CD Projekt przed sądem. Twórcy Cyberpunk 2077 z kolejnymi kłopotami

CD Projekt S.A. poinformował, że przeciwko spółce zostanie wytoczony tylko jeden pozew zbiorczy. Amerykański sąd zebrał cztery złożone wcześniej pozwy w jeden. Zostały one złożone w związku ze złym stanem Cyberpunka 2077 w momencie premiery gry.

Premiera Cyberpunka 2077 była wielkim i przez lata wyczekiwanym wydarzeniem, jednak tytuł już na starcie rozczarował wielu fanów. Gra była pełna błędów, a gracze, którzy zakupili ją na konsole PlayStation 4 i Xbox One poczuli się oszukani przez CD Projekt RED. Wersja na konsole starszej generacji była w bardzo złym stanie technicznym, a Sony zdecydowało nawet o wycofaniu Cyberpunka z PlayStation Store. Wielu fanów dawało upust swojemu niezadowoleniu. Wielu robiło to za pośrednictwem forów internetowych, jednak znaleźli się też tacy, którzy poszli o krok dalej i zaczęli kierować sprawy do sądów.

W grudniu ubiegłego i styczniu tego roku głośno było o kolejnych pozwach wytaczanych przeciwko CD Projektowi w USA. Szczególną uwagę zwracały cztery pozwy zbiorcze, które złożyli inwestorzy CDP. Ich zdaniem przez bardzo zły odbiór gry wśród fanów, jej kiepski stan techniczny i spadek wartości akcji CD Projekt, stracili oni zainwestowane pieniądze.

Wczoraj CD Projekt wydał oświadczenie, w którym firma poinformowała o obecnej sytuacji pozwów zbiorowych przeciwko niej w USA:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2020 z dnia 25 grudnia 2020 roku oraz nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionych pozwach zbiorowych przez kancelarie działające w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej, sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego.

Kiepskie recenzje nie przeszkodziły Cyberpunkowi 2077 w osiągnięciu ponad 13 milionów sprzedanych egzemplarzy. Wiele z nich zostało jednak zwróconych, ze względu na zły stan gry tuż po premierze. „Redzi” starają się jednak naprawiać grę w kolejnych aktualizacjach, co przełożyło się na coraz lepsze recenzje ich hitowego wydania.

