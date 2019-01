CES 2019: Lenovo Smart Clock z Asystentem Google - wszechstronne urządzenie na dobranoc i dzień dobry

Lenovo i Google zaprezentowały na targach CES 2019 Lenovo Smart Clock z Asystentem Google. Urządzenie jako zegar przeznaczony specjalnie do sypialni.

Lenovo Smart Clock

Lenovo Smart Clock to wszechstronne, inteligentne urządzenie domowe, które można sterować głosowo oraz dotykowo za sprawą czterocalowego ekranu IPS. Sprzęt wykonuje regularnie określone czynności przed zaśnięciem i po przebudzeniu użytkownika. Dzięki kompaktowym wymiarom, Lenovo Smart Clock powinien mieścić się na szafce nocnej i wtapiać w wystrój sypialni - czemu sprzyja materiałowy, miękki futerał.

Lenovo Smart Clock powstał jako wszechstronne urządzenie do sypialni, które pomoże zredukować czas spędzany przed ekranami w nocy i poprawić higienę snu. Asystent Google ułatwia konfigurację wzorców snu, na przykład przez przyciemnianie światła i wyświetlanie pierwszego zdarzenia z kalendarza jednym poleceniem, np. „Hej Google, dobranoc!”. Nie musisz też martwić się o telefon — zegar zawiera pełnowymiarowe złącze USB do wygodnego ładowania.

Inteligentny głośnik

Sprzęt kryje w sobie pełnozakresowy głośnik o mocy 6 W z dwoma pasywnymi radiatorami, który może wypełnić dźwiękiem dużą sypialnię. Słuchanie radia uprzyjemnia dodatkowo najnowsza funkcja redukcji szumów Dolby. Lenovo Smart Clock ma też funkcję multiroom — można go dodać do grupy głośników domowych3i odtwarzać muzykę, audiobooki, podcasty czy audycje radiowe na różnych urządzeniach w różnych pomieszczeniach. Sprzęt działa też z technologią Chromecast, dzięki czemu można odtwarzać strumieniowo seriale czy muzykę na ekranie telewizora lub przez głośniki, używając tylko głosu.

Pobudka z zegarem Lenovo Smart Clock powinna być przyjemna i odprężająca dzięki programowi delikatnego budzenia przez Asystenta Google. Można ustawić stopniowe rozjaśnianie światła i zwiększanie głośności budzika na 30 minut przed planowanym czasem budzenia. Spersonalizowany budzik automatycznie rozpocznie poranny program: poinformujeo pogodzie i planach dnia, a także wyświetli przypomnienia oraz najlepszą trasę dojazdu do pracy. Niezależnie od wybranych dźwięków lub muzyki budzika możesz go wyłączyć albo opóźnić jednym stuknięciem zegara.

Co więcej, urządzenie to stanowi kolejne wygodne centrum sterowania urządzeniami domowymi. W Lenovo Smart Clock możesz ustawić automatyczne włączanie ekspresu do kawy3 w kuchni lub ogrzewanie pokoju o godzinie pobudki. Możesz też sprawdzać z łóżka obraz z kamery monitoringu przy drzwiach wejściowych lub w pokoju dziecka. Lenovo Smart Clock łączy się bezproblemowo ze wszystkimi domowymi urządzeniami inteligentnymi — współdziała z ponad 10 000 produktów 1000 partnerów i marek.

Urządzenie Lenovo Smart Clock będzie dostępne w cenie 79,99 USD 9300 zł) od wiosny 2019 roku.