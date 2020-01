CEO Redmi szczerze o aparatach pod ekranem

Lu Weibing - prezes submarki Xiaomi wypowiada się na temat aparatów umieszczonych pod ekranem. Czy technologia ta pojawi się w smartfonach Xiaomi/Redmi?

W drugiej połowie 2019 roku producenci zaczęli zachwycać się możliwością umieszczenia kamerki do selfie pod ekranem. Rozwiązanie to ma wyeliminować większość wad, z jakimi borykają się posiadaczy smartfonów z wycięciami oraz kamerami umieszczonymi w ekranie. Sposób na kamerkę pod wyświetlaczem w teorii wygląda bardzo ciekawe, ale w praktyce budowa smartfona z kamerą umieszczoną pod panelem jest niezwykle skomplikowania i kosztowna.

Źródło: pcworld.com

CEO Redmi - Lu Weibing powiedział, co sądzi o technologii umieszczania aparatu pod wyświetlaczem. W skrócie twierdzi on, że rozwiązanie to w chwili obecnej jest niemożliwe do wykorzystania. Według Lu firmy nie mają obecnie odpowiedniej technologii, która pozwoliłaby na połączenie wyświetlacza z aparatem, który umieszczony jest bezpośrednio pod nim. Pierwsze prototypowe urządzenia były bardzo niedoskonałe. Już na fotografiach z daleka widać, że w miejscu, gdzie umiejscowiono aparat piksele są zupełnie inaczej rozmieszczone, niż w innej części ekranu.

Według CEO Redmi przed aparatami ukrytymi pod ekranem jeszcze długa droga. Weibing podkreśla, że montaż CUP (Camera Under Panel) pozwala osiągnąć prawdziwe pełnoekranowy design, co jest świetne, ale w chwili obecnej konsekwencje zastosowania tej technologii przewyższają jej zalety.

Aktualne smartfony posiadają ekrany o zagęszczeniu na poziomie około 400 ppi. Tak wysoki poziom gęstości powoduje, że przepuszczalność światła w kamerze jest bardzo niska. Z drugiej strony jeżeli na części panelu gęstość pikseli zostanie zmniejszona, aby zwiększyć poziom światła to powstanie duża różnica w jakości ekranu pomiędzy obszarem, gdzie znajduje się aparat, a resztą panelu.

W związku z tym problemem przy obecnych możliwościach technicznych nie można znaleźć optymalnego rozwiązania, które pozwoliłoby umieścić kamerę pod ekranem nie zmniejszając jednocześnie jakości wyświetlanego obrazu.

Lu Weibing twierdzi, że minie jeszcze sporo czasu zanim technologia CUP zostanie udoskonalona tak, aby można było wykorzystać ją w pierwszych smartfonach.

Źródło: gizchina.com