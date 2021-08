CDA TV - czy warto wykupić subskrypcję?

Dziewiątego sierpnia na polskim rynku pojawiła się nowa usługa spółki CDA. Wyjaśniamy czym jest CDA TV i czy jej oferta jest dla Ciebie.

CDA TV to zupełna nowość spółki CDA, tej samej, która odpowiada za jeden z popularniejszych serwisów VOD w Polsce. Mowa oczywiście o platformie CDA Premium, która zyskała ogrom stałych użytkowników korzystających z szerokiej biblioteki tytułów filmów i seriali. To na niej mogliśmy obejrzeć absolutnie wstrząsający film dokumentalny o tytule “Złapani w sieci". Jest to tylko jeden z ogromnej ilości przykładów na to, że platforma może pochwalić się naprawdę ciekawymi produkcjami. Najwyraźniej przedstawiciele spółki postanowili rozwijać się dalej, stąd pomysł na rozszerzenie swoich usług o CDA TV.

Krótko wyjaśniając, CDA TV to usługa transmisji telewizji w modelu OTT, czyli w technologii over-the-top. Oznacza to, że spółka zdecydowała się na dostarczanie zawartości za pośrednictwem sieci internetowej, bez konieczności podpisywania umowy na usługi z konkretnym operatorem, jak to ma miejsce w przypadku standardowych kanałów telewizyjnych. Dzięki zastosowaniu tego typu rozwiązania, korzystanie z CDA TV jest niezwykle wygodne, proste i komfortowe - w końcu wystarczy mieć telewizor lub inne urządzenie z ekranem oraz stały dostęp do szybkiego Internetu. Sprawdźmy więc, jaką ofertę proponuje nam sam operator.

Dostępne pakiety

Oferta spółki CDA stawia na elastyczność i wygodę, dlatego więc znajdziemy tam trzy warianty pakietów. Każdy z nich różni się między sobą ceną, liczbą dostępnych kanałów na żywo oraz zawartością, dzięki czemu każdy znajdzie coś dla siebie. Warto tutaj podkreślić, że z CDA TV można korzystać podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, a większość kanałów nadaje produkcje w jakości Full HD. Na tym jednak nie koniec, bo przedstawiciele zapewniają, że wkrótce cztery stacje będą streamować w 4K.

Pierwszy i darmowy plan to pakiet Powszechny. Zawiera on podstawowe programy telewizyjne, które są przeznaczone do powszechnego i nieodpłatnego odbioru. Aby uzyskać do niego dostęp wystarczy być subskrybentem abonamentu na CDA Premium - pakiet dołączy się automatycznie.

Drugi plan to pakiet Start. W jego ramach subskrybent otrzymuje dostęp do prawie 40 kanałów telewizyjnych, takich jak: Kino Polska, Dizi, Polsat Viasat Nature oraz Da Vinci Kids. Poza pakietem użytkownik ma dostęp do pełnej biblioteki platformy CDA Premium. Biorąc to pod uwagę, za możliwość korzystania z CDA TV, przyjdzie nam zapłacić zaledwie 4 zł, a dodając do tego miesięczny abonament CDA Premium - 23,99 zł.

Analizując rynek konkurencji, od razu rzuca się w oczy oferta WP Pilot. Nie da się nie zauważyć, że jest ona bogatsza o kilkanaście kanałów. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nie posiada ona całej biblioteki filmów i seriali. Miesięczna subskrypcja w ich wypadku kosztuje 24,99 zł, łatwo więc dojść do wniosku, że za podobną cenę w przypadku CDA TV otrzymujemy po prostu więcej. Gdyby tego było mało, przedstawiciele spółki CDA zdecydowali się wprowadzić w przypadku pakietu Start 14-dniowy, bezpłatny okres próbny.

Ostatni i zarazem najdroższy pakiet Podstawowy (przeciwnie niż wskazuje na to nazwa) jest najbardziej zaawansowanym planem, jaki można zakupić. Zawiera on blisko 90 kanałów telewizyjnych, wśród których znajdziemy takie znane pozycje programowe jak: kanały z grupy BBC, Viasat World, stacje History, Crime&Investigation, pakiet kanałów filmowych Filmbox oraz AMC Channel i Sundance Channel. Przy wyborze tego pakietu użytkownicy CDA Premium muszą dopłacić zaledwie 30 zł.

Jak kupić?

Spółka CDA zdecydowała się na prosty model rozliczeniowy, który znamy bardzo dobrze z CDA Premium. Mowa o miesięcznej subskrypcji charakteryzującej się brakiem konieczności zawierania długoterminowych umów i zobowiązań. Usługę tę można w każdej chwili aktywować lub dezaktywować zależnie od naszych preferencji. Warto jednak zauważyć, że wybór któregoś z pakietów jest możliwy dopiero po uprzednim wykupieniu subskrypcji na CDA Premium. Następnie wystarczy wybrać interesujący nas plan telewizyjny i opłacić go, by cieszyć się pełnymi możliwościami CDA TV.

Na czym można oglądać?

CDA TV dostępny jest do oglądania na różnych platformach. W przypadku urządzeń mobilnych z systemem iOS i Android wystarczy pobrać dedykowaną aplikację o nazwie CDA. Jeżeli zaś chcemy cieszyć się rozrywką na komputerze, należy wejść na www.cda.pl/tv. Z oferty CDA TV możemy korzystać także, gdy jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami Smart TV (LG, Philips, Sony, Panasonic, Hisense, Toshiba, TCL, Hitachi, JVC, systemy Android, Android TV, Chromecast i inne).

Czy warto?

Podsumowując, oferta CDA TV jest warta uwagi dla każdego, kto nie chce się zobowiązywać na długie okresy. Nie można nie zwrócić szczególnej uwagi na pakiet Start, który na dzień dzisiejszy jest najbardziej korzystną propozycją. Nie tylko ze względu na niskie koszty subskrypcji, ale także na bogatą ofertę tytułów oraz 14-dniowy okres próbny.