CEO OnePlus'a wyjaśnia dlaczego OxygenOS nie wyświetla reklam

Dodatkowo poinformowano, że telewizory OnePlus TV wkrótce trafią do sprzedaży na większej ilości rynków.

OnePlus jest niewielką firmą technologiczną skupiającą się na produkcji flagowych smartfonów w przystępnej cenie. Niedawno do gamy urządzeń dołączyły również telewizory, a producent zajmuje się również produkcją dedykowanych dodatków do swoich produktów. Smartfony OnePlus'a są popularne nie tylko ze względu na świetną relację ceny do jakości i wydajności urządzenia. Niemniej ważny jest system operacyjny. Smartfony chińskiej firmy pracują pod kontrolą OxygenOS czyli zmodyfikowanego Androida.

Źródło: OnePlus.com

Nakładka OxygenOS przez wielu użytkowników uważana jest za najlepszą, fabryczną modyfikacje Androida. Programiści zmodyfikowali czystego Androida tak, aby był znacznie bardziej funkcjonalny, ale jednocześnie wyglądał niemalże identycznie, jak na urządzeniach z serii Pixel. Zadbano również o to, aby nakładka działała bardzo płynnie i nie angażowała zbytnio użytkownika. Dzięki temu OnePlus jest w stanie bardzo szybko aktualizować swoją niewielką ilość modeli do najnowszych wersji systemu operacyjnego Android.

Kolejnym powodem, który sprawia, że użytkownicy bardzo doceniają OxygenOS jest brak reklam w obrębie całego oprogramowania. Prezes firmy - Pete Lau ujawnił, że firma ma na celu dobro swoich użytkowników. Na pytanie o brak reklam w systemie odpowiedział "Jeśli dodatek nie dodaje nic do doświadczenia użytkownika, to firma nie doda go do urządzenia". Reklamy pozwalają producentom takim, jak Xiaomi zdobyć dodatkowy przychód, ale Lau uważa, że starannie wykonany, funkcjonalny i atrakcyjny cenowo produkt już sam w sobie będzie wystarczająco atrakcyjny, aby zarabiał na siebie.

Pete Lau dodał "Nie mamy ogłoszeń, ale mogę zarobić na sprzedaży moich urządzeń wyceniając je trochę drożej". Lau wskazuje, że firma dąży do tego, aby jej urządzenia były korzystne cenowo, a nie tanie. Oznacza to, że firma nie zamierza iść na kompromisy takie, jak wprowadzanie reklam, aby obniżyć wyjściową cenę urządzenia.

Dodatkowo przekazano, że najnowszy produkt - telewizor OnePlus TV zadebiutuje na innych rynkach, niż Indyjski w przyszłym roku. Lau obiecuje, że urządzenie pojawi się także w Chinach. Poza tym OnePlus przygotowuje się już do premiery urządzeń z serii OnePlus 8. W przyszłym roku możemy zobaczyć aż trzy modele z serii. Obok podstawowego OnePlus'a 8 i mocniejszego modelu OnePlus 8 Pro na rynku może pojawić się także tańsza odmiana OnePlus 8 Lite. Smartfon ten konkurować będzie z Galaxy S10 Lite.

Źródło: 91mobiles.com