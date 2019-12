CEO Qualcommu uważa, że współpraca z Huawei jest kluczowa dla rozwoju 5G

Stojący na czele Qulacommu - Steve Mollenkopf, uważa że tylko współpraca z Huawei zapewni szybki rozwój 5G.

Qualcomm zaprezentował dzisiaj dwa nowe SoC-i ściśle powiązane z technologią 5G - Snapdragona 865, przeznaczonego dla flagowców i Snapdragona 765, który może napędzać nieco mniej wydajne urządzenia. Nie dziwi zatem, że CEO firmy Qualcomm - Steve Mollenkopf, był zasypywany pytaniami na temat rozwoju piątej generacji sieci komórkowej.

Pan Mollenkopf został zapytany między innymi o relacje jego firmy z chińskim producentem urządzeń mobilnych - Huawei. Odpowiedź szefa Qualcommu z pewnością mogła niektórych zaskoczyć - stwierdził on, że choć faktycznie na niektórych polach jego firma rywalizuje z Huawei, to wierzy on głęboko, iż w przypadku 5G, jedynie współpraca pozwoli na odpowiedni wzrost.

CEO Quallcomu dodał również, że nie widzi większego sensu w rywalizacji na tym polu. Uważa on wręcz, że kooperacja w rozwoju i wdrażaniu 5G jest niezbędna do ustanowienia międzynarodowych standardów dla 5G.

Mollenkopf odniósł się również do aktualnego stanu sieci komórkowej piątej generacji. Jego zdaniem Chiny nie wyprzedziły Stanów Zjednoczonych pod względem rozwoju technologii 5G, ale jedynie jej wdrażania. Chińscy operatorzy przy wsparciu swojego rządu niezwykle szybko rozbudowują infrastrukturę związaną z 5G (szczególnie chodzi tu o instalacje niewielkich stacji bazowych).

źródło: gizmochina.com