CDA Premium - najlepsze horrory do obejrzenia w 2021 roku

Propozycje, naszym zdaniem, najlepszych horrorów na CDA Premium, które można obejrzeć w 2021 roku.

Niewesołe miasteczko

Niewesołe miasteczko to połączenie horroru i czarnej komedii. Grupa nastolatków trafia do opuszczonego parku rozrywki, który znajduje się na obrzeżach miasta. W ciągu dnia nic nie wzbudza ich podejrzeń, jednak po zachodzie słońca cały kompleks zaczyna żyć własnym życiem. Mroczna historia tego miejsca daje o sobie znać. Młodzi ludzie staną przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Uratować ich może tylko tajemniczy nieznajomy, w którego rolę wcielił się Nicolas Cage.

Pokojówka

Młoda dziewczyna trafia do wielkiej rezydencji, w której obejmie stanowisko nowej pokojówki. Poza obowiązkami związanymi z prowadzeniem domu będzie opiekować się także dziewczynką o imieniu Nid. W pewnym momencie nowa pracownica odkrywa mroczną tajemnicę posiadłości. Czy uda jej się wyjść cało ze starcia z demonami i uniknąć okrutnej śmierci?

Baba Jaga: Koszmar ciemnego lasu

Baba Jaga: Koszmar ciemnego lasu to rosyjska produkcja opowiadające historię nastoletniego Egora. Chłopak zauważa, że nowa opiekunka zachowuje się bardzo dziwnie. Nikt wokół mu nie wieży. Pewnego dnia, po powrocie do domu zauważa, że zniknęła jego młodsza siostra. Czy teraz ktoś mu uwierzy i dziewczynka wróci bezpiecznie do rodziny?

Babadook

Babadook to jeden z lepszych horrorów drugiej dekady XXI wieku. Młody chłopak panicznie boi się demonów. Matka stara się pomóc mu przezwyciężyć lęki. W pewnym momencie znajduje u niego tajemniczą książkę. Oboje muszą stawić czoło tajemniczej zjawie. Nie wiadomo tylko czy jest prawdziwa, czy to tylko wytwór ich wyobraźni.

Nosferatu - Symfonia Grozy

Nosferatu - Symfonia Grozy to absolutny klasyk wśród horrorów. W przyszłym roku będziemy świętować 100-lecie powstania tego dzieła. Film opowiada historię pośrednika nieruchomości. Młody agent wyrusza w podróż, aby podpisać umowę. Nie wie jednak, że trafi do posiadłości wampira.

Sierociniec

Hiszpanie potrafią straszyć i w udowodnili to tworząc film Sierociniec. Opowiada on historię Laury, która dorastała w domu dziecka. Jako dorosła kobieta wraca w rodzinne strony. Na miejscu starego budynku chce stworzyć dom pomocy dla niepełnosprawnych. W pewnym momencie odkrywa, że w jej starym domu dzieje się coś dziwnego.

Shutter - Widmo

Shutter-Widmo to film, który powstał w Tajlandii. Tun i Jane potrącają kobietę w drodze powrotnej z przyjęcia. Oboje uciekają z miejsca wypadku. Po pewnym czasie wokół mężczyzny zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Musi walczyć o swoje życie z rządnym zemsty demonem.

Słudzy diabła

Rini wraz z całą rodziną zmuszeni są do sprzedaży domu i przeprowadzenia się do babci. Pieniądze mają pomóc w opiece nad chorą matką. Kiedy ta umiera, ojciec podejmuje się pracy, aby utrzymać rodzinę. Dzieci zostają same w domu. W pewnym momencie pojawia się duch, który łudząco przypomina zmarłą kobietę. Na jaw wychodzą także fakty dotyczące mrocznej rodzinnej tajemnicy.

Host

Grupka przyjaciół, która jest zamknięta w domach z powodu pandemii postanawia przeprowadzić seans spirytystyczny. Znajdują medium, które zgadza się zrobić to przez komunikator internetowy. W pewnym momencie sprawy zaczynają wymykać się spod kontroli.

