DLC, kiedy premiera?

Patch 1.5 i wydanie next-gen pozwoliło deweloperom na zamknięcie pewnego rozdziału Cyberpunka 2077, pod tytułem "naprawa". Teraz zespół odpowiedzialny za grę może w pełni skupić się na przygotowaniu rozszerzenia. Kiedy możemy się go spodziewać? Biorąc pod uwagę, jak niewiele wiemy na jego temat, to bezpiecznie możemy założyć, że premiera DLC najwcześniej odbędzie się pod koniec 2022 roku. Choć bardziej prawdopodobny wydaje się być pierwszy kwartał 2023. Z drugiej strony CD Projekt RED pokazało już, że potrafi zaskakiwać i wprowadzać nową zawartość w dniu jej ogłoszenia. Oczywiście w przypadku płatnego DLC nie mamy co liczyć na podobną sytuację, ale możliwe, że "RED'zi" niebawem zaprezentują nam dodatek do Cyberpunk 2077 z konkretnej (i nieodległą) datą premiery.

Aktualizacja 15.04.2022

Koniec domysłów i spekulacji. Podczas ostatniego spotkania z inwestorami, Piotr Nielubowicz - wiceprezes zarządu ds. finansowych w CD Projekt RED podał oficjalną datę premiery pierwszego płatnego DLC do Cyberpunk 2077. Fabularny dodatek do gry trafi w 2023 roku. Dowiedzieliśmy się także, że pierwsze informacje o nowej zawartości otrzymamy już w najbliższych miesiącach.

To jednak nie koniec dobrych wieści, trwają również prace nad kolejnym darmowymi DLC i aktualizacjami (które powinny trafić do gry w najbliższych miesiącach). Widać zatem wyraźnie, że CD Projekt RED nie "rzucało słów na wiatr" i Cyberpunk 2077 faktycznie nadal pozostaje kluczową marką dla polskiego producenta.

Dla wszystkich, którzy byli w Night City pracujemy też nad kolejnymi DLC i dużym fabularnym dodatkiem - Piotr Nielubowicz.

Dla fanów Cyberpunk 2077 szykują się zatem kolejne ciekawe miesiące. Warto przypomnieć, że ostatnio na sile przybrały plotki o nowym trybie zabawy (kamera trzecioosobowa), który miałby trafić do gry. Jeśli faktycznie polskie studio zdecyduje się na taki ruch, to jesteśmy niemal pewni, że rozgrywka w trzeciej osobie zostanie udostępniona dla wszystkich graczy w formie darmowej aktualizacji.

Cyberpunk 2077 może otrzymać więcej niż jedno rozszerzenie. Kolejne aktualizacje w przygotowaniu

Paweł Sasko - jeden z głównych twórców gry Cyberpunk 2077, zdradził ostatnio kilka ciekawych informacji na temat przyszłości Cyberpunk 2077. Przede wszystkim deweloper postanowił uspokoić społeczność gry, zaniepokojoną faktem, że z ostatniego komunikatu studia wynika, iż Cyberpunk 2077 otrzyma tylko jedno rozszerzenie. Okazuje się bowiem, że w planach zespołu jest więcej niż jedno DLC.

Nie mogę nic powiedzieć o naszych planach na przyszłość. Ale mogę was zapewnić, że pracujemy nad rozszerzeniami - pracujemy nad rzeczami dla was - Paweł Sasko.

Przy okazji Sasko wspomniał również o dalszym wsparciu produkcji. Okazuje się, że ogromna aktualizacja - 1.5, która, oprócz licznych poprawek, dodała sporo nowej zawartości i wprowadziła grę na konsole PS5 i Xbox Series X/S, nie jest ostatnią. CD Projekt RED nadal zamierza usprawniać grę za pomocą darmowych patchy.

Wciąż ulepszamy grę, bo wszyscy jesteśmy świadomi, że jest nad czym pracować. Bardzo się cieszymy, że wersja 1.5 przypadła wam do gustu, a to daje nam większą... motywację do pracy dla was, ponieważ okazujecie nam swoją wdzięczność. To tyle, co mogę Wam powiedzieć. Pracujemy nad rzeczami dla Was. Dosłownie codziennie przeglądam questy, rozmawiam z ludźmi o różnych rzeczach, więc to się dzieje - Paweł Sasko.

Jak zatem widać, Cyberpunk 2077 pozostaje ważną marką dla CD Projekt RED. Świadczą o tym jednak nie tylko powyższe wypowiedzi Pawła Sasko, ale również ostatnie ogłoszenia o pracę opublikowane przez polskie studio. Okazuje się bowiem, że "RED-zi" wciąż intensywnie poszukują deweloperów, którzy dołączą do zespołu pracującego nad Cyberpunk 2077. Co ciekawe, niektóre z nich mogą sugerować, iż do Cyberpunk 2077 trafi widok z perspektywy trzeciej osoby. Jak dobrze wiemy, w swojej najnowszej produkcji polskie studio całkowicie skupiło się na pierwszoosobowej perspektywie. Rzekomo miało to zwiększyć immersję, ale fani raczej nie byli zachwyceni takimi decyzjami dewelopera. Szczególnie, że ogromne możliwości personalizacji postaci są przez to niewykorzystane.

W jednej z ofert pracy, CD Projekt RED poszukuje "programisty kamery". Opis stanowiska mówi: "CD Projekt RED Vancouver poszukuje programisty z doświadczeniem w tworzeniu kamer z perspektywą trzeciej osoby w czasie rzeczywistym". Ponadto polskie studio zatrudni również specjalistę od animacji postaci, co także może sugerować, iż trwają prace nad udostępnieniem graczom perspektywy w trzeciej osobie.

Cyberpunk 2077 może otrzymać widok z perspektywy trzeciej osoby (fot. en.cdprojektred.com/jobs/)

Możliwe, że będzie to jeden z elementów kolejnej ogromnej aktualizacji, która pojawi się pewnie przy okazji premiery pierwszego DLC do gry. Kamera w trzeciej osobie mogłaby przekonać do zakupu gry wieli nowych graczy, szczególnie gdy wraz z nią do gry trafiłaby "transmogryfikacja", czyli możliwość zmiany wyglądu ubrań i pancerzy bez naruszania ich statystyk.

Dodatek do Cyberpunk 2077 priorytetem CD Projekt RED. Większa część studia pracuje nad DLC

Włodarze studia CD Projekt RED wielokrotnie podkreślali, że pomimo początkowych problemów - Cyberpunk 2077 pozostaje dla nich kluczową marką. Wiemy już, że gra otrzyma kolejne darmowe DLC i aktualizacje, a także płatny fabularny dodatek. Jak jednak obecnie wyglądają priorytety studia? To najlepiej pokazuje grafika opublikowana przez CD Projekt RED, z której jasno wynika, że to Cyberpunk 2077 i jego dalszy rozwój (w tym obszerne rozszerzenie), a nie Wiedźmin 4, pozostaje obecnie priorytetem dla polskiego dewelopera.

Znaczna część deweloperów z CD Projekt RED pracuje obecnie nad dalszym rozwojem Cyberpunk 2077 (fot. CD Projekt RED)

CD Projekt Red wydał już ponad 19 milionów dolarów na rozwój Cyberpunk 2077, a to dopiero początek

Według najnowszych informacji, Cyberpunk 2077 od dnia premiery trafił już do 18 milionów graczy. To oczywiście pozwoliło CD Projekt Red na zgromadzenie pokaźniej ilości gotówki. Okazuje się jednak, że polski deweloper nie próżnuje i cały czas inwestuje w Cyberpunk 2077. W opublikowanym niedawno raporcie finansowym firmy, ujawniono, że tylko w 2021 roku studio CD Projekt Red wydało blisko 19 milionów dolarów (~ 82,65 mln złotych) na aktualizacje i popremierowe wsparcie dla Cyberpunk 2077. Co ciekawe, część z tych pieniędzy zainwestowano już w rozwój pierwszego fabularnego DLC do gry.

Możemy śmiało założyć, że koszta popremierowego wsparcia dla Cyberpunk 2077 znacząco wzrosną również w 2022 roku bowiem prace nad dodatkiem wchodzą właśnie w decydującą fazę. Premiera DLC została oficjalnie ustalona na 2023 rok.

W DLC do Cyberpunk 2077 ponownie wcielmy się w postać "V"

V to główny bohater/bohaterka Cyberpunk 2077. Co ciekawe, od miesięcy krążą plotki, że fabularne DLC miałoby skupiać się na zupełnie nowym bohaterze, a może nawet na innych czasach, niż te które poznaliśmy w podczas zwiedzenia Night City. Ostatnie informacje sugerują jednak, że CD Projekt nie chce zmieniać "zwycięskiego składu" i w nadchodzącym DLC ponownie wcielimy się w V, skąd te przypuszczenia? Otóż Julia Gorokhova - aktorka, która w CP2077 podkłada głos żeńskiej wersji V ujawniła, że nie wystąpi w DLC i nie będzie już organizowała streamów z Cyberpunka 2077. Choć mogłoby się wydawać, iż oznacza to koniec V w uniwersum Cyberpunk 2077, to jest wręcz przeciwnie.

Konieczne dla zrozumienia całej sprawy jest szersze spojrzenie na ostatnie działania CD Projekt RED. Polskie studio potwierdziło już, że wycofuje swoje gry z Rosji i Białorusi w związku z agresją tych państwa wobec Ukrainy. Brak oficjalnego wsparcia oznacza najprawdopodobniej także brak rosyjskiego dubbingu w nadchodzącym DLC. Jak uważają fani produkcji, wszystko to łączy się właśnie z decyzją o zwolnieniu Julii Gorokhovej z roli V. Co więcej, warto przyjrzeć się dokładnie komunikatowi, który opublikowała aktorka. Gorokhova stwierdziła bowiem, że nie będzie się wcielać w V w nadchodzącym DLC, co wyraźnie sugeruje, iż główny protagonista podstawowego Cyberpunka pojawi się także w dodatku.

Możliwe, że oczekiwanie na kolejne przygody "V" umilą nam nowe zadania i wyzwania, które trafią do gry jeszcze w tym roku w ramach darmowych DLC. Gracze odkryli, że Paweł Sasko - jeden z głównych deweloperów Cyberpunk 2077, podczas ostatniej transmisji na żywo miał otwartą zakładkę o sugestywnym tytule "DLC4 Gigs".

Cyberpunk 2077 w Unreal Engine 5 wygląda rewelacyjnie. Tak może wyglądać przyszłość serii

CD Projekt pracuje obecnie nad kilkoma projektami. Wiemy, że powstaje gra na bazie "Gwinta", kolejna odsłona serii Wiedźmin (domniemany Wiedźmin 4) oraz fabularny dodatek do Cyberpunk 2077. Ten ostatni jest obecnie priorytetem polskiego studia. DLC zobaczymy jeszcze w tym roku, a jego premiera odbędzie się na początku 2023 r. Wiemy, już również, że będzie to ostatnia duża gra, która wykorzysta autorski silnik CD Projekt Red - "REDEngine". Deweloper bowiem przechodzi całkowicie na Unreal Engine 5. To właśnie ten silnik graficzny napędzać będzie kolejnego Wiedźmina i (miejmy nadzieję) kontynuację Cyberpunk 2077. Jak może prezentować się ponury świat przyszłości w Unreal Engine 5? O tym możecie przekonać się oglądając materiał przygotowany przez sympatyków polskiej gry. Trzeba przyznać, że tak wyglądająca kontynuacja Cyberpunku wygląda wyjątkowo zachęcająco.

