CDA Premium - co nowego obejrzymy w lutym 2022?

Zobacz, jakie nowe filmy i seriale będziemy mogli obejrzeć na CDA Premium w lutym 2022 roku. Szykuje się kilka ciekawych pozycji.

Peaky Blinders

Serial opowiada historię Thomasa Shelby'ego, który wraz ze swoim bratem Arthurem oraz ciotką Polly dowodzą grupą Peaky Blinders, która swoją nazwę wzięła od charakterystycznych kaszkietów z wszytymi żyletkami. Głównym źródłem ich dochodu są zakłady bukmacherskie, hazard oraz czarnorynkowy handel. Tommy ma jednak większe aspiracje, więc kiedy tylko w jego ręce wpada ładunek broni skradziony z lokalnej fabryki, postanawia wykorzystać ten fakt. Na towar polują jednak także członkowie innych grup przestępczych i oczywiście brytyjska policja.

Happy End

Happy End to serial, który opowiada historię pary zmagającej się z wieloma problemami. On jest uzależniony od pornografii i cierpi na fobię społeczną, natomiast ona jest niespokojną neurotyczką, która szuka świadomości własnego ciała. Problemy finansowe sprawiają, że oboje postanawiają zmienić swój związek w seksualną atrakcję transmitowaną w sieci. Happy End to dramat, który zawiera także elementy komediowe. Zobaczymy tutaj dylematy i rozterki głównych bohaterów oraz seksbiznes od kuchni.

Kolekcjoner

Serial Kolekcjoner opowiada historię dziennikarza Hansa Knoopa, który stara się odkryć prawdę na temat zbrodniarza z czasów II wojny światowej - Pietera Mentena. Zobaczymy tutaj ducha lat 70-tych, ale także bliżej poznamy przeszłość okresu II wojny światowej. Warto zainteresować się tym serialem ze względu na duży realizm oraz świetną grę aktorską. Kolekcjoner składa się z 3 odcinków.

martyisdead

Serial martyisdead opowiada o niebezpieczeństwach, jakie czyhają w sieci na dzieci. 15-letni Marty umiera a jego ojciec znajduje mrożące krew w żyłach nagrania, które chłopak zrealizował przed śmiercią. Postanawia złożyć je w jedną całość, aby ujawnić okoliczności tragicznych wydarzeń. Serial jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami.

Obywatel Jones

Obywatel Jones to film w reżyserii Agnieszki Holland. Opowiada historię walijskiego dziennikarza, Garetha Jonesa, który chciał dostać się do ZSRR, aby przeprowadzić wywiad z Józefem Stalinem. Na miejscu odkrywa jednak plagę głodu na Ukrainie. Zrobi wszystko, aby świat dowiedział się o tym horrorze. Pozostaje jednak pytanie, czy będzie chciał go wysłuchać. Film opowiada prawdziwą historię naszych wschodnich sąsiadów. Hołodomor, czyli wielki głód, to działania reżimu Stalina wymierzone w Ukrainę. W tej sposób dyktator chciał unicestwić cały naród.

Pechowi szczęściarze

Akcja filmu Pechowi szczęściarze rozgrywa się w czasach kryzysu gospodarczego w Argentynie. Mieszkańcy małego miasteczka chcąc zmienić swoje życie i wyrwać się z biedy inwestują pieniądze w nowy biznes. Okazuje się, że padli ofiarą nieuczciwego człowieka i tracą oszczędności. Grupa jednak się nie poddaje i postanawia stworzyć plan odzyskania pieniędzy. Film Pechowi szczęściarze był nominowany do Oscara.

Proxima

Film Proxima opowiada historię Sarah, która jest francuską astronautką szkolącą się w Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz jej córki Stelli. W pewnym momencie kobieta dowiaduje się, że została zakwalifikowana do rocznej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. W tym momencie zaczyna się orientować, że opuszczenie córki będzie bardzo trudnym wyborem. Film pokazuje relacje między matką i córką w obliczu nadchodzącego długiego rozstania. Europejskie kino na najwyższym poziomie.

Trzęsienie ziemi

Film Trzęsienie ziemi opowiada historię Konstantina Berezhnoya (Rosjanin) oraz Roberta Melkonyana (Ormianin). Obaj mężczyźni po tragicznym trzęsieniu ziemi w 1988 roku w Spitak w Armenii ratują ocalałych z kataklizmu. Samo wydarzenie nie jest głównym motywem filmu a tylko tłem, które pozwala pokazać dramaty ludzkie w obliczu wielkiej tragedii. Twórcy postanowili pokazać ludzkie dramaty, siłę i wiarę w to, że wspólnie można zdziałać cuda.

