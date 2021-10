CDA Premium - premiery i nowości października 2021

Przedstawiciele platformy CDA Premium podzielili się listą filmów i seriali, które będą miały premierę w październiku. Sprawdź, co trzeba zobaczyć.

Październik to miesiąc kojarzący się z jesienią oraz coraz to krótszymi dniami. Szybko zapadający zmrok oraz niska temperatura nie nastrajają dobrze na spacery, przez co większość czasu zaczynamy spędzać w domu. Co jednak robić w wolny jesienny wieczór? Oczywiście oglądać filmy i seriale! Podobnie myślą przedstawiciele platformy CDA Premium, którzy to przygotowali dla swoich subskrybentów szereg ciekawych premier i nowości.

Zło wcielone

dostępny od 1 października

Ted Bundy – postać potworna i legendarna. Seryjny zabójca, który w latach 70-tych zabił wiele młodych kobiet. Do dzisiaj nazwisko to wzbudza w USA wielkie emocje. Wielkie emocje będą także towarzyszyć oglądaniu filmu „Zło wcielone”, który jest oparty na prawdziwych materiałach z rozmów Billa Hagmaiera (profilera FBI) z Tedem Bundym. Ta produkcja przynosi nowe, interesujące spojrzenie na jednego z najsłynniejszych amerykańskich seryjnych morderców. Pokazuje także skomplikowaną relację, jaka wytworzyła się między Hagmaierem a Bundym. Świetny film, który ma szanse być hitem!

Kozacy – serial

dostępny w październiku

Serial został okrzyknięty przez ukraińskie media „Piratami z Karaibów” z Ukrainy. Jest to pierwszy pseudo-historyczny serial komediowy o Kozakach na Ukrainie. Wychowany przez polską arystokratkę Iwan jest młodym Ukraińcem o skromnych chłopskich korzeniach. Jego bezczelna natura popycha go do obrabowania rosyjskiego cara z cennych klejnotów. Czyni to jednak w szlachetnym celu. 12-odcinkowy serial cieszy się na Ukrainie wielką popularnością. A jak będzie u nas?

Miłość i Medycyna - 4 sezon serialu

dostępny w październiku

Pierwsze 3 sezony serialu cieszyły się na CDA Premium dużą popularnością. Teraz pora na kolejną odsłonę, która jest jeszcze bardziej wciągająca. O czym ten serial? Ze względu na brak wykwalifikowanych pielęgniarek, duński rząd decyduje, na zasadzie próby, że mężczyzna może pracować jako pielęgniarz. Nie jest łatwo zaakceptować mężczyzn - pielęgniarzy w środowisku pracy, w którym panuje staroświecka hierarchia i surowa dyscyplina.

Boże Ciało

dostępny od 15 października

Jeden z ważniejszych polskich filmów ostatnich lat. To historia 20-letniego Daniela, który w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym przeżywa duchową przemianę. Popełnione przez niego przestępstwo nie pozwala mu ubiegać się o przyjęcie do seminarium duchownego, ale Daniel nie rezygnuje. W przebraniu księdza postanawia zostać proboszczem w małomiasteczkowej parafii. Film odważny, piękny i porywający. Doskonała rola Bartosza Bieleni. To trzeba zobaczyć.

Wschód

Indonezja. Lata 40-te XX wieku. Trwa wojna o wyzwolenie spod holenderskiej okupacji. Młody holenderski rekrut Johan dołącza do elitarnego oddziału dowodzonego przez brutalnego kapitana. Gdy wojenna przemoc się nasila, Johan zaczyna otwarcie kwestionować brutalność przełożonego. To na pewno jeden z lepszych holenderskich filmów. I jedna z ciekawszych wojennych produkcji. Film realistycznie pokazuje wpływ wojny na postawy człowieka. Dobre kino. Polecamy.

Kurier

dostępny od 1 października

Film opowiadający o politycznych przygotowaniach do powstania warszawskiego w 1944 roku. Głównym bohaterem jest Jan Nowak-Jeziorański, zwany aż do śmierci „legendarnym kurierem”. Jeziorański na polecenie władz Armii Krajowej przedostaje się do Londynu, aby dowiedzieć się czy Anglicy wspomogą walki powstańcze. To kolejna produkcja Władysława Pasikowskiego. Warto.

Czerwony Duch

Kolejna wojenna produkcja w zestawieniu, ale w zupełnie innym miejscu świata i klimacie. Jest grudzień 1941 roku. Rosja została zaatakowana przez hitlerowców. Grupka sowieckich żołnierzy próbuje dotrzeć przez oblężenie do swoich towarzyszy. A pomaga im w tym... „Czerwony duch” – mityczny pół-człowiek, pół-duch, który wyłapuje niemieckich żołnierzy.

Delirium

Mężczyzna, który niedawno wyszedł z zakładu psychiatrycznego, odziedziczył posiadłość po zamożnych rodzicach. Po serii niepokojących zdarzeń zaczyna wierzyć, że dom jest nawiedzony. Czy to jest horror? Raczej thriller psychologiczny z dobrą fabułą i niezłą grą aktorską. Producenci filmu zadbali też o przyzwoite zakończenie. Dobry film z elementami grozy.

Zagadka nawiedzonego domu

W 1997 roku rodzina Andersonów znika bez śladu. Nigdy nie znaleziono ciał. Przez lata ich dom pozostawał pusty. I nagle... Bez wątpienia to horror. Ma wszystko, co potrzebuje film w tym gatunku - nawiedzony dom, dużo grozy, mroczne sceny, dobre zdjęcia. Idealny na piątkowy wieczór z dziewczyną. Jeśli dziewczyna lubi horrory.

Revolt aka Kosmiczni najeźdźcy

dostępny od 1 października

W wyniszczonej wojną Afryce amerykański żołnierz i francuska pracownica organizacji humanitarnej łączą siły, by przetrwać inwazję obcych. Ich więź zostanie wystawiona na próbę, gdy będą szukać schronienia w rozpadającym się świecie. Trochę kina Sci-Fi, więcej kina akcji. Twórcom filmu udało się uniknąć nudy, która często towarzyszy dziełom o „kosmitach”.

Kraina Cudów – serial animowany

dostępny w październiku

Niech Was nie zmyli tytuł. Nie jest to produkcja dla naszych pociech. „Co do diabła się tu wyprawia?!” To pytanie nurtuje każdego, kto trafił do „Krainy Cudów”. Dziwne stworzenia, potwory, śpiewający włóczęga, nadużywająca alkoholu Wróżka Zębuszka, itp. A wszystko okraszone mocno niecenzuralnym językiem. Fani „Kapitana Bomby” i „Porucznika Kabury” będą zadowoleni.

