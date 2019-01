CES 2019: FlexPai - pierwszy na świecie smartfon ze składanym wyświetlaczem

Epoka zginanych smartfonów właśnie się zaczyna. I nie od największych producentów, ale marki Royole.

Na targach CES 2019 wszystkich zaskoczyła kalifornijska firma Royole - w naszym kraju mało... ba praktycznie całkowicie nieznana - która zaprezentowała pierwszy składany smartfon na świecie - FlexPai. Prace nad takim modelem od dawna prowadzi Samsung, jednak to właśnie mały gracz zdołał go wyprzedzić. Z drugiej strony - nie jest to smartfon, a właściwie phablet, z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 7,8" (pokazującym obraz w rozdzielczości 1920x1440 pikseli) i nawet po złożeniu nie zmieści się w przeciętnej kieszeni. Royole oszacowało jego cenę sprzedażową na 1300 UDS (prawie 5 tys. złotych), ale może ona jeszcze ulec zmianie. Czy na większą, czy mniejszą kwotę - trudno powiedzieć. A oto mała prezentacja tego modelu:

Prezes Royole podał na pokazie wyniki testów - w tej chwili żywotność smartfona pozwala mu na całkowite zginanie ok. 20 razy dziennie przez sześć lat, czyli - wytrzymuje bezproblemowo ponad 40 tys. takich operacji.

A jak ma się sprawa z parametrami technicznymi? FlexPai napędza do działania dysponujący 6GB RAM procesor Qualcomm Snapdragon 855, a na rynek mają trafić wersje wyposażone w 128 i 256 GB pamięci na dane. Nie brak wejścia na karty microSD. Royole wyposażyło phablet w dwa aparaty - 16 i 20 Mpix. Co ciekawe, obiektywy umieszczono obok siebie i mogą służyć za aparat przedni lub tylny - co zależy wyłącznie od tego, czy urządzenie jest zgięte, czy wyprostowane.

FlexPai (oznaczony przez producenta kodem RY1201D) używa Androida z własnym interfejsem - WaterOS. Niestety, więcej informacji nie podano, dlatego nie wiemy jeszcze, jaki będzie akumulator i czy będzie to model na jedną czy dwie karty SIM. Aczkolwiek jest to z pewnością jedno z najciekawszy i najbardziej zaskakujących urządzeń, jakie zaprezentowano na tegorocznych targach CES. A jak się Wam podoba?