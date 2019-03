CEO Huawei Polska: sieć 5G może się pojawić w pierwszych polskich miastach już w 2020 roku

Tonny Bao, Dyrektor Zarządzający (CEO) Huawei Polska, podczas tegorocznego Forum Gospodarczego TIME wziął udział w debacie eksperckiej poświęconej optymalizacji budowy warstw sieci bezprzewodowej 5G. W trakcie dyskusji CEO zwrócił uwagę m.in. na kwestie czasu i kosztów wdrożenia sieci 5G w Polsce.

W debacie uczestniczyli także przedstawiciele największych operatorów w Polsce oraz producentów infrastruktury 5G, m.in. z Orange, P4, Polkomtela, T-Mobile, Exatela, Ericssona. W swoich wypowiedziach CEO Huawei podkreślał aspekt ewolucji, a nie rewolucji 5G, co w kwestii minimalizacji kosztów będzie kluczowe. Oszczędności będą polegały nie tylko na zastosowaniu infrastruktury obecnie funkcjonującej sieci 4G do transmisji 5G, ale również wykorzystanie częstotliwości obecnie zajmowanej przez 4G. Dzięki temu nie będzie konieczne inwestowanie w nowe częstotliwości, których koszty są ogromne:

Koszty wdrożenia sieci 5G zależą od takich czynników, jak uproszczenie spektrum częstotliwości, wykorzystanie obecnej infrastruktury oraz tego jaki zasięg będzie miała sieć nowej generacji. Czy będzie to 90% miast, powierzchni kraju czy ludności Polski, to wszystko ma kluczowe znaczenie

Efektywniejsze wykorzystanie dostępnego spektrum częstotliwości zostanie natomiast osiągnięte dzięki Massive-MIMO (Multiple Input MultipleOutput). Dzięki niemu, możliwe jest 5-krotne zwiększenie wydajności danego zasięgu częstotliwości. CEO Huawei Polska zaznaczył też, że rozwiązania Huawei mogą pomóc operatorom w szybkiej budowanie sieci i zaoszczędzić koszty instalacji inżynieryjnych. Na przykład stacja bazowa Huawei 5G AAU, to urządzenie kompaktowe oraz łatwe w instalacji i obsłudze, ponieważ może być ona zainstalowana w ciągu zaledwie 4,5 godziny. Waży przy tym zaledwie 20kg i jest tego samego rozmiaru, co zwykła walizka.Wszystko to może znacznie pomóc operatorom w szybkiej budowanie sieci i zaoszczędzić koszty instalacji inżynieryjnych.

CEO Huawei Polska poruszył również kwestię zużycia energii. Dzięki rozwiązaniom Huawei możliwa jest jej znaczna oszczędność. Obecnie jest to dużym problemem, ale jak przekonuje Tonny Bao, urządzenia, chipsety, wyposażenie i jednostki zasilające są o wiele wydajniejsze niż konkurencyjne produkty. Dodał, że telefony Huawei zaprezentowane na MWC 2019 w Barcelonie są gotowe na 5G. Wyraził również przekonanie, że sieć 5G może się pojawić w pierwszych polskich miastach już w 2020 r. Zakończył swoją wypowiedź optymistycznym akcentem:

Razem, jako dostawcy, operatorzy i sektor rządowy, możemy szybko i efektywnie wprowadzić sieć 5G w Polsce. Możemy w krótkim czasie zaimplementować 5G dzięki najnowszym technologiom i przy okazji zrobić to efektywnie pod względem finansowym