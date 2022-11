CDA Premium - co oglądać w listopadzie 2022?

Przedstawiamy listę najciekawszych filmów, jakie warto obejrzeć na CDA Premium w listopadzie 2022.

Terrifier

Terrifier to film z 2016 roku. Film jest już w tym momencie uważany za jeden ze slasherów wszechczasów. Można go porównać to takich dzieł jak Halloween, Teksańska Masakra Piłą Mechaniczną czy też Wzgórza Mają Oczy. Zdecydowanie seans wart uwagi szczególnie, że w grudniu w polskich kinach pojawi się głośna kontynuacja - Terrifier 2.

Zabójca

W filmie Zabójca poznamy historię emerytowanego płatnego mordercy, który zdecydował się zaopiekować 17-letnią dziewczyną, która bardzo często wpada w kłopoty. Musi zmierzyć się nie tylko z jej temperamentem, ale także zbirami, którzy ją uprowadzili. Jeśli ktoś lubi koreańskie kino akcji, pozycja obowiązkowa.

Farming

Farming to praktyka stosowana w Wielkiej Brytanii w latach 60 i 70-tych XX wieku. Wtedy to nigeryjscy chłopcy trafiali do białych rodzin. W filmie poznamy historię Enitana, który podobnie jak inne dzieciaki z jego kraju został przygarnięty przez białą rodzinę. Nikt się jednak chyba nie spodziewał, że zostanie brutalnym przywódcą gangu białych skinheadów.

Pokój gościnny

Stella postanawia zakończyć swoje życie i skoczyć z okna. Powstrzymuje ją przed tym dzwonek do drzwi. Okazuje się, że nieznajomy twierdzi, iż wynajął pokój na noc w ich domu. Wkrótce do grupy dołącza jeszcze ktoś. W tym momencie współlokator odkrywa co raz więcej kart i mówi o tajemnicy domu, w którym się znajdują.

Dom

Marvin wraca do domu po 17 latach spędzonych w więzieniu za zabójstwo starszej kobiety. Przyjeżdża w dresie na deskorolce, tak jak został aresztowany. W domu czeka na niego chora matka. Co więcej, społeczność małego miasteczka nie zapomniała o tym, za co został osadzony w więzieniu.

Po śladach mordercy

Po śladach mordercy to film oparty na prawdziwej historii amerykańskiego seryjnego zabójcy Roberta Bena Rhoadesa. W głównych rolach występują Bruce Willis oraz Megan Fox.