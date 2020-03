CD Projekt potwierdza - nowy Wiedźmin powstanie, ale już raczej bez Geralta

CD Projekt podzielił się nami ciekawymi informacjami na temat swojej przyszłości. Po premierze Cyberpunk 2077, kolejną grą polskiej firmy będzie nowa odsłona serii Wiedźmin

Adam Kiciński - stojący na czele firmy CD Projekt, udzielił ostatnio ciekawego wywiadu, w którym poinformował, że już niebawem ruszą prace nad kolejną grą z serii Wiedźmin. Co ciekawe, jak podkreślił lider CD Projektu, z całą pewnością nie będzie to Wiedźmin 4. Możemy zatem przeczuwać, że twórcy nie chcą ponownie wykorzystać postaci stworzonych przez Andrzeja Sapkowskiego i tym samym Geralt nie powróci jako główny protagonista.

Zaraz po zakończeniu prac nad Cyberpunk 2077 prace nad kolejnym tytułem ruszą z kopyta. Nowy projekt osadzony jest w uniwersum wiedźmińskim, co jest zgodne z wcześniejszymi zapewnieniami CD Projektu. - Adam Kiciński, prezes CD Projekt

Pan Kiciński nie ukrywa, że jego firma zamierza skupić się na rozwoju swoich dwóch największych marek, czyli Cyberpunk 2077 i Wiedźmin. W najbliższej (i nieco dalszej) przyszłości możemy się zatem spodziewać produkcji osadzonych jedynie w tych dwóch wyjątkowych światach.

Mamy dwa światy i w ramach tych światów chcemy tworzyć gry, w związku z tym wszystkie zaplanowane na razie gry są albo "wiedźmińskie: albo "cyberpunkowe". - Adam Kiciński

Dowiedzieliśmy się również, że pewne podwaliny pod nowego Wiedźmina zostały już podłożone. Polskie studio ma już w miarę klarowny koncept i to na jego bazie, po premierze Cyberpunk 2077, pracować będzie niewielki zespół. Dlaczego prace nad kolejnym Wiedźminem nie ruszą od razu pełną parą? CD Projekt ma ambitne plany wobec swojej cyberpunkowej opowieści i zamierza ją długo wspierać. Najpierw możemy spodziewać się obszernych dodatków fabularnych (na wzór "Krew i Wino" do Wiedźmina 3), a następnie pełnoprawnego modułu sieciowego. Dopiero po zakończeniu pełnego wsparcia dla Cyberpunk 2077, główny zespół zostanie oddelegowany do prac na Wiedźminem.

Jak widać, polskie studio ma rozpisaną strategię na lata. Z całą pewnością cieszy, że zespół chce powrócić do wiedźmińskiego świata i zaoferować nam zupełnie nowych bohaterów. Póki co, pozostaje nam oczekiwać premiery Cyberpunk 2077, która nastąpi już 17 września. Według ostatnich informacji, produkcja gry jest już na ostatniej prostej.

źródło: wccftech.com