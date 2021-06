CDA stanie się telewizją? Podpisano już stosowne umowy

Właściciel platformy CDA Premium planuje w te wakacje uruchomić serwis streamingowy CDA TV. Zostały już podpisane umowy, na mocy których "Spółka zyskała możliwość odbioru i jednoczesnego retransmitowania kanałów wspomnianych dostawców za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OTT". Platforma ma zostać uruchomiona na początku trzeciego kwartału tego roku. Pełna lista dostępnych kanałów oraz będą dostępne wraz ze startem usługi. Wiemy, że ma działać na zasadzie subskrypcji.

CDA TV ma być dostępne także na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Wolfgang Laskowski, rzecznik prasowy CDA powiedział:

CDA TV to naturalne rozszerzenie naszej dotychczasowej oferty. Rosnąca popularność VOD jest niezaprzeczalna, ale przywiązanie sporej części widzów do tradycyjnej telewizji nadal jest równie silna. Nasza propozycja pogodzi różne oczekiwania odbiorców i da im możliwość łatwego korzystania w jednym miejscu zarówno z bogatej biblioteki filmów na żądanie jaką jest CDA Premium, jak i wielu różnych kanałów telewizyjnych oferowanych przez CDA TV. A dodatkowym atutem będzie elastyczny i łatwy do zarządzania model subskrypcyjny, z którego w każdej chwili można zrezygnować