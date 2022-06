CD Projekt pracuje na sieciowym Wiedźminem? Mamy na to dowód

CD Projekt ma w planach znacznie więcej produkcji niż tylko DLC do Cyberpunk 2077 i nowy Wiedźmin. Coraz więcej wskazuje na to, że polski deweloper chce wreszcie zrealizować swoje marzenie o grze sieciowej i co więcej już nad nią pracuje.

Wiedźmin Online w produkcji? CD Projekt szuka pracowników (fot. CD Projekt RED)

CD Projekt rekrutuje nowych pracowników do jednego ze swoich zespołów

Nowy projekt jest realizowany przez The Molasses Flood i będzie bazował na "znanej marce należącej do CD Projekt"

Obecnie poszukiwany jest "Multiplayer Designer"

Wiedźmin 4 otrzyma tryb multiplayer na wzór GTA Online?

Jeszcze przed premierą Cyberpunk 2077, włodarze CD Projekt RED podkreślali, że w planach studia jest samodzielny tryb sieciowy do gry. W założeniach miał on przypominać GTA Online do kultowego już GTA V. Trudna premiera Cyberpunk 2077 sprawiła jednak, że projekt upadł, a polski deweloper zapowiedział, że w przyszłości chce się skupić na tradycyjnych gra dla jednego gracza.

Najnowsze informacje sugerują jednak, że CD Projekt nie zrezygnował ze swoich marzeń o stworzeniu sieciowej gry w jednej ze swoich kluczowych marek. Najlepiej świadczą o tym oferty pracy opublikowane przez studio The Molasses Flood, które obecnie należy do polskiej firmy. W jednym z ogłoszeń możemy przeczytać:

CD Projekt RED poszukuje projektanta gier wieloosobowych, który wesprze studio The Molasses Flood w ich własnym, ambitnym projekcie opartym na jednym z IP CD Projekt.

Do zadań nowego pracownika należeć będzie zarówno praca koncepcyjna, jak i bezpośrednie wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie rozgrywki wieloosobowej.

Zobacz również:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie tworzyć ciekawe elementy rozgrywki wieloosobowej, tryby gry i scenariusze, prowadząc je od pomysłu do realizacji.

Co więcej, ogłoszenie sugeruje również, że The Molasses Flood już aktywnie pracuje nad swoim projektem i z całą pewnością będzie on zawierał moduł sieciowy bądź sam będzie całkowicie skupiony na rozgrywce multiplayer. We wspomnianym ogłoszeniu możemy bowiem przeczytać również:

Osoba na tym stanowisku będzie podlegać głównemu projektantowi trybu wieloosobowego i współpracować z dyrektorem ds. projektowania, innymi projektantami oraz przedstawicielami różnych dziedzin w celu tworzenia kreatywnych, zrównoważonych i ciekawych gier wieloosobowych.

Śmiało możemy założyć, że projekt, nad którym pracuje The Molasses Flood nie jest związany z Cyberpunk 2077. Wiemy już, że gra otrzyma tylko jedno DLC (zamiast wcześniej zaplanowanych dwóch) i jednocześnie będzie ostatnią, która powstała na autorskim silniku graficzny studia - RED Engine. Wszystkie kolejne gry od polskiego dewelopera będą już tworzone na Unreal Engine 5. Czym zatem możemy być projekt The Molasses Flood? Najprawdopodobniej jest to tryb sieciowy do domniemanego Wiedźmina 4.

Choć włodarze CD Projekt RED niejednokrotnie zapowiadali, że Wiedźmin 4 będzie "klasyczną grą" dla jednego gracza, to Adam Kiciński - CEO polskiego studia, zapowiadał również, że tryb sieciowy zawita do gier "RED'ów", jeśli będzie to miało rzeczywiście sens. Stworzenie samodzielnego trybu sieciowego do nowego Wiedźmina wydaje się być znakomitym pomysłem. Szczególnie jeśli udałoby się powtórzyć sukces GTA Online czy RDO.

Zobacz również: